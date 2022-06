Garachico prepara sus zonas de baño para el verano

El Ayuntamiento de Garachico lleva semanas poniendo a punto las zonas de baño de la costa del municipio para afrontar un verano con dos banderas azules, en El Caletón y la playa del Muelle, y nuevas alternativas como La Caleta del Andén, cuyos aparcamientos y accesos estarán finalizados este mes. Se ha intervenido en El Caletón y las playas de El Guincho, La Caleta de Interián y el muelle viejo, donde la pasarela instalada en 2020 permite ofrecer una alternativa 100% accesible.

Las obras de mejora de los aparcamientos y accesos peatonales a la zona de baño de La Caleta del Andén estarán concluidas en junio, tal y como tenían previsto la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, que son las dos administraciones que financian en esta obra presupuestada en 258.000 euros. Los trabajos, que están en marcha desde octubre de 2021, incluyen la reordenación del aparcamiento y la mejora de la rampa y las escaleras por los que se llega al mar en esa zona, así como áreas ajardinadas, pequeñas plataformas de madera y una explanada que conformará una plazoleta mirador. También se mejora el drenaje de aguas pluviales.

La mejora de los aparcamientos y de los accesos a La Caleta del Andén cuesta 258.000 euros

El Consistorio garachiquense, con fondos propios, se ha encargado, como cada año tras el invierno, de reparar y acondicionar El Caletón. Las zonas para tomar el sol, los pasillos y los escalones dañados por el oleaje se han reparado y, además, se han colocado las escaleras necesarias para poder disfrutar de estas piscinas naturales. También se ha procedido a la colocación, limpieza y apertura del Parque Infantil Pocoyó.

González ha recordado que «desde hace un tiempo se genera cierta polémica por los cierres totales o parciales que se hacen en El Caletón durante los meses de invierno. Siempre he tratado de explicar que los técnicos de seguridad así nos lo aconsejan y nosotros no podemos ni debemos incumplir esas advertencias, aunque haya personas que no lo acaben de comprender». El mandatario recalca que en muchas épocas del año, la fuerza del mar convierte las piscinas de El Caletón en un lugar de riesgo, por lo que el Ayuntamiento de Garachico se ve en la obligación de clausurarlo.

«La avenida marítima de Garachico y su entorno es uno de los puntos más críticos en Canarias respecto a los posibles efectos del cambio climático en las mareas, según advierte un reciente estudio presentado por el Gobierno de Canarias», explica el alcalde. A su juicio, «los efectos del cambio climático en las mareas ya se están notando» y pone como ejemplo lo ocurrido hace apenas unos días: «Hace años el mar subía o hacía cierto daño en El Caletón con previsiones de mareas a partir de los dos metros y algo de altura. Pero estos días, y en otras ocasiones recientes, ya en el mes de junio, y con una previsión de marea de sólo 1,3 metros, el mar subió en algunas partes e incluso dañó alguna escalera y hubo que cerrar la parte baja del Caletón».

«Las circunstancias están cambiando y no podemos estar de espaldas a lo que ocurre ni a lo que se nos advierte. Lo primero que debemos hacer siempre es proteger a las personas, en especial a las personas mayores, los menores y los visitantes que no conocen nuestro mar. No les podemos poner en riesgo», advierte José Heriberto González.

También se han destinado recursos y operarios a la preparación de la Playa de la Consolación, en El Guincho, donde se han pintado los muros de los accesos y de la zona de solárium, donde se colocó una pérgola de madera para ofrecer un área de sombra. También se intervino en los jardines y zonas verdes del paseo marítimo ubicado bajo la plaza de San Andrés, en el núcleo de La Caleta de Interián, compartido con el municipio de Los Silos. El Consistorio continúa con los trámites administrativos para contratar los servicios de mantenimiento y de socorrismo en la piscina municipal, con el objetivo de abrirla «antes de que acabe junio».

Para el alcalde de Garachico es «una gran noticia» que su localidad conserve desde 2018 las banderas azules, especialmente en un año en el que Canarias ha perdido seis de estos distintivos de calidad para zonas de baño: «En Tenerife sólo hay ocho municipios que tienen alguna bandera azul, sólo hay dos que cuenten con dos, y Garachico es el único con menos de 10.000 habitantes que ha podido conseguirlo».