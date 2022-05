Cambio de alcalde en Los Realejos

Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos desde 2011 y actual presidente del Partido Popular en Canarias, confirmó este martes 31 de mayo de 2022 su renuncia voluntaria a la Alcaldía para poder optar, en las elecciones de 2023, a convertirse en presidente del Archipiélago. Lo hizo arropado por todo su equipo de gobierno y sus asesores, visiblemente emocionado, y convencido de que su compañero de partido y primer teniente de alcalde, Adolfo González Pérez-Siverio, es el mejor relevo posible: «Dejo a Los Realejos en las mejores manos».

Domínguez no quiso hacer ningún balance político de sus 11 años como alcalde de Los Realejos ni tampoco detallar demasiado sus planes de futuro. Su comparecencia fue una sucesión de agradecimientos en la que hizo mención reiterada a los vecinos del municipio, a los que considera sus mentores políticos. «Renuncio a la Alcaldía de Los Realejos con todo el dolor del alma y con mucha ilusión por el nuevo reto. Este ha sido mi pueblo, sigue siéndolo, y es el lugar que me ha llevado en volandas políticamente hablando», aseguró Domínguez en sus primeras palabras durante el acto celebrado en el Salón de Plenos. Recordó sus inicios «allá por 2003» cuando, como número dos de Sebastián Ledesma, protagonizó un fulgurante ascenso del PP en la localidad, que pasó en cuatro elecciones de 2 a 15 concejales.

El Pleno de elección del nuevo alcalde está previsto para el día 11 de junio

Domínguez resaltó que el mérito de lo que es en la actualidad «es de Los Realejos», que le ha ido dando un apoyo progresivo desde que comenzó su carrera y que, ahora, le permite dar el salto a la primera línea de la política regional. Insistió en agradecer, sobre todo, «el cariño recibido» y que sigue recibiendo de sus vecinos. Entre los agradecimientos, mención especial a sus compañeros de gobierno y personal de confianza, actuales y pasados, y a los funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos, «que me han ayudado a aprobar, a sacar buena nota. Simplemente me ha tocado dirigir una magnífica orquesta, un magnífico equipo». Y tuvo un recuerdo en especial para una tesorera del Ayuntamiento, Nieves de Paz, que en su primer mandato, entre 2003 y 2007, le daba «clases particulares de 8:00 a 9:00, todos los días».

«Estoy convencido de que los realejeros no están orgullosos de mí, sino de nosotros», destacó en referencia al equipo de gobierno que formó en 2019 y que ahora dejará al frente del Ayuntamiento norteño. «Gracias por el cariño, gracias por el apoyo y gracias por hablar bien de mí fuera de Los Realejos. Gracias por sentirse orgullosos, por aportar su grano de arena y por contribuir a hacer de este municipio un gran pueblo», valoró antes de reconocer que si pudiera elegir, «volvería a hacer lo mismo», tras «entregar quizás los mejores años de mi vida a Los Realejos».

Manuel Domínguez recalcó que ser alcalde de su pueblo ha sido «un honor, lo más bonito que me ha brindado la política». Una frase que le hizo emocionarse hasta las lágrimas. Entre aplausos del público asistente, trató de rehacerse para continuar. Unas lágrimas que definió como fruto de «la emoción y también de la alegría inmensa de poder dedicar estas palabras a los realejeros». Reconoció que le hubiera gustado «ir puerta a puerta a todos los vecinos, mirarlos a los ojos y darles las gracias. Pero somos más de 37.000 personas en 57 kilómetros cuadrados y no me daría tiempo, pero estoy convencido de que todos me abrirían las puertas».

«No es un punto y aparte; es un punto y seguido. Y yo voy a seguir peleando, luchando, trabajando y dándolo todo. Lo haré en el ámbito autonómico, pero gran parte de mi corazón estará dedicado a Los Realejos. Que nadie de otros municipios se sienta ofendido, pero deben entender que el pueblo que me ha visto nacer políticamente y que me ha dado todo, merece que yo le reserve una parte de mi corazón. No sabré nunca como devolverles el favor», aseguró Domínguez.

Respecto a los asuntos que deja pendientes, destacó dos: el nuevo PGO y el centro hípico, «ese compromiso con el mundo del caballo que aún no he podido cumplir, pero la tarea queda marcada y los objetivos están bien definidos», resaltó el mandatario realejero.

Domínguez dedicó la mayoría de su intervención a hablar de los sentimientos de esta jornada histórica: «¿Cómo se puede amar a un pueblo? No sé cómo se hace, pero les puedo garantizar que yo lo siento por Los Realejos. Camino por sus calles y me siento orgulloso, veo algún fallo e inmediatamente quiero arreglarlo, veo a mi gente fuera de los realejos y se me dibuja inmediatamente una sonrisa». En cuanto a su futuro, simplemente prometió «poner la misma pasión que he puesto por Los Realejos en este nuevo reto por Canarias. Ese es el objetivo y la petición que me ha hecho mi presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo».

Sobre su sucesor

Respecto a su sucesor en el cargo, Adolfo González Pérez-Siverio, dijo que antes de marcharse quiso tomar la decisión de reconocer que su primer teniente de alcalde es «la mejor persona que me podría sustituir y aportar, además, su conocimiento, trabajo y esfuerzo al pueblo que más quiero». De él destacó que le ha acompañado «desde los primeros momentos», que ha sido «esa cabeza pensante; el hombre que ha estado cuando la soledad te invade y debes tomar decisiones; el hombro en el que me he apoyado tantas veces, y esa persona que ha sabido tirar de freno de mano cuando ha sido necesario. Por eso comuniqué a mi grupo de gobierno que Adolfo es el hombre que debe seguir adelante, con las pautas marcadas y los objetivos claros, porque Adolfo es el mejor para que Los Realejos siga siendo lo que es».

"Adolfo González es el mejor para que Los Realejos siga siendo lo que es" Manuel Domínguez - Alcalde de Los Realejos y presidente del PP en Canarias

Definió a su sucesor en el cargo como «un hombre preparado, capacitado, conocedor del municipio y al que todos conocen perfectamente». Tras recordar que trabajan codo a codo desde 2011, se dirigió directamente a él y antes de invitarlo a recibir un abrazo ante todos, le recordó: «Tienes todo mi apoyo y todo mi cariño y, como decía un histórico del partido, Manuel Fraga, sin tutelas ni tutías. Él no tendrá tutelas ni tutías; consejos, todos los que necesite; apoyos, hasta el infinito; pero tutelas, ninguna».

La intervención de Domínguez concluyó con el reconocimiento de que, pese a la despedida, se sentía «un hombre feliz» por ver «triunfar a un amigo, comprobar que hay relevo y saber que dejo a mi municipio en las mejores manos». Tras quitarse «el sombrero ante todos», la despedida continuó con aún más lágrimas cuando Domínguez abrazó uno por uno a los integrantes de su equipo de gobierno y de su personal de confianza. Sus concejales y concejalas lo despidieron visiblemente emocionados.

Tras este anuncio oficial, el pleno donde se dará cuenta de la renuncia está previsto para el día 8 de junio. Tres días más tarde, el día 11, se concretará la elección del nuevo alcalde, Adolfo González Pérez-Siverio, en otra sesión plenaria en la que no hay ninguna duda respecto al resultado de la elección: el PP tiene 15 ediles frente a cinco del PSOE y uno de CC-PNC.