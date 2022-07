Una señora con sombrero acarrea un cesto lleno de papas bonitas. Se para en medio de la carretera que atraviesa el núcleo de medianías de Las Llanadas, en el municipio tinerfeño de Los Realejos, y suspira. «¡Ay mi madre!», se lamenta mientras levanta la vista hacia las columnas de humo que empiezan a desparramarse por la ladera de Tigaiga. Son las 12:00 horas y el fuego pone rumbo al Valle de La Orotava desde Los Campeches, el origen del incendio que ha arrasado más de 2.165 hectáreas de monte en apenas tres días. «Nací aquí, tengo más de 80 años y nunca viví nada como esto», reconocía ayer apurada, de camino a casa, con unas papas que al final no podría poner a guisar.

«Si eso estuviera más limpio, no habría tantos incendios», repetía esta vecina de Las Llanadas con preocupación. «Nunca vi bajar el fuego por ahí, ni en 1983 ni en el 2007, nunca en la vida. ¡Ay Dios!», aseguraba sin detenerse, mirando a cada rato para una ladera que hasta ayer era verde y frondosa, un reducto de pinar y laurisilva al oeste del Valle de La Orotava, una comarca natural donde residen unas 110.000 personas en tres municipios distintos.

Con una ligera cojera, sin soltar el cesto de papas, esta realejera regresó a su casa mientras sus vecinos pasaban a toda velocidad por la vía, muchos con remolques para caballos, camino de sus fincas y cuartos de aperos, situados cada vez más cerca de la amenaza de un fuego que durante el jueves y buena parte del viernes parecía alejarse hacia el oeste. El cambio en el viento que se produjo en la tarde del viernes hizo retroceder las llamas, que regresaron desde La Guancha y San Juan de la Rambla hacia Los Campeches, con tanta fuerza que se saltó el ahora cuestionado cortafuegos que debía proteger la ladera que se alza sobre Chanajiga.

Cerca de la una de la tarde, personal y ediles del Ayuntamiento de Los Realejos, la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional empezaron a comunicar a los vecinos de las zonas más cercanas a la ladera que debían abandonar sus casas con lo imprescindible. Muchos se habían anticipado y Las Llanadas eran, desde por la mañana, un ir y venir de vehículos cargados, sobre todo con caballos, perros y otros animales de granja. Unas horas después de lamentarse, cuando la ladera era ya una auténtico infierno, la señora de las papas se marchó en el coche de una nieta hasta la casa de un familiar en La Orotava. Su vecino le dijo que él no se iba, minutos después confesaba que sus hijos ya venían en camino.

Una inmensa columna

Desde que el mensaje llegó, puerta a puerta, y con ayuda de megafonía, las caras de todos cambiaron. Gestos serios, de preocupación, cruzaban fugaces en coches que iban más rápido de lo habitual, mientras el fuego comenzaba a ensañarse con la vegetación de la ladera. Levantar la vista era encontrarse con llamas enormes y una inmensa columna de humo que avanzaba al barranco de La Calera y la costa. Cuando las sirenas y los coches dejaban espacio para el silencio, podía escucharse el siniestro ulular del fuego y el continuo crepitar de ramas y troncos con años de vida consumida en segundos.

Durante los momentos más tensos de la evacuación, Las Llanadas dejaron imágenes muy similares a las vividas tan recientemente en el Valle de Aridane, en La Palma. No hay diferencias entre la gente que huye de la lava o del fuego y tiene que dejar atrás sus casas sin saber qué encontrará a la vuelta. En los coches, ni una sonrisa, sólo cajas, colchones, ropa, televisiones, ordenadores, papeles, fotos y caras desencajadas. Un padre, con sus dos hijos pequeños, pudo sacar su caballo en un remolque. Los niños pasaban por una carretera con vistas a una ladera que parecía el infierno. Ninguno de los chicos giró la vista. Mejor no mirar más aquello que llenaba de temor los ojos de los mayores.

«Subes, vas corriendo, ¿pero qué te llevas?», se preguntaba un joven cuya casa se sitúa muy cerca del área recreativa de Chanajiga. «Empecé a coger cosas sin sentido, hasta una máquina de coser vieja que no quiero para nada. Nadie está preparado para salir así de su casa, sin saber si vas a poder volver ni lo que te vas a encontrar después», confesaba.

El aviso de desalojo pilló a muchos vecinos trabajando. Un residente en el camino El Madroño se fue de su empresa desde que recibió el aviso, pero llegó demasiado tarde. La policía no le dejó acceder a su vivienda «ni para quitar de allí la bombona de butano. No he podido sacar nada y aquí estoy, mirando el fuego a ver qué pasa. Son años y años de trabajo, es todo lo que tengo, y ahora veo que lo puedo perder en una milésima», explicaba con la mirada perdida. Ese miedo era un miedo compartido, colectivo al igual que la rabia. La rabia que da pensar que algo se está haciendo mal en los montes y que, al menos en el imaginario popular, es la causa de que estos incendios adquieran proporciones enormes. Ya no dejan coger la pinocha, ya no dejan usar muchos caminos, ya no dejan pasar por el cortafuegos. Las mismas quejas se repetían una y otra vez como un mantra. Entre los desalojados y sus vecinos, otras preguntas repetidas y sin respuestas: «¿Cómo es posible que esté pasando esto?», «¿por qué está bajando el fuego por donde nunca había bajado?», «¿por qué no lo paró el cortafuegos allá arriba?».

La rabia también conectaba a estos realejeros con los afectados por el volcán de La Palma: «Si arde mi casa, ¿qué me van a decir después? ¿alguno me va a hacer la casa de nuevo? Mira en La Palma, todavía están muchos esperando», se quejaba a voces un hombre de mediana edad, que ayer estaba cavando papas y tuvo que volver, lleno de tierra, a sacar lo que pudo de su casa. «Y la policía casi no me deja ni bañarme», refunfuñaba.

Durante varias horas, la gente trataba de llevarse a sus animales como podía. Gallinas en jaulas, perros y cabras en el remolque de la pickup, gatos en transportín... ¿pero qué haces con tu mula si no tienes un remolque adaptado? Pues echar a andar por la carretera, en busca de algún lugar seguro donde poder dejarla. Y sin más compañía que un perrito.

Otros vecinos y amigos acudieron a ayudar y, en algunos casos, a despejar un poco de hierbas y maleza de los alrededores de las casas antes de abandonarlas a su suerte. Las fincas sin cuidar fueron ayer otro quebradero de cabeza para la gente de Las Llanadas. Pese a que existe la obligación legal de mantener los terrenos limpios, tal y como recordó un reciente bando de la Alcaldía de Los Realejos, la realidad es que casi se ven más huertas baldías y sin cuidar que fincas en explotación. «Yo cuido lo mío, pero si el de al lado tiene metro y medio de hierbas y zarzas, eso es como gasolina», explicaba otro vecino a una grupo de amigos, sentados mirando arder la ladera.

La vida cambiará

En Las Llanadas reinaba la sensación de que, aunque esto termine así, la vida cambiará. Como para un hombre de unos 60 años que, cigarro en mano, explicaba la pérdida: «Eso que se está quemando es precioso. Subir ahí es mi vida. Caminar por ahí, llevar el caballo. El monte me encanta y míralo ahí, ardiendo». Cuando las llamas empezaron a adentrarse en las zonas de laurisilva, el bosque húmedo subtropical que aún se conserva en algunos rincones de Canarias, la peor cara del drama medioambiental hizo acto de presencia. Porque ayer también ardió el hogar de dos joyas ornitológicas como las palomas turqué y rabiche.

En tiempos de descrédito de la política, en medio de un drama colectivo, hubo tiempo para reconciliarse con la labor de los concejales de pueblo. De Gobierno y de oposición. Omnipresentes, desencajados, al borde del llanto, pero también resolutivos, implicados y poniéndose a la orden de los servicios de emergencias para colaborar en los desalojos, localizar las viviendas más aisladas o, simplemente, repartir rosquetes para endulzar la espera a tanta gente preocupada. Ayudando, y también sufriendo, como Melissa García, la edil que narró en directo en Radio Realejos su propio desalojo: «En el momento en el que tienes que decidir qué te llevas te das cuenta de lo pobres que somos. Recoges las fotos, la tele y los ordenadores, le das un beso a tu casa y no sabes si vas a poder volver. Espero que se quede en un mal trago, en un mal recuerdo y que todos podamos regresar pronto».