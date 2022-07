El Gobierno de Canarias mejorará el muelle portuense y otros 12 de las Islas

El Gobierno de Canarias, a través de un convenio entre las áreas de Infraestructuras Turísticas y Puertos Canarios, pone en marcha un proyecto de mejora de la imagen y calidad de los 13 puertos del Archipiélago no capitalinos con mayor afluencia de usuarios. Este proyecto de ámbito regional tuvo ayer como escenario de presentación el municipio de Puerto de la Cruz, cuyo muelle pesquero se sitúa en la lista de zonas a modificar. Para su alcalde, Marco González, este proceso «va a garantizar el disfrute de un pueblo donde turista y residente conviven». Del mismo modo, «demuestra que los destinos turísticos maduros y con excelencia, como Puerto, no están obsoletos, sino que están preparados para afrontar el futuro, ahora más seguro gracias a este convenio». Asimismo, González adelantó que esta no es la única intervención que se realizará en la localidad que dirige, ya que «se está llevando a cabo también un estudio sobre los descanses y la situación actual del Muelle».

La iniciativa contempla dos actuaciones que se repartirán por todos los enclaves costeros seleccionados: la puesta a punto de la seguridad y de la información dirigida a los visitantes. Respecto al primer ámbito, tal y como detalló Fernando Miñarro, director de Infraestructuras Turísticas, se instalará un dispositivo preventivo con tótems digitales dotados de un sistema automático que al entrar en contacto con el agua se infla, «permitiendo así anticiparse a cualquier situación de riesgo que se pueda dar». Además de ello, se colocarán pantallas y mesas interpretativas para mejorar la información «y mostrar a los turistas, no solo los atractivos de los puertos y sus infraestructuras, sino toda la cultura y patrimonio que hay en cada localidad que los rodea».