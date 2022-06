Coalición Canaria rechaza el «excesivo impacto» de las tres áreas de servicio

Coalición Canaria en Tenerife rechaza el «excesivo impacto» del gran volumen edificatorio de las tres áreas de servicio previstas por el Plan de Movilidad del Parque Nacional del Teide en Chío, Vilaflor y El Portillo.

Los nacionalistas consideran, asimismo, que el Cabildo y, en concreto, «su presidente, el socialista Pedro Martín, no solo puede sino que debe actuar» respecto al Plan de Movilidad propuesto y sobre el borrador del propio Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional.

La formación nacionalista mantiene dos argumentos fundamentales para oponerse al Plan de Movilidad diseñado para los próximos años en el Parque Nacional del Teide. Por un lado, ese impacto «exagerado» de las infraestructuras que estarán ubicadas en el preparque;por otro, «la prohibición drástica del acceso al mismo en vehículo privado», aún reconociendo que «resulta fundamental impulsar el aumento del uso del transporte público en el espacio protegido».

Fuentes de CC-PNCvaloran que «limitar el vehículo privado para permitir un uso más sostenible del espacio es un elemento positivo en el Plan de Movilidad». Recuerdan que durante el mandato anterior en el Cabildo se impulsaron medidas similares. El caso más paradigmático es el de Teno, donde ha funcionado bien, y algo similar en Masca. Incluso en algún Operativo Nevadas se utilizaron guaguas para el traslado desde puntos de la Isla al interior del parque. Añaden las fuentes que «intentamos sacar adelante una propuesta de plan de uso de espacio público con aparcamientos y un sistema de lanzaderas parecidos al de la propuesta actual».

El grupo presenta una moción de apoyo a las actividades deportivas en el Parque Nacional

La iniciativa de dos grandes infraestructuras en la antigua fábrica del El Pinalito (Vilaflor), y en El Portillo Alto les parece a los nacionalistas «excesiva». La tercera ubicación en Chío (Guía de Isora), en concreto en la zona de las Bodegas Bilma, ya estaba prevista. El planteamiento de lo que se quiere hacer «nos parece exagerado, por el impacto en el preparque en cuanto a nivel de edificación y de metros cuadrados». El documento al que ha tenido acceso EL DÍA no especifica nada en cuanto a este último dato, aunque resulta evidente que son grandes infraestructuras.

Tampoco gusta a CC que el presidente del Cabildo «haya dicho prácticamente que el borrador del PRUGno es suyo, que está aparte, cuando es el presidente del Cabildo y del Patronato del Parque Nacional del Teide». Insisten en que «o no se lo han querido contar o él no se ha querido enterar; no es presentable». Cabe recordar que el borrador corresponde a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

En lo que hace referencia al PRUG, Coalición Canaria se ha reunido ya con los deportistas que transitan habitualmente el Parque Nacional para conocer sus inquietudes respecto al nuevo documento, que sigue en exposición pública hasta el próximo 22 de julio tras ser ampliado el plazo en unos veinte días. La formación nacionalista continuará durante esta semana los contactos con otros colectivos, como los apicultores y el Clúster Audiovisual. Pero la primera conclusión es que «se trata de un documento que no tiene calidad ni nivel suficiente para regular algo tan importante como es el Parque Nacional del Teide».

Lo argumentan:«No hay ningún estudio asociado a este borrador del PRUG que determine ni el nivel ni el estado de conservación que ahora tiene el Parque, ni cuáles son las capacidades de carga en relación a las distintas actividades que se realizan allí».

Por otro lado, «la evaluación ambiental que se ha hecho se ha forzado hacia un documento abreviado. Nos parece que siendo el instrumento de regulación del espacio natural más importante de Canarias, no se entiende una evaluación ambiental tan pobre». «Eso ya dice mucho de la calidad del documento, que, además, tiene muchos errores de nomenclatura», añaden desde CC-PNC.

Conclusión: «De momento, no tenemos posición definitiva, pero seguro que no es favorable a este documento. No solo en las cuestiones puntuales que pueden afectar al sector del deporte al aire libre, los rodajes o la apicultura, sino también en general. No podemos presentar alegaciones al PRUG como partido, pero sí llevaremos el debate a la comisión de Deportes del Cabildo».

En los fundamentos de la moción se aclara que «el nuevo PRUG establece una serie de prohibiciones o limitaciones para la práctica deportiva que no están justificadas, desde un punto de vista objetivo». Además, «no se han consensuado con los colectivos ni existen estudios técnicos y ambientales que determinen la carga y el nivel de saturación para las diferentes actividades deportivas».

Se propone la creación «inmediata» de una Mesa Sectorial. El objetivo de este órgano sería «lograr una participación efectiva en el proceso de aprobación del nuevo PRUG», así como «tener en cuenta las propuestas de expertos y colectivos», con la intención de lograr el desarrollo de las actividades deportivas en el Parque Nacional de forma compatible con los principios y valores de conservación y respeto del medio natural.