Cinco días de oferta del gran ‘contenedor tecnológico’

Cinco días con oferta completa, de miércoles a domingo y de la mañana a la noche. La que propone el enorme mundo de las tecnologías. Desde ahí se tienden puentes para responder con ocio, creación, competiciones, charlas y formación a la demanda de miles de tinerfeños, aproximadamente unos 10.000, sobre un escenario de 40.000 metros cuadrados, el del Recinto Ferial de la capital de la Isla. Es el mundo global que ofrece Tenerife GG, la mayor apuesta tecnológica de Canarias, que espera a los amantes –propios y extraños– del mundo de los videojuegos.

Van a ser intensas jornadas de oferta a partir de este contenedor tecnológico que une la iniciativa pública del Cabildo insular, con el consejero de Innovación, Enrique Arriaga, como rostro visible, con la pujanza privada de los amantes de aquella romántica TLP que décadas después es un vestigio, ya vetusto pero vigente. Tiene a Antonio Cabrera, CEO de la Liga Canaria de Esports HiperDino, como representante en la organización de esta edición postpandemia de la Covid-19.

Enrique y Antonio ejercen de guías por un espacio donde todo es grande. Las distancias y los refugios. Por ejemplo, los 400 iglús, léase casetas de campaña, donde se guarda todo por parte de esos que unos vieron y ven como frikis y otros como pioneros de un mundo que llegó y avanza de forma imparable para quedarse.

Enrique y Antonio acompañan por los escenarios de este teatro real con funciones durante cinco días. Espacios de batallas entre speakers, zonas retros llenas de sugerentes maquinas de flippers o las maquetas de Kitt, el coche fantástico, y Herbie, aquel wolfgswagen volante loco de la factoría Disney.

Gran actividad matinal, media hora antes de la apertura a un público expectante. Mucha gente con bolsas u objetos de complicada calificación. Cosas de la tecnología. Hay capacidad para 2.000 participantes en la LAN (Local Area Network), siglas en inglés de la interconexión de los ordenadores de un área local, algo para lo que la Tenerife GG ofrece la mejor oferta. GG es un guiño. Por un lado, Good Game, o sea bien jugado: por otro, Game Con y Game Pro, doble vía de la experiencia. Los organizadores han diferenciado dos áreas: una, lúdica, esa GameCon, con el Recinto como sede, y otra, profesional, la GamePro, cuyo escenario es el Auditorio. Arriaga resume: videojuegos, tecnología y cultura urbana apta para todos los públicos en la mayor feria tecnológica de Canarias.

Los visitantes de GameCon disfrutarán de un área dedicada a la cultura K-Pop y fan, además de un espacio denominado Hobby GG donde tendrán a su disposición más de 150 mesas con actividades, máquinas recreativas retro, juegos de mesa y una zona familiar-infantil en la que se podrá aprender robótica gracias a la Universidad de La Laguna

.

GamePro tiene lugar en el Auditorio de Tenerife y acoge las conferencias de ponentes nacionales e internacionales de primer nivel como Alistair Cockburn (uno de los autores del Manifiesto Agile); Rocío Vidal, autora del canal científico de YouTube, la Gata de Schrödinger; Conchi Lillo, neurobióloga en USAL, y David Bonilla, CEO de la empresa Manfred, entre otros.

Tenerife GG busca ser el mayor evento del Archipiélago en el que videojuegos, esports y tecnología se combinan para ofrecer a jugadores y público todas las novedades de la industria. Un enorme contenedor tecnológico.

E

La oferta.

Enrique y Antonio acompañan por el recinto. Una visita a las entrañas permite comprobar el nivel de aceptación. Hay quien va a permanecer aquí los seis días, uno detrás de otro. También se muestran los artistas que ofertan sus productos. O quienes dan a conocer iniciativas novedosa. Como Algorithmos que desarrolla talleres para niños que sean desde el principio programadores y no consumidores de informática. Luis Rouco, su representante, lo explica, aunque aclara que el cerebro es Jackeline Knopps. Cristina y Gara fueron parte de la Lan Party de hace años y ahora son docentes en esta novedosa idea. Valoran: «Esto es otro mundo que va a poner a Tenerife a la vanguardia de la creación de videojuegos, no ya del ocio». Jesús García, presidente de la Asociación Fuerza Imperial de Tenerife, también se prepara. En su caso para ofrecer el merchandasing a los amantes de la saga de las estrellas que representa y para desfilar estos días como parte de la oferta desplegada. Considera que «es un escenario único, más todavía que la antigua TLP porque reúne más oferta». La idea d e mostrar lo que se tiene mueve asimismo a Juan Francisco Morales de Fabricando Nostalgia, nombre que lo dice todo. Una asociación que quiere enseñar la cultura del videojuego y que encuentra su mejor espacio para mostrar lo retro en toda su dimensión.

Tenerife GG ofrece entrada gratuita a todos los niños y las niñas menores de 11 años que podrán acceder estos cinco días al Recinto Ferial, siempre que vayan acompañados por un adulto.

E

La demanda.

La jornada avanza y la tarde atrae cada vez a más gente. El Día abre un diálogo entre las partes desde la óptica de los habituales del evento. David, cincuentón, podría pasar por una excepción, pero no lo es. Tuvo el negocio de la cafetería del Recinto Ferial entre 2008 y 2016 para luego ir desde su profesión, la hostelería, al hobby, los videojuegos. Cree que «hay que ayudar a un mundo que reverdece después de la pandemia y apoyar a los equipos». Lo corroboran Juan Nicolás, zanahorio, un clásico en este mundillo, o Nita que llegó a este universo hace nada, en 2018. Los tres coinciden: «Esto es cultura y así hay que entenderlo». David explica que su relación con este mundo fue impulsar su afición a través de Explosión Gamer, una línea textil. Nico empezó en 2007 «cuando éramos 600 en El Rosario». Tenía 14 años y aunque no fue la única razón estaba casi determinado que fuese informático. Nita entiende que «este es un mundo en auge y, por ejemplo, los e-esports ya tienen más fuerza que el propio fútbol». Condicen en la importancia de la formación que «ya se hace a través de la iniciativa privada o la pública como en el Centro Integrado César Manrique de Ofra o la Universidad de La Laguna. Una senda: «Hay que llamar a más profesionales, buena parte de creativos desde lo lúdico y el juego. Este es el camino y , además, no tiene vuelta atrás».

E

Apuesta institucional.

HiperDino y el Cabildo de Tenerife son los patrocinadores de esta feria. Tenerife GG el que sin duda está llamado a convertirse en el mayor evento dedicado al gaming no solo de Canarias sino de toda España.. «Estoy seguro que será así tras esta primera edición que promete espectacular». Son palabras de Enrique Arriaga, consejero insular de Innovación, quien añade: «TGG es mucho más que un evento para amantes de los e-sport, que también. TGG es un gran centro de empresas y negocio desde el cual daremos a conocer el potencial que tiene Tenerife para albergar firmas vinculadas a este importante mercado que mueve cada año millones de euros en todo el mundo», Y añade: «lo que es más importante: un nicho de empleo».

E

Invitación.

Arriaga invita a los amantes de los videojuegos «a venir a este Recinto Ferial y disfrutar, también a las familias porque hay actividades para todos los públicos y van a pasarlo en grande en la planta baja de este edificio. No faltará el cosplay ni tampoco el espectáculo de la mano del kpop coreano». El consejero desvela curiosidades atractivas:  «Hemos desplegado más de 25 kilómetros de cable y gracias al de Canalink alcanzaremos una velocidad de conexión de 20 gigas». Remarca que la iniciativa «cuenta con 2.000 plazas de LAN, 30 estudios de desarrollo independiente de videojuegos y más de 100 actividades gaming».

E

Dimensión foránea.

Tenerife GG será una parada oficial del TEKKEN Spain Championship, albergará el primer foro anual dedicado al negocio de los esports en Canarias y habrá otras iniciativas destacadas como Women Techmakers de Google, que provee de visibilidad a las mujeres en el campo de las tecnologías a la par que impulsa su talento o por ejemplo se desarrollarán talleres de programación y videojuegos para niños, como Unreal4Kids.

E

Una llamada.

Hasta el próximo domingo 17, el Recinto Ferial de Tenerife y el Auditorio acogerán más de 100 actividades con una zona LAN ininterrumpida de alta conectividad y competiciones de alto nivel, donde se darán cita algunas de las figuras más representativas de los esports y se repartirán más de 50.000 euros en premios. Paralelamente, existirá una zona profesional que acogerá a ponentes de talla internacional y en la que se celebrarán charlas relacionados con el sector tecnológico y el gaming, además de zonas de juego libre y espacios temáticos. Desde hoy, los visitantes podrán disfrutar también de expositores, talleres, actuaciones musicales y actividades para los más pequeños, en los que la tecnología ocupa un papel destacado. Como escaparate con las últimas novedades del sector, Tenerife GG pretende posicionarse como el mayor evento de Canarias dedicado a la tecnología.

E

La Liga Hiperdino.

La Liga Canaria de Esports HiperDino se desarrolla en paralelo a Tenerife GG. Es una iniciativa impulsada por la empresa HiperDino que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los gamers del Archipiélago y fomentar una alternativa de ocio para los residentes de Canarias. Además, con esta actividad se pueden trabajar capacidades como el trabajo en equipo, la coordinación o la concentración. Su primera temporada se cerró con más de 4.400 jugadores y 72 actividades celebradas. Ya en su segunda edición, que concluyó en julio de 2020, generó el triple de competiciones y superó los 15.000 usuarios inscritos durante su campaña de verano, las Summer Series, que se celebró entre agosto y septiembre del año pasado. La tercera temporada se cerró alcanzando los 17.400 jugadores activos y repartiendo más de 20.000 euros en premios. Actualmente cuenta con más de 23.000 usuarios registrados en su plataforma.

En tres palabras de Enrique Arriaga: Tenerife Good Game.

Game Lab

Game Lab

Mud

Iván Fernández Lobo, fundador de

y pionero de este mundo a nivel nacional, Representa como pocos el espíritu con el que nace esta iniciativa para desarrollar, según sus palabras, «el medio más influyente de nuestro sigo». La vocación es de permanencia. No solo para el disfrute sino para poner las bases de una posible industria como ya ocurre en Cataluña, que él ayudó a forjar, y un espacio estable en el futuro. Jugar, pero también crear y «hacer cultura». La conversación con Antonio Cabrera e Iván fluye. Antonio recuerda sus inicios cuando era estudiante de Ingeniería y un grupo de amigos inició esta andadura en El Rosario. Luego llegó el salto a lo institucional y posteriormente al Recinto Ferial. Iván se remonta a hace veinte años cuando comenzó en la universidad de su Asturias natal con una idea,

de la que es fundador y alma mater. Ve a Tenerife como una opción ideal para no solo fomentar el ocio sino crear y generar riqueza. Iván cuenta su experiencia y revela una primicia que traerá en noviembre a la Isla un proyecto de nivel internacional. Pero, sobre todo, fomenta la iniciativa de gente como Richard Bartle, el creador de

Más que un centro de e-sports

y los mundos virtuales que precedieron al metaverso actual. Considera Tenerife como un lugar de enorme potencial en el futuro. Ambos muestran la ilusión camino del Auditorio desde el Recinto Ferial de aquellos que ven que todo está empezando. Lo importante se cuece entre los profesionales porque todo es «talento» y a partir de ahí «lo demás». Antonio lo resume: «Es un año raro. Pondremos una pica en Flandes y es el principio de algo muy grande». | J.D.M.