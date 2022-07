Enmienda a la totalidad del Gobierno de la Villa contra el Plan de Gestión del Teide

El Gobierno municipal de La Orotava, encabezado por el nacionalista Francisco Linares (CC), anunció ayer que ha presentado una enmienda a la totalidad para que el Gobierno de Canarias retire el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (PRUG). Linares, en rueda de prensa, denunció ayer que el documento, que se encuentra en exposición pública hasta hoy, «no se ha paralizado ni el plazo de alegaciones se ha ampliado, como anunció el consejero». Se refiere el alcalde al consejero de Transición Ecológica del Gobierno canario, José Antonio Valbuena, cuya área lidera los trabajos para renovar las normas de uso del Teide.

Linares dejó claro que el equipo de gobierno orotavense «está a favor de que exista un Plan para el Teide y se abogue también por la conservación y protección del Parque Nacional», pero especificó que «tiene que ser a través de un control y no de ser todo prohibición y no poder hacerse absolutamente nada». Linares lamentó que es «un plan que no cuenta con los ayuntamientos afectados ni con la ciudadanía en general de la Isla».

Además de la enmienda a la totalidad, el Gobierno local de La Orotava ha presentado 32 alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. Exige la paralización del Plan de Movilidad «hasta que exista un consenso», que no se realicen las infraestructuras para aparcamientos en el Portillo Alto –«ofreciendo como alternativa el barrio de Aguamansa»– y que se cuente con la opinión de los ayuntamientos y los vecinos de los altos. Asimismo, rechaza que en el PRUG «se hable solo de visitantes», planteando que se establezca distinción entre residentes, turistas y montañeros, y «que se recoja de una forma clara que los residentes en Tenerife no van a pagar por hacer uso del Parque Nacional».

La Orotava también propone para un espacio con el máximo nivel de protección «que se considera obligatorio contar con una vigilancia adecuada, por lo que se debería contar con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil así como personal de Medio Ambiente de la administración responsable de la gestión del Parque». También defiende la práctica deportiva «de forma controlada», permitiéndose el ciclismo por las pistas que ya estaban autorizadas, mantener la escalada, que se tenga en cuenta a los montañeros y que la solicitud de actividades para grupos se pueda realizar en 15 días, en vez de en 30.

Además, Francisco Linares y sus compañeros del equipo de gobierno orotavense apuestan por mantener la apicultura, y que se permitan hasta 3.000 colmenas en el Parque frente al recorte que plantean los promotores del PRUG, que quieren reducirlas a 1.200, «con el consiguiente daño económico al sector». Además, se deber permitir una distribución más amplia en la superficie del Parque Nacional del Teide, sin limitar las zonas de uso.