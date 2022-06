El borrador del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide está en exposición pública hasta el próximo 5 de julio. Es el plazo para presentar alegaciones a una normativa que regulará el espacio natural los próximos años. El documento ha despertado las reticencias e, incluso, el rechazo frontal. Sobre todo en las redes sociales, donde una plataforma anónima convoca para la tarde de hoy a una manifestación en el propio Parque. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias aclara las principales dudas detectadas. El decálogo del nuevo Teide.

Miguel Ángel Pérez, viceconsejero, recuerda que «personas y entidades interesadas podrán consultar el documento, así como realizar observaciones y sugerencias». Tanto en el registro de Santa Cruz como en las Oficinas del Parque Nacional o a través del portal web de la Consejería. Presencialmente, de 9:00 a 13:00 horas.

Los trabajos para un nuevo PRUG comienzan en 2018 de manera coordinada entre la Consejería y el Cabildo. Este abre un proceso participativo no solo a entidades vinculadas al Parque desde su perspectiva científica y medioambiental, sino a otros colectivos, partidos políticos y a la ciudadanía en general. Esa fase llega hasta 2020, cuando se inicia el primer borrador y la evaluación estratégica. La Consejería decide que el documento pase una parte ambiental que concluye a finales del año pasado.

Una vez recogidos esos «cuatro años de escucha a la sociedad», subraya Pérez, se elabora el borrador del PRUG que está en información pública. El viceconsejero insiste en que «este es el momento». Pérez desglosa el decálogo de los asuntos que han despertado mayor controversia.

Sí, como hasta ahora. Se limitará en el futuro y en momentos puntuales, según el Plan de Movilidad que debe elaborar el Cabildo cuando esté aprobado el PRUG y habilitadas las tres zonas de lanzaderas previstas en El Portillo, Vilaflor y Chío. Las carreteras que cruzan estarán abiertas, pero habrá zonas de aparcamiento en momentos puntuales del día para evitar las aglomeraciones de coches y guaguas.

Regular el acceso para el que quiera disfrutar del Parque. El que suba a hacer una actividad de montañismo o de otro tipo podrá hacerlo en su coche y aparcar.

Ninguna, porque son vías insulares de obligado servicio público. Igual que ahora, habrá excepciones; por ejemplo, en el Operativo Nevadas que organiza el Cabildo por fenómenos meteorológicos adversos.

El uso y disfrute del Parque Nacional del Teide va a ser gratuito. Solo se pagará por ciertos servicios cuando sean requeridos. En algunas franjas horarias, el parking regulado tendrá una tarifa, igual que si se requieren guías o alguna información técnica y científica específica. Pero por disfrutar del Teide no se va a cobrar nada.

Como ocurre ahora, se permite montañismo, espeleología o escalada y carreras a pie con menos de 50 participantes. En los 190 kilómetros del Parque Nacional se podrá correr, pero la novedad es que solo se permiten 45 para uso deportivo federado de running y no de trail. Para preservar los usos compatibles con el disfrute para todos. Una persona puede correr por los 190 kilómetros de pistas pero si va con un equipamiento logístico (médico, avituallamiento...) se limita a 45. El 99% de quienes suben al Teide a correr lo hacen solos o como máximo lo hacen dos personas.

Montañismo, espeleología y escalada se practican en todos los puntos habilitados si se es federado. Como ahora. Si no es así, solo en lugares muy puntuales. El ciclismo seguirá permitido por carretera y en algunas pistas, no en los senderos. Se limita el número de pistas porque se ha detectado que muchas carreras de bike se hacen hoy en día fuera de ellas.

Ni en el Teide, ni en ningún otro parque nacional de Canarias ni del Estado se permiten las mascotas. Otra cosa es que se pueda controlar. Se prohíbe la trashumancia de cabras o los caballos, animales «tan domésticos como los perros».

Toda la regulación del PRUG va en ese sentido. Conservación de la biodiversidad y un uso público. El objetivo es la difusión de valores ambientales únicos. Reserva y monumento de la Unesco, pero sin conciencia de lo que eso significa. El PRUG intenta paliar ese desconocimiento y más ahora con un cambio climático cuyos efectos hacen estragos allí.

Cuando se desarrolle el PRUG, los aparcamientos vigilados con puntos de interpretación e información. El sistema de lanzaderas amplía el radio de visitas más allá de los cuatro o cinco kilómetros de senderos cercanos al vehículo. Para correr o hacer senderismo se puede dejar el coche en las áreas de servicio, coger la lanzadera para subir, hacer un largo recorrido y bajar. Con un circuito potencial en los 190 kilómetros de pistas y senderos. Junto a la mejora de los miradores y rutas guiadas especialistas. De geólogos a astrónomos o botánicos.

No está previsto. Son y serán de uso público.

Miguel Ángel Pérez recuerda que «este borrador puede cambiar» y defiende los puntos elegidos para las lanzaderas. Aclara que el PRUG no tiene que ver con los aparcamientos masivos en los márgenes de las carreteras cuando nieva en el Teide. Cree que es «un problema de concienciación y de respeto medioambiental».

Más participación y una redacción mejor

«Manifestación el sábado 4 de junio, Roques de Gracias (sic), 17:30, por el cierre del Parque Nacional del Teide». El mensaje anónimo añade que «no se podrá hacer deporte, ni llevar mascotas ni practicar senderismo» para finalizar con la frase «el Parque es de todos». Colectivos de la solvencia y el rigor de la Federación de Montañismo o la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello no apoyan la movilización. Pedro Millán, dirigente de la federación a nivel nacional, anuncia que presentarán alegaciones contra el plan porque consideran que «adolece de errores, que afectan a actividades tradicionales como el montañismo». Entiende que «debe contar con una mayor participación y mejorar la redacción». Para él «es el momento de rectificar y esperamos que se haga a través de las alegaciones fundamentadas y razonables que presentaremos». Valora que «muchas personas practican deporte en el Teide y este plan limita la posibilidad». No apoyan la manifestación porque «no me gustan los carteles anónimos, sin firmar». Opina que ese no es el camino. Jaime Coello, de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, acaba de denunciar otro acto vandálico dentro del Parque: una hoguera. Cree que «no se puede seguir así». Respecto a la manifestación, la Fundación denuncia en sus redes sociales «una campaña de intoxicación y manipulación del proceso de información pública del borrador». Subraya que «sin dar la cara, intentan dirigir a la opinión pública contra el documento». Explica que «ahora lo analizamos y formularemos las alegaciones adecuadas a la finalidad para la que fue creado el Parque: defender su patrimonio natural y conservar sus valores arqueológicos». La Fundación llama a participar en el proceso de alegaciones «para evitar que continúe la degradación de nuestro espacio natural más emblemático». Precisamente porque el Parque es de todos, solicita no firmar ninguna petición ni acudir a un acto «convocado bajo premisas falsas» porque el nuevo PRUG permite «seguir haciendo deporte y senderismo o llevar mascotas». Coello invita a consultar el borrador y formular las alegaciones pero también a «no caer en manipulaciones» de quienes «no conocen el Parque y lo demuestran desde el nombre del punto de encuentro: Roque Gracias, que será Roques de García». | J. D. M.