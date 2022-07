La Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) de La Orotava, que dirige Yayi García (CC), vuelve a lanzar su campaña informativa de cara al verano, bajo el lema Este verano no solo te cuides del sol, que ofrece consejos para evitar fraudes. La campaña se inició con un puesto informativo en la zona de El Puente para acercar toda la información y consejos a los consumidores. Se ha editado un folleto específico con consejos para evitar el phishing, un fraude informático mediante correo electrónico o SMS, cuyo objetivo es adquirir información sensible como nombres de usuario, claves o datos de cuentas o tarjetas de crédito para sustraer fondos o hacer compras no autorizadas.

Para evitar el phishing, la Omic villera aconseja aprender a identificar los correos electrónicos sospechosos de ser fraudulentos, ya que suelen utilizarse nombres e imágenes similares a los de empresas reales y como gancho se ofrecen regalos o una advertencia de la perdida de la cuenta bancaria o la tarjeta. Se debe verificar la fuente de información de los correos entrantes y tener en cuenta, por ejemplo, que el banco nunca pedirá que se envíen las claves o datos personales por correo. Por ello, se insiste en que «nunca hay que responder a este tipo de preguntas y si se tiene alguna duda, lo mejor es llamar directamente al banco para aclararlo». También se aconseja no entrar en la web del banco pulsando enlaces incluidos en correos o SMS.