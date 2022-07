Los Realejos se promociona como destino para escapadas de verano

El municipio norteño de Los Realejos se promociona como un destino ideal para las escapadas de verano, gracias a su gran oferta alojativa, gastronómica, festiva, deportiva, cultural y de actividades en contacto con la naturaleza, desde el mar hasta la cumbre. El Ayuntamiento realejero presentó este jueves 7 de julio una campaña en la que anima a tinerfeños y visitantes a escaparse en la época estival a Los Realejos, la segunda localidad de Tenerife con más oferta de turismo rural.

La campaña, que se divulgará a través de redes sociales y medios de comunicación, ofrece imágenes muy atractivas de algunos de los iconos realejeros: la playa del Socorro, Rambla de Castro, los vuelos en parapente desde La Corona, su gastronomía, sus vinos y algunas de sus tradiciones y fiestas más populares. El alcalde, Adolfo González (PP), y la edil de Turismo, Isabel Socorro (PP), fueron los encargados de presentar esta iniciativa, cuyo principal objetivo es atraer visitantes y dinamizar la economía local.

«Se trata de una estrategia global para la difusión de los distintos atractivos que ofrece el municipio durante este verano, a través de sus valores naturales y patrimoniales, la práctica deportiva al aire libre, como destino de turismo ornitológico o gracias a su amplia oferta alojativa, especialmente de turismo rural», detalló el alcalde. Además, dejar atrás los peores momentos de la pandemia de Covid-19 permite que la localidad recupere eventos como la Muestra Gastronómica de la Papa Bonita, justo en el 400 aniversario de la llegada de este cultivo a Icod el Alto desde Perú, el próximo 23 de julio; la Gran Fiesta de Vinos de Tenerife, que regresa el 3 de septiembre a la playa de El Socorro, o las Fiestas del Carmen, que ya han comenzado.

Para Adolfo González, «los atractivos de Los Realejos son innumerables y estamos convencidos de que son complementarios a la oferta de otras localidades cercanas como Puerto de la Cruz o La Orotava». La gran cantidad de fiestas realejeras son, en su opinión, uno de los principales elementos diferencial, ya que se trata del municipio con más festejos del país. Además de sus paisajes únicos, esta localidad destaca por su rica gastronomía, con un sello distintivo de calidad propio y «cada vez más reconocido», y por su apuesta por deportes en contacto con la naturaleza como el surf, que tiene su mejor recurso en la playa del Socorro; el parapente, o el senderismo y el trail, con la ruta de mayor desnivel de toda España: la 0-4-0, que parte del nivel del mar y termina en la cima del Teide.

Pese a no ser un municipio eminentemente turístico, Los Realejos dispone de una importante planta hotelera y extrahotelera, con establecimientos como los hoteles Maritim, Panorámica Garden o el Route Active Hotel; los apartamentos Playa de Los Roques, y una gran oferta en turismo rural con los hoteles Bentor, Casablanca o Los Realejos by Amarilla Co; las haciendas El Terrero y Las Cuatro Ventanas; las fincas Sulula, La Torre o El Quinto, y decenas de casas rurales repartidas por todo el municipio. Un importante desarrollo propiciado por «emprendedores e inversores que han visto que el turismo rural puede ser una actividad característica de esta localidad», recalca González.

En septiembre regresa la Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife a la playa del Socorro

Socorro remarcó la importancia de disponer del sitio web losrealejos.travel, clave para conocer los distintos recursos turísticos locales, que además incluye una novedad destacada: la central de reservas (reservas.losrealejos.travel), donde por ahora es posible reservar en una veintena de establecimientos. Entre las recientes incorporaciones a esta web, destaca el apartado dedicado específicamente al arte urbano, que se ha convertido en otro de los atractivos más vanguardistas de Los Realejos, donde hay en torno a 40 obras de gran formato de grafiteros nacionales e internacionales. A juicio del alcalde, «un elemento diferenciador, atractivo y visitable».

El Sello Gastronómico de Los Realejos tendrá presencia destacada también este fin de semana en el marco del evento juvenil Proyectea Rooms, en la Finca Sulula de la localidad. Del 8 al 11 de septiembre también tendrá lugar la tercera edición del Festival Senderos de Luna Llena y, durante los meses de julio, agosto y septiembre, se ofrecerán Rutas con huella por el entorno de Chanajiga, por el Parque Nacional del Teide y por los BIC de San Agustín y Realejo Bajo.

El proyecto de turismo interior Descubre Los Realejos cumple diez años y también ofrece visitas a grupos y colectivos vecinales de otras localidades de la isla. También continúa activa la estrategia promocional Los Realejos Birding, que promociona el turismo ornitológico, lo que ha llevado a la Concejalía de Turismo a editar una guía propia que ha recorrido diversas ferias especializadas.