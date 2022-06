«Los Realejos y la comarca necesitan un auditorio con fundamento»

¿Cómo se siente minutos después de ser elegido alcalde?

Es una mezcla de sentimientos. Mucha alegría, mucha ilusión y mucha responsabilidad. Nunca he entendido que ostentar un cargo como el de alcalde sea un hecho para el privilegio, sino para la responsabilidad. Una responsabilidad muy grande. Pero estoy contento y tengo un equipo rodado, experimentado, que me apoya sin fisuras y que sabe lo que tiene que hacer. Además, estos días he notado el cariño de la gente. Hasta que uno no da este paso, no sabe cómo van a reaccionar los vecinos y la verdad es que sólo he recibido muestras de apoyo y de cariño en la calle.

¿Se considera preparado?

Sí, tengo la experiencia suficiente y, de hecho, ya llevo un tiempo asumiendo la coordinación del equipo de gobierno, en contacto estrecho con Manuel Domínguez. Es un trabajo que conozco y tengo un bagaje grande en este ayuntamiento. He pasado por muchas concejalías y conozco al detalle prácticamente todas las áreas y eso me da una visión global de la administración. Conozco sus ventajas y sus debilidades.

¿Será el candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones?

Queda un año hasta las próximas las elecciones y he dicho que si el PP quiere, yo me ofrezco para ser el candidato. Con el objetivo de que este proyecto siga adelante.

No parecería muy lógico ponerlo ahora al frente de la Alcaldía ahora y cambiar de candidato en nueve o diez meses...

En política muy pocas cosas se improvisan. Esto tampoco. Al comité local del PP ya le pedí su apoyo hace unas semanas, antes de la renuncia de Manuel Domínguez, y los compañeros me lo dieron. Me preguntaron también por las elecciones de 2023 y, abiertamente, les he dicho que me gustaría presentarme. Y creo que contaré con su apoyo también llegado ese momento.

¿Le preocupa gobernar a la sombra de Manuel Domínguez?

Manuel Domínguez es un tipo con un carisma tremendo y ha sido el mejor alcalde de Los Realejos. Su trayectoria ha sido aplaudida por sus votantes y también por personas que no le votaron, aunque reconocen que ha sido el mejor alcalde de este pueblo. Pero Manolo Domínguez es Manolo Domínguez y Adolfo González es Adolfo González. Somos dos personas que llevamos muchos años trabajando juntas, pero tenemos caracteres y maneras de ver la vida diferentes. Sé que le voy a imprimir mi carácter al trabajo, como él lo hizo. Es verdad que sustituir a Manuel Domínguez es un reto, pero yo estoy tranquilo porque el proyecto está bien armado y el equipo funciona. Además, sé que voy a tener el apoyo de Manolo Domínguez desde que levante el teléfono y sé que él va a estar pendiente de Los Realejos allá donde esté y esto será bueno para el municipio. Que él haya dejado la Alcaldía para ocuparse de los asuntos de Canarias va a poner a Los Realejos en la agenda regional. Y eso será bueno para nosotros.

¿Cuáles serán sus prioridades de gobierno?

Pues dar cumplimiento al programa electoral que presentamos en 2019. Está bastante avanzado, pese a las complicaciones de un mandato marcado por la pandemia. Esa es nuestra hoja de ruta. Ya en 2023 hablaremos de nuevos proyectos, iniciativas y necesidades. Ahora tenemos retos importantes como sacar adelante el Plan General de Ordenación (PGO), en el que llevamos 14 años trabajando. El documento está hecho y está en manos del Gobierno canario. Si no ha salido adelante, no es por falta de trabajo de este ayuntamiento. Seguimos con proyectos como el complejo deportivo y la piscina, la casona de La Gorvorana o la rehabilitación del colegio de San Agustín. También estamos en conversaciones con los propietarios y valorando las parcelas para el gran parque urbano y centro hípico de Realejo Alto. Redactamos el plan especial de patrimonio de Realejo Alto y vamos a contratar el de Realejo Bajo. El Plan de Barrios está a punto de salir y serán más de cinco millones de euros para intentar ejecutar antes de fin de año. Lo que queda será corto, pero intenso.

¿Qué le ilusiona más?

Los Realejos tendrá con el nuevo PGO la posibilidad de crear nuevos espacios verdes. Ese documento establece nueve zonas de grandes espacios verdes. Me gustaría desarrollar esos nueve pulmones verdes que necesita Los Realejos de forma urgente para el deporte, las familias, los niños, los jóvenes y los mayores. También queremos sacar adelante el nuevo centro de salud de Toscal Longuera y trabajamos para crear una segunda zona de salud, para descongestionar el único centro de salud del casco. El nuevo auditorio será otro de mis empeños. Ya empezamos con la redacción del proyecto de La Gorvorana, pero con la idea de negociar con el Cabildo o el Gobierno canario la construcción de ese gran auditorio comarcal en Toscal Longuera. Seré un martillo pilón con eso. Los Realejos y la comarca necesitan un auditorio con fundamento.

¿Trabajará para impulsar proyectos comarcales con el resto de localidades del Valle?

Sí, los municipios de Puerto de la Cruz y La Orotava saben que pueden contar con Los Realejos y tienen en mí a un aliado. Creo que hay que tomarse en serio que somos una comarca geográficamente unida y necesitamos ponernos de acuerdo en muchas cosas. Y espero que así sea.

Ha dicho que no va a defraudar a sus vecinos...

Quien se dedica a esto tiene que tener claro que en la política local hay que estar al 100% con la gente y dedicarle todo el tiempo del mundo. Lo que puede ser un pequeño problema que un vecino te plantea en la Alcaldía, para esa persona puede ser un mundo. Cuando la gente viene a tocar la puerta de su alcalde lo hace porque tiene un problema de verdad. A veces vienen a la desesperada y hay que escucharlos, recibirlos con respeto y tratar de ayudarlos.