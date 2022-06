Tenerife se une para luchar contra la LGTBfobia

Tenerife se unió ayer para luchar contra la LGTBfobia en una jornada muy especial. Se conmemoró el Día del Orgullo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, entre otros colectivos. La palabra orgullo así, sin adjetivos. La efemérides recuerda la revuelta violenta del Stonewall Inn, bar del barrio neoyorquino de Greenwich Village, en protesta contra una redada policial que tuvo lugar ese día de 1969. Desde entonces se reivindica una lucha que esta vez encabeza el Cabildo y se escenifica en un acto celebrado en la puerta del Palacio Insular. Lo protagonizan unas cincuenta personas entre representantes de todos los grupos políticos con representación, miembros de los diez colectivos organizados en la Isla y trabajadores de la institución.

El presidente insular, Pedro Martín, remarca la responsabilidad de las instituciones para evitar el rechazo y la discriminación en torno a las personas LGBTIQ+. Propone, precisamente, que el Cabildo lidere esa lucha y señala que «tenemos una responsabilidad no solo con los colectivos, sino con la sociedad democrática».

Martín valora: «A veces hay quien intenta que haya retrocesos, pero, pese a todo, estamos avanzando». Recuerda que «hace 44 años que se celebró por primera vez el Día del Orgullo en el parque García Sanabria; entonces no había ni la solidaridad, ni el convencimiento ni la consideración por los movimientos activistas que hay hoy en día». Argumenta que «hubiera sido impensable en aquel entonces ver la bandera arco iris por fuera del Cabildo de Tenerife». Añade: «Tampoco que estuviéramos juntos representantes de todos los grupos políticos apoyándola, una bandera que es de todos, y que solo no reconocen aquellos que son excluyentes».

El consejero.

El consejero insular de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, valora el trabajo colaborativo de los diez colectivos que forman la Mesa Insular LGBTI+ y les anima a seguir trabajando. Habla de conmemoración reivindicativa y no de celebración porque «no hay nada que celebrar sino reivindicar por los derechos humanos». Se expresa «por los que ya no están» y nombra a personas del colectivo asesinadas en Guinea Ecuatorial, «ahí al lado» solo por salir del armario. Este es uno de los once países donde se mata por tener esa condición, mientras en 69 se encarcela a estas personas.

Representantes de las entidades apelan en el manifiesto que leen a la unión, además de exigir una atención sanitaria y una educación de calidad que atienda su «realidad diversa». Diversidad, unidad, igualdad, libertad... Son palabras que desgranan quienes se suceden en la lectura del texto consensuado por todos.

Los colectivos.

Lanzan un «grito de valentía», como asegura Sergio Siverio, de Diversas, y también de agradecimiento a las personas activistas «por seguir en pie, frente al odio, con visibilidad y con orgullo». «Gracias por la lucha para conquistar los derechos LGBTIQ+ como derechos humanos», resumen. Recuerdan que ya hay una generación que ha nacido con el derecho al matrimonio igualitario, logrado hace 17 años; además de otros como la Ley Trans e Intersex Canaria y la futura Ley Trans y LGTBI+ a nivel estatal. Dylan Constantini, de Transboys, lo proclama: «Gritamos alto y claro para que nos oigan los partidos políticos: Ley Trans y LGTBI, ¡ya!».

Entre las peticiones que se garanticen los derechos de las personas menores trans, independientemente de su edad, para que cuenten con un procedimiento que les permita solicitar el cambio de sexo en el registro cuando lo necesiten y, además, que se reconozca la identidad de las personas no binarias para que puedan acreditar con su documentación que no se identifican ni como hombres ni como mujeres.

La apuesta es un «sistema educativo con profesionales formados en la erradicación del odio y en un país cada día más diverso». Debe acabar «la discriminación hacia quienes tienen VIH» y reivindican que «las personas trans tienen derecho a una atención sanitaria y educativa de calidad». Víctor Díaz, de Chrysallis, recalca: «Exigimos el acceso universal a la salud integral e integrada».

Concepto repetido es la igualdad «de la mano de las instituciones públicas comprometidas con los derechos, como el Cabildo, y la Mesa Insular LGBTIQ+, los consejos municipales, la Red Asterisco y la Red Prisma». «Somos un colectivo de entidades hermanas que sabemos la importancia de luchar unidas para la igualdad desde la libertad, con dignidad; dificultades y barreras se transforman en avances y éxitos», sentencian. Yelko Fernández, de Libertrans, transmite esperanza: «Vamos a ganar esta lucha por la igualdad convenciendo a la sociedad».

Universidad.

La Universidad de La Laguna (ULL) se suma a conmemorar el Día Internacional del Orgullo con un acto institucional en el Edificio Central del centro académico con la presencia de entidades y activistas de Tenerife, representantes de entidades públicas e integrantes del equipo de gobierno y de las facultades.

La Laguna.

Aguere lanza el manifiesto Nos diferencian nuestros colores, nos unen nuestras razones como eje de los actos de unos días de Laguna Orgullosa. Lo elabora el Consejo Municipal LGBTI. El Día del Orgullo se celebra hasta el próximo 15 de julio, como instrumento de visibilización y reivindicación de los derechos.

Tegueste .

El Ayuntamiento de Tegueste reivindica «la necesidad de unir fuerzas en la lucha del colectivo LGTBIQ+». La Asociación Diversas participa en la lectura del manifiesto del municipio, en defensa de los derechos por el Día del Orgullo. Un programa con talleres, teatro y un espectáculo drag dan visibilidad. Dos ideas: respeto por las personas sin importar su identidad u orientación sexual y referencia a los avances conseguidos en los derechos del colectivo gracias al activismo.

El Sauzal.

El Sauzal iza la bandera del Orgullo en la Plaza del Príncipe con presencia de representantes del Cabildo, la Asociación Diversas y de los municipios adheridos a la Red Asterisco: La Laguna, Tegueste, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Garachico, El Tanque, Buenavista del Norte y Los Silos.

Candelaria orgullosa.

Del Norte al Sur. El Ayuntamiento de Candelaria celebra el Día del Orgullo pintando de colores del arco iris el municipio. De forma representativa, nueve en cada núcleo de la Villa Mariana con el objetivo de visibilizar todas las realidades en los espacios púbicos. Llevan una placa dorada con la inscripción Orgullosos de ti y se ubican en los barrios de Barranco Hondo, Igueste, Araya, Cuevecitas, Malpaís, Playa de La Viuda, Santa Ana, Punta Larga y Las Caletiilas.

Adeje.

En el día del Orgullo Adeje asume la portavocía de la Red Prisma, que hasta ahora ejercía Vilaflor. La red está conformada por todos los ayuntamientos del Sur de la Isla. Lectura de manifiesto por parte de la Asociación Canary Pride e izado de bandera en la Plaza Memorial Pedro Zerolo.

Manifestación insular.

Las entidades LGBTIQ+ de la Isla de Tenerife impulsan la convocatoria conjunta de la manifestación del Orgullo que tendrá lugar mañana viernes 1 de julio. Por primera vez, la marcha se realizará fuera del área metropolitana y tendrá esta vez como la ciudad turística de Puerto de la Cruz.