Jarl, el ‘noruego-candelariero’ que ejerce de embajador de la Isla

«Soy candelariero y estoy feliz de poder volar a mi Isla». La frase impacta entre los numerosos medios de comunicación desplazados al aeropuerto Tenerife Sur porque la pronuncia un hombretón rubio, de ojos azules y uniformado como sus nueve compañeros de tripulación –seis hombres y tres mujeres– que han protagonizado el primer vuelo de United Airlines entre Nueva York y Tenerife. Jarl Huagedal, ese es su nombre, es el mejor embajador de nuestra Isla.

El protagonista explica el origen de todo: «Mi padre trabajaba en un barco –como buen noruego– y un día llegó a Gran Canaria con mi madre, que es de Estados Unidos». Jarl, el encargado en la tripulación de hablar en español con el pasaje, añade: «Alguien les recomendó Tenerife y vinieron para establecerse en el Puertito de Güímar». Sin hijos, aunque luego nacieron Jarl y su hermano en Noruega, pero siempre con la vista puesta en Tenerife. No pudieron comprarse una casa en su adorado Puertito, «pero sí en Candelaria, donde yo vivo». Nunca se fueron «y de ahí salgo yo», subraya.

Se emociona al recordar a su padre, fallecido en octubre pasado, que no pudo cumplir este sueño de «verme volar a la Isla». Pero su madre no se lo ha querido peprder y va a acompañarlo hoy en la vuelta a Nueva York, y esto «sí se hace realidad». Hoy (ayer para el lector) llena su despensa de comida canaria «que me encanta» y disfruta por unas horas de su casa. Está muy bien, pero el auténtico valor de Jarl es que se ha convertido en el mejor embajador de su tierra.

Durante el primer vuelo, en el que casi llega a las lágrimas cuando apareció en el horizonte el Teide, divulgó entre el pasaje las bondades de Tenerife. En la cara trasera del folleto oficial punteó las mejores visitas posibles a la Isla y tuvo tanto éxito que los pasajeros no se cansaron de hacer fotos. Fue guía antes y conoce el color. De Taganana a El Médano y del Puerto de la Cruz a Las Américas. Hasta quince puntos dibujados con los que logró el éxito. El pasaje preguntaba curioso, durante la noche, «sobre todo en cuanto a la seguridad y por mis experiencias».

Jarl es nuestro y como nativo vende la Isla pero, sobre todo el vuelo a Nueva York: «Es una ciudad encantadora, muy segura y donde no van a tener el más mínimo problema si hablan español. Vengan porque la oferta es estupenda». Sabe que resulta complicado movernos fuera de nuestras Islas, pero hay que trabajar en eso. Lo publicita: «Vale para conectar con Latinoamérica, con Los Ángeles o con otros destinos». Descubre que un 30% de los pasajeros del viaje inaugural eran neoyorquinos y el resto de otros puntos de Estados Unidos: Denver, San Francisco o Chicago

El noruego de Candelaria habla de historias como la de una señora de origen cubano que «llevaba sesenta años sin retornar. Muy fuerte». Alude a sus 24 horas de vida: «De mi apartamento de Nueva York a las siete de la tarde a mi casa en Tenerife a la siete de la tarde del día siguiente. Increíble». Un anglosajón diría amazing.

Jarl desvela que «empecé a llorar porque no pude reprimir las emociones». Cuando oyó el bienvenidos a Tenerife «fue tremendo». No se conforma con cuatro meses porque «no quiero volver a volar a Madrid o Barcelona, sino a mi querido Tenerife. Y a toda Canarias». Cree que «hay que concienciar y publicitar».

Jarl tiene cuatro nacionalidades y lleva las banderas en su solapa: «Canarias, Noruega, Estados Unidos y España». Con orgullo.