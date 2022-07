Candelaria inicia sus primeras fiestas sin concursos de belleza

El Ayuntamiento de Candelaria anuncia el inicio, a partir de este jueves 7 de julio de 2022, de las fiestas en honor a Santa Ana y El Carmen 2022, los primeros festejos locales que se celebran tras el anuncio de la alcaldesa, Mari Brito (PSOE), de que no se organizarán más concursos femeninos de belleza ni de elección de reinas por considerarlos incoherentes para «una administración que lucha día a día por la igualdad y por la ruptura de estereotipos» y que «no debe fomentar una competición de belleza entre chicas, ante un jurado que las califica en función de sus condiciones físicas, que dejan fuera a una inmensa mayoría que no cumple unos cánones preestablecidos».

