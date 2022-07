¿Cuáles han sido los momentos más complicados de este incendio para los EIRIF?

La llegada de los equipos el primer día siempre es complicada, ya que nos solicitan como refuerzo y tenemos que desplazarnos desde nuestras bases en La Gomera, El Hierro y La Palma. Nos movilizamos, helitransportados, a la isla que nos necesita. Es complejo porque hay que organizar una logística importante para llegar lo más rápido posible e incorporarte al incendio. La segunda fase complicada fue el sábado, debido al arreón que dio el incendio por la orografía y los cambios de viento. Desde la madrugada hasta el mediodía se vivieron momentos difíciles en la zona alta del frente este, en Tigaiga. Y ahora empieza un tercer momento complicado, con el incendio bastante más tranquilo y mientras se trabaja en líneas de consolidación para tener una posibilidad de controlarlo, porque aparece el factor cansancio. Son cuatro días de incendio y los equipos trabajan al 150% en cada momento. Lo dan todo durante 12 horas.

¿Turnos de doce horas?

En realidad son turnos de 14 horas. Lo normal es hacer turnos de ocho horas, de mañana o de tarde, pero cuando se produce una intervención por un incendio, el horario forzado se amplía a 12 horas de intervención directa en zona más dos horas de desplazamientos y diez horas de descanso obligatorio. Son turnos de 14 horas con 12 horas de trabajo efectivo sobre el terreno. Tenemos equipos trabajando de día y equipos de noche.

¿Qué trabajo desarrollan los EIRIF sobre el terreno?

Los EIRIF se crearon con la filosofía de mantener un trabajo estable durante todo el año, que nos permitiera preparar en invierno, con tratamientos selvícolas preventivos, zonas estratégicas donde sabemos que en verano podemos tener problemas de incendios forestales. Todo el año estamos disponibles para intervenir en incendios, pero en momentos más tranquilos preparamos el terreno. En invierno preparamos el campo de batalla para una guerra que suele llegar en verano. Una vez que se produce un incendio como este, pasamos a modo intervención y apoyamos a los equipos que ya están trabajando en zona mediante labores como la creación de líneas de control o defensa, picando con herramienta manual, apoyados con descargas de medios aéreos para frenar el avance de las llamas, y también ataque directo con agua.

En un incendio como el actual, ¿el principal trabajo de los EIRIF es desbrozar vegetación para reducir el combustible?

Esas maniobras de línea de defensa o de control es lo que actualmente están haciendo los equipos en el monte, junto con personal de Brifor, UME y BRIF. Nos juntamos todos en un operativo, nos distribuimos las zonas de trabajo y lo que se hace es eliminar combustible, que realmente es vegetación. Lo retiramos para que cuando llegue el impacto del fuego a esa línea de control, se frene y baje la intensidad o, directamente, se pare. Trabajamos para hacer líneas hasta suelo mineral, para que no haya nada que pueda arder cuando llegue. También hacemos una descarga de la vegetación para que frene el impacto del fuego. Si el incendio es muy virulento, nos apoyamos en esa línea de control para hacer una quema de ensanche. Utilizamos fuego técnico para que ese fuego vaya contra el fuego que viene descontrolado e intentar detenerlo.

¿Ese es el trabajo que se realiza en la zona de Tigaiga?

Correcto, también en el sector oeste (en Icod). En ambas zonas se están haciendo líneas de control para intentar acabar perimetrando el frente del incendio. La más potente es ahora la que está en el entorno de Chanajiga hasta la TF-21. Ahí se trabaja para evitar que el incendio evolucione y se abra hacia el Valle de La Orotava y su corona forestal. Otra prioridad fundamental y absoluta es que ese fuego tampoco se descuelgue hacia las poblaciones de la zona, como Las Llanadas. Son dos puntos críticos y ese es el trabajo desde el sábado por la tarde, que aún continúa. Casi se han hecho dos kilómetros y medio, y se ha incorporado aún más gente.

¿Es un nuevo cortafuegos?

Algo así. Es una línea de control, un cortafuegos que no existía y que en ocasiones se ejecuta con el apoyo de las pistas, ampliándolas, o que se crea tirando la línea, a criterio técnico, abriendo y ensanchando una zona libre entre la vegetación. Eso implica a un potencial muy importante de personal que trabaja muy duro. Nosotros tenemos 75 efectivos sólo en nuestro operativo EIRIF, pero hay muchos más de Brifor, UME, Presa de Gran Canaria... En un cálculo aproximado, en esa línea de Tigaiga pueden estar trabajando 120 personas.

En esa zona se vivieron momentos complicados en la madrugada del sábado, con llamas de 60 metros...

Cuando arde masa de pinar con pinos de más de 15 metros, las llamas son muy escandalosas y el frente entra en momentos en los que está fuera de capacidad de extinción. No puedes hacer nada más que actuar con medios aéreos, si no es de noche, y el personal de tierra se tiene que retirar. Para nosotros es una operación que entra dentro de los márgenes de seguridad. La nuestra es una profesión que tiene implícito un riesgo, pero un riesgo controlado. Trabajamos mucho en los protocolos de seguridad. Cuando la situación se complica, retiramos y replegamos el personal a una zona segura, por una ruta de escape ya planificada. Y esperamos la evolución para volver a entrar. Pero es cierto que esa noche en esa zona hubo momentos de tensión y de apretón porque el fuego se puso fuera de capacidad de extinción y tienes que replegar a todo tu equipo. Nosotros tenemos un sistema de comunicación que, aparte de los Tetra, incorpora un walkie personal. Y las instrucciones se repiten uno a uno por este walkie personal y te aseguras de que todos salen.

Las llamas superaron el cortafuegos existente...

Sí, era una primera línea de contención que el fuego se saltó por la parte baja. Ayudó a frenarlo, pero hubo zonas en las que por paveseo o material rodante, se saltó la línea.

¿En Tigaiga ha sido prácticamente imposible intervenir por orografía y desprendimientos?

Sí, hemos tenido que condenar varias pistas por los desprendimientos provocados por el fuego. Un derrumbe puede convertir una pista en una ratonera. Pueden caer rocas muy grandes y los equipos pueden quedar atrapados. Una orografía tan abrupta y vertical tampoco permite trabajar de forma segura, ya que el incendio puede generar comportamientos descontrolados. Puede pasar de ir lento en el descenso a subir a las copas, iniciar una carrera ascendente muy fuerte y generar grandes llamas. Eso no suele ser tan peligroso porque va contra lo quemado, pero sí genera mucho material rodante: piñas y palos que pueden superar tu línea, prender por debajo y encerrarte entre dos fuegos. Es una situación de riesgo. Para evitar esos materiales rodantes se preparan caballones de tierra, pero sólo vale para pendientes relativamente suaves. En pendientes tan grandes como la de Tigaiga no funcionan. Además, el calor es tan brutal que afecta a las rocas y eso genera roturas y desprendimientos. Te puede caer una roca de dos toneladas encima. Te puede cerrar una pista o, como en un incendio en Casavieja , puede matar a una persona.

¿La laurisilva ha sido un aliado contra el fuego en Tigaiga?

Sí, ha sido una gran aliada. Esa vegetación verde, que retiene el agua hasta el final del verano, supone un freno importante, que baja la intensidad de la llama y nos da una ventana de oportunidad. Este año hemos tenido la relativa suerte de que esa vegetación estaba aún bastante húmeda y nos ha permitido atacarlo antes de que llegara a zonas pobladas.

¿Si el fuego pasa a zonas pobladas, ya desalojadas, los esfuerzos se centran en evitar la pérdida de viviendas?

Exacto, estamos entrenados para hacer frente a esos fuegos de interfaz urbano-forestal, que son muy complejos. Hay diversas estrategias. Protección con línea de agua, si es posible. Fuego técnico para hacer quemas de seguridad alrededor de las casas, aunque antes hay que descargar la vegetación de alrededor. Vegetación que debería estar descargada por los propietarios, que deben contar con una zona limpia de unos 15 metros alrededor. Si eso no está hecho, se retrasan mucho todo. Si impacta muy fuerte, nos replegamos y regresamos para tratar de evitar que ardan edificaciones. Este sábado estaba todo preparado para proteger las casas de Las Llanadas.

¿En su trayectoria profesional, que es lo peor que ha vivido?

He trabajado en la península durante 15 años y he vivido muchas situaciones complicadas en grandes incendios forestales, pero lo peor siempre son las víctimas mortales. Es algo a lo que nadie se quiere enfrentar. Siempre es una tragedia. Cuando alguien pierde la vida, no hay vuelta atrás ni para esa persona ni para su familia.