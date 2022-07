La Fiscalía exonera al Cabildo de delitos en el ‘caso Febles Campos’

La Fiscalía da la razón al Cabildo en el proceso para trasladar a los pacientes del Hospital Febles Campos al Seminario Diocesano de La Laguna. Así lo anuncia la consejera de Acción Social, Marián Franquet, casi al final de un pleno extraordinario que fue mucho más que un trámite veraniego. También es apoyada por amplia mayoría la candidatura de la Isla a ser sede de la Agencia Europea de Turismo, aunque con reticencias de una oposición que apostaba por la capital, Santa Cruz. Sin dejar el ámbito turístico fue rechazada la propuesta de Sí Podemos Canarias para impulsar una moratoria. El PRUG del Teide centró otro debate tras el que salió adelante ampliar el plazo de alegaciones al documento todo lo necesario, más allá del 26 de julio de ahora, «para lograr el consenso».

Franquet lanzó la bomba en respuesta a la popular Zaida González, que se enfadó por la escueta explicación del equipo de gobierno. Luego se explayó la socialista. La Fiscalía Provincial pide que se desestime el recurso presentado contra el auto de principios de pasado mes de junio por el que se archivó la querella y confirma que el mismo se ajustó a derecho. Refrenda que Cabildo e IASS actuaron de acuerdo con la legalidad y asegura que «los hechos denunciados no son compatibles con la existencia de ilícito penal alguno».

La Fiscalía pide la desestimación del recurso presentado por el comité de empresa del IASS y Asamblea de Trabajadores de Canarias (ATC) contra el auto del Juzgado de Instrucción nº4 de Santa Cruz de Tenerife, que archivó la querella hace un mes.

Franquet valora: «Tanto la querella como el recurso tenían el objetivo único de frenar la gestión». Además, añade, «van directamente contra los intereses de las personas residentes en el Febles Campos, las principales perjudicadas en todo esto».

No existe ilícito penal.

El texto de la Fiscalía subraya: «Mostramos nuestro acuerdo total con el auto ahora impugnado por entender que los hechos en un primer momento denunciados no son compatibles con la existencia de ilícito penal alguno».

Añade el documento que «no existe aún ningún contrato entre el Cabildo/IASS con Clece en relación al traslado de los usuarios del Hospital Febles Campos al Seminario de La Laguna, por lo que en cuanto a la prevaricación administrativa entendemos que es imposible cometerla sin antes haber procedido a adjudicar ningún contrato objeto del proceso». Franquet echó en cara a González: «Usted solo se preocupó de la querella, no del fallo que descartaba cualquier culpabilidad del Cabildo. ¿Y ahora pregunta en qué momento está el expediente?».

Sede europea.

La sesión extraordinaria de julio, continuación de la de junio que no acabó, aprueba el impulso institucional a la candidatura de la Isla como sede de la Agencia Europea de Turismo. Solo se opuso Sí Podemos Canarias aunque CC y PP votaron a favor la enmienda a la totalidad del grupo de gobierno «de aquella manera». Entre otros argumentos, el texto aprobado resalta el liderazgo de Tenerife en las principales cifras vinculadas al sector como conectividad, oferta alojativa, facturación o entrada de turistas. Estas bondades las desglosa con detalle la directora insular del área, Laura Castro.

CC-PNC presentó una moción favorable a la candidatura de la capital de la Isla. Apoya la de Tenerife, pero lamenta que «el PSOE haya decidido por razones sectarias que en el acuerdo no figure el nombre de Santa Cruz».

Defiende esta tesis la consejera Diana Mora quien ante el planteamiento de Enrique Arriaga de por qué no la ciudad turística o La Laguna, recuerda un episodio anterior de «algunos sueños» cuando ella valoraba al Puerto de la Cruz. CC subraya que «Santa Cruz de Tenerife es el único municipio que ha formalizado su intención de albergar el organismo».

Mora señala que «estamos ante otro intento de ningunear a Santa Cruz por motivos sectarios, por tener un alcalde nacionalista». Al final, 27 votos a favor y 3 en contra, los de Sí Podemos Canarias.

Rechazo a la moratoria.

Todos los grupos votaron en contra de la propuesta de Sí Podemos Canarias para impulsar una moratoria turística. Los morados critican que «apuestan por la insostenibilidad de un modelo turístico desarrollista y sin límites que es la tumba del escaso territorio sin depredar en la Isla». La moción pretendía limitar la creación de nuevas plazas. Su rechazo «evidencia que somos la única fuerza política que apuesta por redirigir el modelo turístico de masas y del todo incluido hacia uno sostenible y de calidad que vele por la protección de nuestro frágil territorio».

Los argumentos del no fueron desde no demonizar al turista a intentar demostrar con datos que contamina más la población residente. Entre cifras se fue el debate. María José Belda, portavoz de Sí Podemos, aclara que «no se trata de turismofobia, una moratoria no significa la desaparición de los turistas». Mora deja la puerta abierta al «estudio sobre las cargas de población que soporta la Isla».

El Plan del Teide.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, hoy un borrador en exposición pública , no se retira en contra de la propuesta de CC-PNC que critica «la falta de consenso para regular las actividades en el Teide». Sale adelante la enmienda a la totalidad del grupo de gobierno más Sí Podemos Canarias por 15 votos a favor, 11 en contra (CC) y 4 abstenciones (PP). El Plan es «mejorable» y debe lograr el máximo acuerdo. Por eso se insta a la Consejería regional de Transición Ecológica, que tiene las competencias a mantener las reuniones las reuniones con los colectivos. Enrique Arriaga (Cs) plantea que su área, Carreteras, ha presentado ocho alegaciones vinculantes y critica que no se les haya consultado. Si no se atienden esas correcciones es partidario de retirar el Plan. Asegura que hay un error de hasta dos millones de visitantes en la carga que soporta el Parque Nacional. Del Plan de Movilidad, en paralelo, la consejera de Medio Natural y Seguridad, Isabel García, deja claro que «estamos en contra de un centro comercial en un espacio protegido, sea el Teide u otro» en respuesta a Cristo González, de Sí Podemos Canarias.

Final abrupto y tenso. Marián Franquet (PSOE) afea que falten los tres portavoces que pidieron este pleno extraordinario desde CC (Carlos Alonso), PP (Zaida González) y Sí Podemos (Belda). Dan excusas, pero... Ni escoba ni de trámite este pleno de verano.