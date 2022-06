Puerto de la Cruz termina el pleno con ocho ediles menos

El último Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz terminó este martes 31 de mayo de 2022 con las sillas vacías de los ocho concejales del Partido Popular. La expulsión del portavoz del PP, Pedro González, por parte del alcalde socialista, Marco González, se saldó con la salida de todo el Grupo Municipal Popular, que tildó el comportamiento del mandatario de “cacicada”. Los socialistas consideran lo ocurrido “una falta de respeto institucional” y “un burdo intento por volver a episodios pasados que los portuenses han superado”.

Pedro González afirma que “Marco González ha mostrado quién es en realidad porque al llamarle la atención para recordarle que no puede utilizar la presidencia para faltar al respeto al portavoz adjunto y presidente del PP portuense, Ángel Montañés, me ha expulsado del pleno, sin darme tiempo ni siquiera a explicarle que eso no lo podía hacer”.

El PSOE emitió posteriormente un comunicado para expresar su “rechazo frontal a una nueva provocación del PP tras abandonar el último pleno”. Los socialistas consideran “inadmisible esta forma de hacer política. Primero por saltarse a la torera, hasta tres veces, los correspondientes avisos por parte de la Alcaldía de la ciudad por pretender hacer uso de la palabra de forma reiterada sin que le hubiera sido concedida, tal y como recoge la normativa que se aplica para ordenar los plenos en un claro acto de indisciplina recogido en el art.95.1 del ROF municipal. Y posteriormente por el abandono voluntario del pleno por parte de toda la bancada popular respaldando y aplaudiendo un acto de indisciplina, que manifiesta a las claras su nulo respeto institucional por las mínimas normas de comportamiento que se deben de dar donde reside la voluntad de los portuenses, tal y como recogen las leyes”.

Los socialistas acusan al PP de "una nueva provocación"

Los socialistas afirman que este tipo de comportamientos “esconden una estrategia política previamente planificada, incluido un vídeo grabado y subido a las redes sociales tan solo cinco minutos después de su abandono del plenario, que busca revivir episodios que ya parecían superados en los últimos años y refleja tanto la falta de ideas como el estado de desesperación del grupo popular en la oposición, que parece iniciar así de forma más que lamentable su campaña electoral. Se trata para el PSOE de un intento burdo de volver a un camino peligroso y muy dañino para la ciudad al pasado que retoma este PP al que ningún portuense quiere volver”.

El PSOE advierte de que “este tipo de indisciplinas hacen flaco favor a la democracia, ya que además con este abandono voluntario de la sesión plenaria se dejaron de debatir las propuestas que traían los populares al pleno, faltando así a su labor de representación hacia sus votantes”.

Los populares no comparten esta visión del PSOE y sostienen que “dentro del debate, y como consecuencia de un reconocimiento de crédito de más de 780.000 euros, el portavoz adjunto y presidente del PP del Puerto de la Cruz, Ángel Montañés, afea que, tras más de tres años de gobierno todavía no hubieran culminado el expediente de contratación y que, además, se gastaran 140.000 euros más de los debidos en tan solo dos meses. La evidencia de esta cuestión puso nervioso al socialista Marco González que, utilizando la prerrogativa que se tiene desde la presidencia del Pleno, y para desviar la atención, trató de hacer burla del concejal popular. Ante esta situación, el portavoz Pedro González, en defensa de su compañero, planteó una cuestión de orden, reprochó ese comportamiento, intentando recordarle que debe mantener una posición institucional. Sin embargo, el mandatario socialista expulsó al portavoz, con un comportamiento absolutamente caciquil propio de quien no es capaz de soportar la crítica política”.

El PP considera que el alcalde tuvo "un comportamiento absolutamente caciquil, propio de quien no es capaz de soportar la crítica política"

“Como consecuencia de la injustificada y desproporcionada actuación de Marco González, y como rechazo a la actuación absolutamente déspota del regidor socialista, la totalidad de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular abandonaron en silencio el salón de plenos, mostrando así su rechazo a la deplorable actuación de quien no ha sabido mantener la compostura en la presidencia de la Corporación Local”, detallan los populares.

Para Pedro González, “Marco González no ha aprendido las buenas maneras, el saber estar, y el papel institucional que realizó su antecesor Lope Afonso como alcalde de la ciudad en el mandato pasado. Se ha comportado como un niño caprichoso que, cuando va perdiendo, como no puede llevarse el juego, expulsa a su adversario. No se le ha faltado al respeto, no ha habido palabras malsonantes por nuestra parte, y ante el intento de pedirle que guardara la compostura, me ha echado del Pleno de forma absolutamente dictatorial. Parecía que estaba esperando la ocasión para ello porque, en menos de 15 segundos, procedió a expulsarme. Es muy triste que la ciudad del Puerto de la Cruz esté en estas manos”.