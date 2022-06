«Hemos dado equilibrio con el reparto de recursos en toda la Isla»

Cumple tres años de mandato el 24 de julio. Haga balance.

Han sido tres años complicados pos situaciones sobrevenidas. La pandemia y sus consecuencias, la quiebra de Thomas Cook o los incendios en siete municipios al mismo tiempo. Hemos tenido capacidad para actuar con diligencia durante la crisis sanitaria. En las residencias del Cabildo o en la ayuda a otras no gestionadas por esta institución. La derivada económica posterior la afrontamos con un cambio en la manera de hacer gestión para permear más en la ciudadanía y llegar a todos los municipios. De ahí los programas de empleo y de ayudas sociales o el apoyo a los pequeños empresarios y autónomos. Creo que hemos conseguido actuar ante cada nueva circunstancia. Por ejemplo, ante la crisis turística al ampliar la conectividad. Y como lección aprendida contar con el mayor dispositivo contraincendios del Cabildo en su historia.

¿Satisfecho del pacto de gobierno con Ciudadanos (Cs)? ¿No es Sí Podemos Canarias un socio externo incómodo?

La situación ideal es una mayoría amplia, pero, como en el caso de la crisis, hemos tenido que aprender a adaptarnos a un pacto con Cs que funciona muy bien y al apoyo externo de Sí Podemos. Pero en los asuntos importantes somos capaces de ponernos de acuerdo en el 95% de las ocasiones. La muestra está en que hemos aprobado los presupuestos año tras año puntualmente. Y recientemente una modificación de crédito muy importante destinada servicios sociales, ayudas a los municipios o becas para estudiantes. Hay que dedicar muchas horas a acordar, pactar y negociar.

¿Ha pensado alguna vez en romper el pacto?

No. Estamos donde nos han puesto los ciudadanos. Hay un mayor número de partidos, el voto se divide y eso obliga a pactar y a buscar soluciones.

¿Estaría abierto a un pacto «a la alemana» de concentración?

Estoy abierto a pactar con todos los partidos políticos, salvo con VOX, porque va contra todo lo que representa el Partido Socialista. Pero los acuerdos se basan en programas, no se hacen para repartirse los sillones. Es clave el modelo de Isla, a qué infraestructura dedicar las inversiones o la gestión de los Servicios Sociales. Antes de un pacto hay que sentarse y hablar del programa. Durante años había un sentimiento latente entre los militantes del Partido Socialista de darle un cambio al Cabildo y eso significaba no pactar con CC porque su modelo ya no respondía a lo que necesitaba la Isla. Coincidía en esa idea parte de la ciudadanía. Por eso no es nuestra opción.

Es un hito el compromiso para la inversión de AENA en el aeropuerto de Tenerife Sur

¿Qué le ha dejado más satisfecho durante este tiempo?

Creer en la Isla como un todo y con una distribución equilibrada de los recursos. A través de repartos económicos para programas de empleo, servicios sociales, cultura... Intentamos que el Cabildo sea el de toda la Isla, no solo con apoyo en aquellos lugares donde gobierna el partido del presidente o donde se han llevado históricamente. Destacaría las inversiones de AENA en el Aeropuerto Tenerife Sur. Estaban paralizadas y ahora tenemos un compromiso que va a transformar completamente la infraestructura. Y, además, como anunciaremos después del verano, con acuerdos también para Tenerife Norte. No olvido haber querido poner orden en las empresas del Cabildo, casi setenta. Vigilamos para el buen uso del dinero de todos. Hemos encontrado agujeros en el NAP, de unos 12 millones de euros, y en el Parque Científicos con otros 18. Se decía que el gobierno de Coalición Canaria era eficiente, tecnócrata, y hemos descubierto una gestión fallida, sin control y sin rigor.

¿Algo que no haya podido desarrollar y le hubiera gustado?

El Plan de Movilidad. Lo encargamos en 2021 y es muy complejo. Una herramienta fundamental en la visión de futuro de uno de nuestros mayores problemas. Me queda el mal sabor de boca de no tener todavía ese instrumento.

¿Qué le dice a quienes sostienen que este gobierno frena los grandes proyectos como, por ejemplo, el Tren del Sur?

Les diría que se informaran y buscasen documentación para comparar. Nadie encontrará que diga ahora algo diferente a antes de las elecciones. La única infraestructura sobre la que dudo, aunque no me opongo porque podría ser positiva, es el Tren del Sur. A día de hoy no hay un compromiso de financiación, no sabemos cuánto dinero tiene que poner el Cabildo ni si desde el punto de vista técnico es la solución para la movilidad; no tenemos de acuerdo a todos los municipios por donde pasaría ni existe un informe de impacto ambiental. Con todas esas dudas invertir 2.500 millones de euros en un tren me parece poco riguroso. Habría que estudiarlo mejor. Mientras, creo que deberíamos centrarnos en problemas a resolver ya como las carreteras e invertir en eso.

No me opongo al Tren del Sur, pero tengo dudas sobre la financiación de los 2.500 millones

Parece que por fin avanza el Circuito del Motor.

Hablaba antes de coherencia política porque no se puede decir primero una cosa y luego otra sobre lo mismo. CC y PP siempre han defendido el Circuito del Motor, como el PSOE. Pero basta estar en la oposición para que voten en contra solo por desgastar al gobierno. Aficionados, escuderías y federaciones les han hecho rectificar. No se puede jugar al tacticismo político simplemente para dañar al presidente del Cabildo. Volví a convocar el pleno y esta vez votaron a favor. Pero no queremos ser sectarios y por eso hemos aprobado sus enmiendas.

Después de un cero turístico, ¿cómo está el motor de la economía? ¿Mantiene la idea de participar en una línea aérea?

Estamos más y mejor conectados que nunca con el resto del mundo. Las nuevas tecnologías o esa conectividad han mejorado la promoción desde que llegamos. El cero turístico no solo afectó a los trabajadores de la hostelería sino a numerosas familias. Ha hecho reflexionar sobre la importancia de un turismo que a veces miramos con displicencia. Eso no es óbice para buscar alternativas porque no podemos depender exclusivamente del sector. Respecto a la línea aérea seguimos interesados porque sería importante para bajar precios de las tarifas. Estamos a la espera de unos documentos. Mantenemos la idea pero necesitamos el aval de que utilizamos el dinero público con criterio. Entonces tomaremos la decisión que anunciamos en su día de participar.

¿Cuál es su visión para el desarrollo del sector primario?

Para nosotros es estratégico y se refleja en la inversión. Su presupuesto, pese al menor peso en la economía, es muy similar al de Turismo. Damos un impulso a los agricultores al asumir los sobrecostes energéticos desde Balten. También ayudamos a los ganaderos para la alimentación porque los precios se han disparado. Y a las cofradías de pescadores como nunca antes. Lanzamos promociones fuera como la reciente de los vinos en la mayor vinoteca de Madrid para que sean incluidos en las cartas de los restaurantes y generar un flujo de comercialización. Negociamos levantar el veto a la papa negra por la polilla guatemalteca y exportarla a la península. Invertimos en balsas y en nuevas conducciones. Confío en la depuración, uno de los grandes proyectos del mandato.

Un objetivo era poner orden en las setenta empresas para el buen uso del dinero público

¿En qué momento está el proceso de modernización administrativa del Cabildo?

Nos mueve básicamente la premia de simplificar los trámites administrativos. Cuando llegamos había más de 600 formularios distintos para dirigirse a la institución. Hemos mejorado la administración electrónica con unos elevados grados de satisfacción ciudadana y una destacada puntuación en transparencia. El acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia es clave para la seguridad al encriptar nuestro sistema porque venimos sufriendo una media de 180.000 ataques informáticos a la semana, con picos mucho mas altos. Esa seguridad la trasmitimos a los municipios. Intentamos mejorar su administración con un servicio de asesoramiento y la oficina itinerante. No quiero obviar el logro de una regularización laboral del Cabildo pionera en Canarias.

Un concepto que repite quien fue alcalde de su pueblo muchos años; municipalismo.

Para que la Isla salga adelante tenemos que impulsarla en su conjunto. Apoyamos a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Con 28 millones de euros para programas de empleo. No solo para contratar personas con baja cualificación sino también con estudios pero sin una oportunidad para trabajar. Más otros 26 millones para autónomos y pymes. O el refuerzo de las ayuda sociales destinadas a la compra de comida o alquileres. Nunca he salido en una foto de entrega de dinero para servicios sociales. No estamos para eso, sino para resolver esos problemas y ser gestores del siglo XXI. Dinamización comercial, plataforma de Participación Ciudadana, subvenciones para la inclusión de mujeres vulnerables o la Oficina de Energías Renovables. La lista es larga e incluye reforzar las estructuras de Protección Civil, la asistencia urbanística o aportar abogados para la defensa jurídica en los pleitos. Añado los cinco millones de euros para reducir el coste de la extracción de agua de los pozos.

Han decidido actuar con las familias okupas de San Isidro.

El Cabildo no tiene competencias en vivienda, pero queremos colaborar. Invertimos en rehabilitación y en proyectos como Base 21 de Cáritas. Más la iniciativa de Sí Podemos Canarias para invertir en la compra con una partida de varios millones de euros. Hemos iniciado el proceso para adquirir el Edificio Tabaiba u otro similar.

¿El empleo es la clave en el Tenerife posterior a las olas de la pandemia de la Covid-19? Han puesto énfasis en el apoyo a los autónomos y las pymes.

Es un elemento capital, pese a no tener tampoco competencias. Hemos querido no repetir las ayudas del Gobierno de Canarias con especial incidencia en autónomos y pymes. Pequeñas subvenciones para gastos corrientes y una aportación mayor a las que volvían a contratar trabajadores que estuvieron en ERTE. Hemos colaborado a recuperar 2.751 empleos de 9.549 empresas. Además, somos la primera administración canaria que no exigía estar al corriente con la Seguridad Social para recibir una ayuda. Sin olvidar la colaboración en materia de empleo con la ULL, la Cámara de Comercio o Fepeco. La tendencia desde finales de 2021 y en el primer trimestre de 2022 es un descenso del desempleo. No teníamos datos tan buenos desde 2009. Tenerife impulsa dinamismo para mejorar más y aspira a bajar la tasa actual del 19,8% de paro.

¿Su balance de lo realizado en la Acción Social?

Es un trabajo fundamental. Apoyamos y coordinamos a los colectivos sociales, al tercer sector y a las asociaciones de voluntariado. Durante esta crisis han tenido un papel fundamental en la ayuda a las personas menos favorecidas, sin hogar, necesitados de alimentación o con una enfermedad grave. Amplifican el efecto del dinero público y amplían el tejido social. Estoy muy contento del trabajo en Participación Ciudadana, que nos ha permitido vertebrar un sistema con más de 500 asociaciones en la Isla. Hemos ampliado la cartera de servicios con las mujeres víctimas de malos tratos o de la prostitución, las personas con disc acidad y los mayores. Resalto la teleasistencia, que no existía, y ya hay 700 personas conectadas las 24 horas. En La Orotava hemos inaugurado hace poco un nuevo modelo de residencia, unidades convivenciales más parecidas a una familia que a un asilo. Habrá nuevos centros sociosanitarios por toda la Isla.

Estoy abierto a pactar con todos, salvo con VOX que es lo contrario de lo que representa el PSOE

Atascos en las carreteras tinerfeñas, un panorama diario. ¿Este es el gran reto a superar?

En campaña electoral dije que no resolveríamos en cuatro años el problema de la carreteras porque debimos empezar hace veinte. Pero se verá un cambio. Cuando llegamos no había proyectos aprobados para arrancar y ninguna carretera en obras. Hoy avanza el cierre del anillo insular que descargará parte del tráfico que va por la TF-5 hacia la TF-1. Se aprobó la mejora de la movilidad entre Fañabé y Los Cristianos por 107 millones de euros. Está en exposición el proyecto más importante de Tenerife, la conexión entre Guamasa y Lora y Tamayo, donde se genera el atasco kilométrico a la altura de La Laguna. Para evitar el impacto ambiental y visual la vía irá enterrada en túnel. Una obra clave para solventar las colas junto a la reforma del entono del Padre Anchieta o el soterramiento de la carretera de La Esperanza que confío esté terminada en octubre. No resolveremos el problema en estos cuatro años, pero se notará la ejecución de obras y proyectos. Además de que hay dinero porque el Gobierno de España plantea dotar con 400 millones más a Canarias para carreteras y abre la posibilidad a un nuevo convenio. El que firmó CC establecía que los nuevos proyectos de obras los tenía que pagar el Gobierno de Canarias y ahora es posible que los financie el estatal. Cuando acabe este mandato se empezará a ver la luz al final del túnel.

¿Cuál es la línea en el tratamiento de residuos?

La apuesta es un nuevo modelo para dejar de enterrar basura en Arico y no ocupar más territorio. La alternativa es reciclaje. Hemos sacado 8.000 toneladas de neumáticos del Complejo Ambiental y en ese espacio se instalará la planta de reciclaje que generará empleo. Es la misma idea que ha primado en la rehabilitación de la de envases. En definitiva, adaptar el tratamiento de residuos al siglo XXI .

Otro grave problema medioambiental es el vertido de aguas residuales al mar.

Cuando acabe este mandato se habrá dado un vuelco histórico para que Tenerife, que solo depura el 48% de sus aguas pase a un 90%. Será posible gracias al acuerdo con el estado para construir cinco grandes infraestructuras comarcales, algunas ya en ejecución. España ha sufrido varias sanciones de la UE por este motivo.

¿Cómo responde a los que plantean que no le dedica al cargo el tiempo que precisa? ¿Y a su supuesta falta de liderazgo?

Dedico entre ocho y doce horas a este trabajo. Me parece una tomadura de pelo que el bulo, la fake news venga de Carlos Alonso (portavoz de CC) que cobra un sueldo de funcionario en el Cabildo, pero no trabaja como funcionario y dedica la mayor parte de su tiempo a ser asesor urbanístico.

¿Satisfecho con su equipo?

Sí, trabajan duro y bien, con entrega. Aquí no hay horario y deben tener disponibilidad plena. Estoy contento y agradecido.

¿Cómo ha cambiado Pedro Martín en estos tres años?

Intento cada vez más no entrar en riñas ni discusiones innecesarias. Ser presidente de tu Isla genera mucha responsabilidad. Ahora y cuando deje de serlo. No quiero opinar diferente sin estar en el cargo a como lo hago ahora. Responsabilidad en manejar dinero público y en la toma de decisiones que pueden afectar al futuro de la gente. Intento hacerlo con mesura y sin estridencias. Y no equivocarme.