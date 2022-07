El acto de presentación del Tenerife Circuito del Motor costó 30.500 euros

El acto de presentación del Circuito del Motor, celebrado el pasado martes en el Auditorio de Tenerife, costó 30.500 euros, según fuentes del Cabildo consultadas por El Día. Esta cantidad corresponde al caché del presentador, el periodista especializado Antonio Lobato, y a los gastos derivados de la infraestructura del recinto: iluminación, sonido, azafatas o resto de personal. La presencia de los tres invitados principales, los pilotos Carlos Sainz Jr. (Fórmula 1), Carlos Checa (ex Moto GP) y la local Christine Giampaoli Zonca (Rally Extreme), no tuvo un coste directo. Su asistencia al evento está relacionada con tres contratos de servicios de larga duración que la institución insular tinerfeña tiene firmados por un total de 605.000 euros. Los tres están gestionados por la empresa pública Ideco.

Las fuentes consultadas por EL DÍA explican que la presencia de Carlos Sainz está integrada en el contrato de servicios por 250.000 euros firmado con la empresa Agency by Sports and Life. El acuerdo incluye actividades de asesoramiento, la vinculación de la imagen de Sainz con Tenerife, entrevistas, actos promocionales o la presencia en redes sociales.

Carlos Checa no cobró por estar en el Auditorio, siempre según estas fuentes, pero sí está vinculado a otro contrato de servicios mayores, como el anterior hasta final de la temporada. En este caso por 225.000 euros y con International Events Service SLU, empresa perteneciente al Grupo Dorna Sports, SL, organizadora del Mundial de Motociclismo que se celebra bajo la marca MotoGP, del cual posee los derechos de explotación comercial. A cambio de esa cantidad, el Cabildo recibe asesoramiento, infraestructuras, logística y promoción del Circuito del Motor.

En cuanto a la piloto italo-tinerfeña Christine GZ el nexo profesional que la vincula a su tierra es diferente. Se trata en este caso de un contrato de patrocinio por 130.000 euros a cambio de llevar el nombre de Tenerife por todo el mundo en su coche, casco o ropa.

Comisión plenaria.

Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, no quiso ahondar en este aspecto aunque aclara que «solo el contrato con Carlos Sainz tiene el retorno brutal de cinco millones de seguidores en redes sociales».

Ha sido convocado hoy en comisión plenaria por Coalición Canaria. La consejera nacionalista Verónica Meseguer ha solicitado «los documentos oficiales para conocer el coste real» del acto y de la promoción, en general. Apunta divergencias en cuanto a cantidades entre el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y el propio Arriaga.

Costes y beneficios.

Defensor del Circuito sí reflexiona sobre la instalación deportiva. Pone el ejemplo «de similar nivel económico» del Gran Canaria Arena «que costó 75 millones de euros y cuyo mantenimiento afronta el Cabildo». Valora que «el Circuito del Motor «genera muchos más beneficios porque no hablamos solo de las grandes competiciones con las que se puede llegar a un equilibrio económico y que no renunciamos a celebrar en el futuro, sino del día a día». Resume: «El Circuito no se amortiza, como ninguna infraestructura pública, pero hay que trabajar para que dé beneficios, Todos los estudios lo apuntan pero dependerá de la gestión».

Aficionados.

El consejero insular hace hincapié en «los eventos locales o el alquiler de los aficionados del motor». De hecho, señala, «viajan ahora a Gran Canaria y gastan allí el dinero». Otra gran fuente de riqueza, apunta Arriaga, «son las pruebas de vehículos o modelos de marcas. Y Tenerife es referente. Nos faltaba la parte del circuito para cumplir con todas las prestaciones en este ámbito». Sin descuidar la promoción y la atracción de visitantes. «De ahí que sea muy importante la labor actual de comercialización», subraya.

No olvida añadir que «por donde está ubicado se pueden celebrar también conciertos u otros espectáculos». Y «en la explotación final habrá beneficios asociados al Parque Internacional del Motor, ubicado en la parte superior del circuito donde estarán situadas naves industriales relacionadas con este mundo».

Enrique Arriaga explica para concluir: «Este circuito no es comparable a otros a nivel nacional como MotorLand, en Aragón, donde se ha perdido mucho dinero. Alrededor no hay nada, ni hoteles ni infraestructuras, está en medio de un desierto y no es un sitio atractivo para ir». O el urbano de Valencia: «Solo se usaba una vez al año y el resto quedaba sin actividad».