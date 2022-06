San Juan de la Rambla exige soluciones para su piscina y un polémico acceso viario

Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla (AIS), que mantiene un acuerdo electoral con los nacionalistas, exigen al Gobierno de Canarias y al resto de administraciones implicadas acciones urgentes para acabar con dos de los grandes problemas que afectan en la actualidad a la localidad ramblera: la situación ruinosa de la vieja piscina de Las Aguas y el peligroso acceso al barrio de La Rambla. La plataforma vecinal Todos con La Rambla también volvió a exigir este jueves 30 de junio que se desbloquee la solución provisional para que puedan contar con una entrada segura y con la posibilidad de salir de su barrio en dirección Santa Cruz.

En un comunicado, este colectivo de vecinos lamenta «el bloqueo que le han hecho a este barrio que no da muchos votos porque somos pocos. No somos el Sur. Somos un núcleo de población con el que no importa incumplir compromisos, no importa obligarnos a ir hasta otro municipio para hacer un cambio de sentido para acudir hacia Santa Cruz, como tampoco importa que tengamos que cruzar sin seguridad para poder. No dejan cruzar vehículos pero no les importa que tengan que cruzar personas».

Todos con La Rambla considera que los responsables de Carreteras en el Cabildo «nos han vapuleado para llegar a lo que desde el principio estaba en sus mentes: imposibilitar a los vecinos de La Rambla contar con una entrada y salida seguras al barrio de forma provisional».

La diputada autonómica y secretaria de organización de CC en Tenerife, Rosa Dávila; el primer teniente de alcalde, Juan Ramos Reyes (AIS-CC), y el tercer teniente de alcalde y concejal de Obras, Jonay Méndez (AIS-CC), instan al Gobierno de Canarias a que «intervenga de inmediato ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Gobierno central para que lleve a cabo la demolición, de manera inmediata, de la piscina de San Juan de la Rambla y del edificio de Las Aguas, una instalación cerrada desde 2010 por riesgo de derrumbe».

La diputada y los concejales nacionalistas pide al Gobierno de Canarias que intervenga «ante el bloqueo e inmovilismo de Costas» a la hora de poner una solución efectiva y rápida a este problema, y más aún cuando Costas ya autorizó la demolición de esta instalación en marzo del 2021», hace ya 16 meses.

Dávila también criticó «la situación de abandono que todavía persiste en La Rambla por parte del Cabildo, una situación que se alarga en el tiempo y los principales perjudicados son los vecinos y vecinas de este barrio». Recordó que «han pasado más de siete meses desde que denunciamos esta situación y todavía el Cabildo no ha hecho nada para arreglarlo».

Juan Ramos y Jonay Méndez aludieron a la necesidad de «tomar medidas urgentes» ante la petición que está realizando el Ayuntamiento junto a Todos con La Rambla «para que se mejore uno de los puntos más inseguros para el tráfico rodado y peatonal de toda la TF-5».