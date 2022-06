El Gobierno de Puerto de la Cruz reivindica su trabajo y la buena salud del pacto

«El gran objetivo de este gobierno era que se dejara de hablar de Puerto de la Cruz en pasado y lo hemos logrado: ahora se habla de esta ciudad en presente y en mayúsculas, a pesar de que hemos vivido el momento más difícil de la actual etapa democrática, debido a la pandemia», sentenció Marco González. Destacó que «se ve la luz al final del túnel en el conflicto del edificio Iders, que empezó hace 31 años; hay más de 40 millones de euros en inversión en renovación de la planta hotelera, y la ampliación del Jardín Botánico es por fin una realidad». Proyectos que se mezclan con una apuesta por un modelo de sociedad «más justa; con más ayudas sociales; más igualitaria; capaz de aplicar la perspectiva de género de una forma transversal; orgullosa y pionera en políticas LGTBI; equilibrada; saludable, y sostenible».

Marco González hizo hincapié en la apuesta por el binomio cultura-turismo y en «la defensa de la cultura como un eje transformador y de desarrollo». Una apuesta que se mantuvo en los momentos más difíciles por el Covid, «en los que se pudo demostrar que la cultura es segura».

David Hernández recalcó el esfuerzo en planificación y ordenación; la modificación puntual de un PGO que no se tocaba desde 1992 y que está «obsoleto»; el Plan de Movilidad Urbana; las obras de mejora de accesibilidad; el plan de asfaltados; la mejora de instalaciones deportivas, y el compromiso en sostenibilidad.

Marco González recordó que el Ayuntamiento portuense había cancelado su deuda con los bancos, «pero no con los trabajadores municipales», a los que su gobierno ha abonado más de 3 millones de euros. Valoró que después de muchos años hayan vuelto a convocarse 14 plazas de Policía Local, así como otras de técnicos y administrativos; la creación del Portal del Contribuyente; las bonificaciones, o la recuperación de las subvenciones deportivas, sociales y culturales.

Recuperar la sede de Involcan

El Gobierno portuense ha hecho llegar ya a Presidencia del Gobierno de Canarias la solicitud para que Puerto de la Cruz vuelva a ser la sede fija del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que durante años ocupó instalaciones en el antiguo hotel Taoro. El alcalde, Marco González, considera que debería volver al municipio «porque es su lugar natural». Además, González anunció que la ciudad, «origen del turismo en Canarias», se postula como sede de la Agencia Europea de Turismo. Para el mandatario, la capital tinerfeña no sería una alternativa adecuada «porque no tiene la categoría de municipio turístico». A su juicio, si ese organismo no elige Puerto de la Cruz, «debería optar por alguna otra localidad de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias».