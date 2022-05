Los Realejos celebra su primera romería tras la covid

A las 12:00 del mediodía el cielo de Los Realejos se cubrió lo suficiente como para facilitar el peregrinaje de cientos de realejeros vestidos con los ropajes típico de Canarias –la mayoría ataviados con el traje tradicional de La Orotava– hasta la iglesia Santiago Apóstol. La eucaristía que allí se celebraba se convirtió en el punto de encuentro de miles de personas que visitaron el municipio después de tres años, para retomar una de las celebraciones más importantes de las fiestas de mayo: la romería en honor a San Isidro Labrador.

Los Realejos ha sido uno de los primeros municipio en retomar una de las fiestas populares más esperadas por la población canaria después del estallido de la pandemia de covid-19. Hasta ahora se ha podido celebrar la de Valle de Guerra (a mediados de mes) y también algunos paseos romeros de menor envergadura en otros municipios de la isla.

Más de un centenar de carretas han sido puestas a punto para volver a recorrer las sinuosas y escarpadas calles realejeras. El coche engalanado con un gran sombrero de maga, llamado El Castañero, es uno de ellos. «Dale, dale; tiene que calentarse antes de que empiece», le grita Daniel Hernández Carmona a su padre, que intenta arrancar ese vehículo que tantos premios les ha concedido en las últimas ediciones de esta festividad. «Hasta cinco primeros y segundos premios nos hemos ganado ya», explica Hernández.

Más de un centenar de carretas han sido puestas a punto para volver a recorrer las sinuosas y escarpadas calles realejeras

En su interior guarda suficiente comida como para alimentar a los suyos «hasta que el cuerpo aguante», así como para invitar a quienes acuden a la celebración sin participar activamente en ella. Huevos duros, pellas de gofio, papas bonitas, cotufas y el pan con chorizo de perro son los manjares a los que más recurren los romeros. Algunos aprovechan el espacio trasero de la carreta para instalar una barbacoa improvisada donde asar la carne; y la mayoría cuenta con vino fresco suficiente para poder combatir el caluroso sol de mediodía, que ya se va abriendo paso y que caracterizará el día hasta el final de la celebración.

No hay una carreta sin una historia detrás. Es el caso de la de Javier Hernández, en la que se congregaron más de un centenar de personas para comer y beber. La carreta llegó en 2008 desde Andalucía y nadie sabe muy bien cómo. Ya allí se utilizaba tirada por bueyes y en Los Realejos no será menos. Sin embargo, este año son solo una de las pocas que podrán ser tiradas por estos animales, dado que «este año se ha limitado las carretas tiradas con cabezas de ganado», explica. Las nuevas tecnologías han sido primordiales para organizar una comitiva tan numerosa, como la de este grupo. «Nos hemos organizado gracias a whatsapp y bizum», reseña Hernández, que no esconde la emoción de poder reencontrarse con los suyos en esta tradicional festividad. «Teníamos muchas ganas, aunque no celebrarlo no nos afectaba a nivel anímico, sí que necesitábamos ya volver a retomarlo», resalta.

La Agrupación Folclórica Sabinosa da el pistoletazo de salida al paseo romero

Y es que la Romería de Los Realejos –la primera que se celebra tras la pandemia– tiene un significado más allá de la simple celebración y del momento de esparcimiento. Es también un punto de encuentro familiar. «Aquí estamos varias generaciones», explica Manuel Mosgán, mientras vigila a su nieto de apenas cinco años que ha decidido subirse al antiguo tractor reconvertido en carreta para mover el volante como si de un piloto de carreras se tratara.

Al esperado encuentro no faltaron tampoco los miembros de la Agrupación Folclórica Sabinosa. Los herreños, como ya es tradición, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al paseo romero que tanta espera había suscitado. El tajaraste herreño bailado en perfecta armonía por medio centenar de personas al son de las chácaras, el tambor y la flauta travesera, es la armonía que ratifica el regreso de las tradiciones canarias.