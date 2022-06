El joven agricultor de Tejina Sergio Rodríguez ha grabado un vídeo con el que intenta ayudar a los ganaderos de Tenerife y de Canarias ante la penosa situación por la que atraviesan, ya que muchos de ellos se están viendo obligados a sacrificar a sus animales ante la escasez de piensos y forraje con el que poder alimentarlos, lo que ha hecho que suban los precios de los alimentos para el ganado.

Muchos son los que se han visto obligados a quitarse prte de su cabaña llevándolos al matadero ante la imposibilidad de mantenerlos. Por ello, Segio Rodríguez, que ya el año pasado hizo un llamamiento para poder vender sus 8.000 kilos de sandías ya que tenía dificultades para sacarlos al mercado copado por la sandía peninsular y marroquí, vuelve ahora para ayudar a sus compañeros ganaderos.

En el vídeo afirma que quiere "ayudar a muchas personas". "No se oye nada de cómo está el sector ganadero en Tenerife y Canarias. La ganadería está fatal, se están llevando cochinos, cabras y vacas al matadero porque no hay para echarles de comer; no es que las empresas ganaderas no obtengan beneficios, es que no da para darles de comer", explica Rodríguez.

El agricultor tejinero lanza la siguiente inciativa para todos aquellos que tengan ahora que hacer un regalo: "Si tenían pensado regalar una camisa, una medalla o cualquier cosa, cambien de idea y regalen un queso". "Vamos a hacer que esto se haga viral para ayudar a aquellos que nos ayudaron con su trabajo durante la pandemia, que no faltaron alimentos".

Pretende, además, lanzar un mensaje: "Que se pueda vivir dignamente de la ganadería en Canarias". Asegura además que con esta acción de regalar un queso, las personas regalan por dos: "para la persona que recibe el queso y para el ganadero"