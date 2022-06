Nace un nuevo partido en Tacoronte

El ex candidato y ex secretario general del PSOE de Tacoronte Carlos Medina Dorta registró el pasado 1 de junio de 2022 un nuevo partido político, al que también estaría vinculada la edil no adscrita Sandra Ramos. Medina aparece como secretario general de una formación política denominada Somos Tacoronte y este paso agita aún más el caldeado ambiente político local, donde el PSOE aún trata de recomponerse con Sandra Izquierdo como secretaria general.

Relacionadas La ruptura del PSOE impide el traspaso de la Alcaldía de Tacoronte a Carlos Medina