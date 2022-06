El ‘skyline’ de Manhattan aterriza en Tenerife Sur

Tenerife recibió el primer vuelo directo de la compañía United Airlines desde Nueva York. La conexión, pionera en la historia, toma el relevo de la que hace doce años unía a la Isla con Miami. Es el reflejo de un arduo trabajo de muchos meses con un objetivo: llegar al mercado norteamericano. La ruta une el aeropuerto Newark Liberty, en Nueva Jersey, con el Tenerife Sur Reina Sofía. La frecuencia es de tres vuelos semanales en cada sentido hasta el 30 de septiembre, que muestra una clara vocación de continuidad.

Todo se escenificó al más puro estilo yanqui en el acto de bienvenida del imponente Boeing 757-200, que partió a las 2:40 hora local y seis horas y 27 minutos después, las 09:48, aterrizó en la Isla.

El fuselaje del avión, la llamada librea, destaca a lo lejos, decorado con el skyline de Manhattan y la estatua de la Libertad. El diseño es de la artista Corinne Antonelli, ganadora de un concurso solo para mujeres, el Her at here, para decorar tan particular lienzo. El avión se planta en Tenerife antes de lo programado. La media se fija en ocho horas de ida y siete de vuelta.

El gran destino turístico de los estadounidenses es el archipiélago de Hawai, a 16 horas de avión. Tenerife, sin embargo, está a solo siete. Ventaja número uno.

Un estricto protocolo de seguridad recibe la llegada del vuelo, siempre con el exquisito trato por parte de los profesionales de AENA, del Cabildo y de la propia aerolínea, con ese mago del protocolo que es Kevin Johnston. No se aplicó la tradicional ceremonia de bienvenida cuando un avión aterriza en un aeropuerto por primera vez. Por razones de sostenibilidad y austeridad en el gasto del líquido elemento, los arcos de agua de los bomberos fueron eliminados. La compañía hasta rechazó que los profesionales contraincendios del aeródromo anunciaran el recibimiento con sirenas. Tampoco fue posible acceder más allá del cristal, y el momento histórico se inmortalizó de forma opaca.

El avión despegará de Newark martes, jueves y sábados, mientras que miércoles, viernes y domingo lo hará de Tenerife Sur, excepción hecha de este vuelo inaugural. La previsión es de 507 viajeros en cada sentido a la semana, con una oferta global de 16.000 plazas en estos cuatro meses.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín; el director general de Planificación Internacional de United, Matt Stevens, y el director general del Aeropuerto Tenerife Sur, Luis López Chapí, recibieron a la tripulación de este vuelo inaugural, que anoche pernoctaba en la Isla y hoy hará el viaje de vuelta con pasajeros isleños.

Martín valora «un intento por priorizar nuestras oportunidades de mercado en los Estados Unidos». Incide en la idea de «acercar al cliente norteamericano a la gastronomía, el clima, la naturaleza, la cultura y la oferta turística» de la Isla. Además de excelencia y versatilidad, hay otro factor clave: la seguridad, tanto sanitaria como personal. Ahí, Tenerife «tiene mucho que ofrecer», apunta Martín.

Matt Stevens afirma que «somos la única aerolínea que conecta Canarias con los Estados Unidos y estamos muy contentos de este nuevo servicio». Ahonda en la idea: «Este trayecto supone un enlace directo desde Nueva York a Tenerife, una vía cómoda que permitirá a los viajeros estadounidenses disfrutar de las espectaculares playas de arena negra y blanca de Canarias. Además, con conexiones desde casi 90 destinos en toda América».

Luis López Chapí señala que «estamos encantados de inaugurar esta histórica ruta. Queremos crecer con la sociedad. Gracias a este esfuerzo, a la determinación y al trabajo de todos los agentes implicados nuestras islas estarán más conectadas, si cabe».

Laura Castro, directora insular del área, y David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, se muestran confiados en que habrá continuidad ante los datos de ocupación y el interés mostrado «allá y aquí». Destino y oferta reciben una gran acogida.

Atraer al mercado norteamericano era una apuesta de la Isla que parece hacerse realidad. Incluso como alternativa a destinos cercanos, caso de México, o al paraíso de su turismo, las islas Hawai. Hubo algún momento de surrealismo berlanguiano en el recibimiento a causa del protocolo, pero todo sea por abrir la vía para que los estadounidenses vengan a conocer su nuevo Hawai.

