El programa Aulas+Sostenibles, impulsado por el área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, promueve la mayor implicación y labor de concienciación en materia de buenas prácticas sostenibles. Para ello, impulsó acciones en más de 110 clases de 66 centros de enseñanza de la Isla, con la participación de 3.500 alumnos de Primaria y Secundaria. Esta edición culminó con el concurso Somos+Sostenibles, cuyos premios fueron entregados por el consejero insular del área, Javier Rodríguez Medina.

El mismo agradeció la implicación y motivación de los centros escolares participantes en este certamen, cuya finalidad es visibilizar las buenas prácticas y las acciones de sensibilización llevadas a cabo en el centro para promover la sostenibilidad. El consejero señaló que «solo lograremos alcanzar un desarrollo sostenible y ganar esta lucha contra el cambio climático visibilizando y apoyando las ideas que hoy premiamos, ideas que proceden y ponen en práctica integrantes de esta juventud tan preparada y concienciada que es todo un ejemplo a seguir por la sociedad».

El primer premio de Primaria recayó en el CEIP La Era, por su trabajo Do it NOW! (¡Hazlo, ahora!), y el segundo le correspondió al Colegio Salesiano San Isidro, por su proyecto A por un cole, un cole más sostenible. El IES Profesor Martín Miranda, por Nuestro Eco-IES fue el ganador del primer premio de Secundaria, y el IES Sabino Berthelot obtuvo el segundo premio, con InfoRecicla.

También recibieron una mención y gratificación, por su participación e implicación el IES San Matías, con No se habla de un uso, y el Colegio Virgen del Mar, por Seamos + Sostenibles.

El acto tuvo lugar en salón de actos de la Torre Azul, del Pabellón Santiago Martín, y contó con la asistencia del profesorado y del alumnado de los centros educativos participantes, de los niveles de 4º de Primaria y 2º de Secundaria, que presentaron audiovisuales originales y muy creativos, llenos de ideas y mensajes de concienciación, con magníficas y trabajadas puestas en escena, en formato reportaje, canción o informativo, según informa el área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático.

El concurso Somos+Sostenibles forma parte del el programa educativo Aulas+Sostenibles, que promueve y coordina la Unidad de Educación Ambiental del Cabildo y desarrollado por la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad.