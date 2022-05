Los alcaldes sureños aprueban el avance pero continúan vigilantes

El anuncio de la próxima licitación de la redacción del proyecto de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur es una reivindicación añeja de la comarca, primero, y de la Isla, después. Los alcaldes de la zona insisten en que la población local y el destino turístico requieren de una infraestructura óptima y propia de su relevancia y del siglo XXI, aunque al tiempo muestran (algunos) su escepticismo ante lo que «parece un anuncio más». Pero predomina el optimismo.

José Miguel Rodríguez Fraga, el regidor adejero, mantiene la línea que ha expresado hasta ahora en el asunto: «Cualquier actuación que se haga en torno a la mejora del aeropuerto es una buena noticia. En este caso, parece que esta dotación presupuestaria va a permitir desarrollar un proyecto a la altura de las necesidades reales de esta infraestructura y evitar parches». El veterano de los regidores advierte: «Es urgente que se ponga en marcha cuanto antes el proceso, porque el aeropuerto no aguanta ni un día más así».

Coinciden, también, en recordar que el recinto aeroportuario es «la puerta de entrada de la mayor parte de turistas que nos visita y la situación ya era insostenible». Rodríguez Fraga espera «que ahora los proyectos lleguen rápido y estén a la altura, haciendo un aeropuerto más moderno y actual, a la altura del destino de calidad que tenemos»

Un aspecto en el que también se escuda Sebastián Martín, alcalde de Arico: «Estaremos pendientes de la materialización de esta inversión, porque Tenerife se merece un aeropuerto de primer nivel, adecuado a las necesidades del crecimiento del turismo y ante las expectativas del incremento de rutas hacia EEUU y Oriente Medio». Y pone sobre la mesa la primera duda: «Habrá que ver si lo que se presenta es una nueva terminal reformada o seguimos con más parches. En todo caso, bienvenida sea la iniciativa como resultado de las demandas de los ayuntamientos, del Cabildo y de todas las fuerzas políticas».

A la expectativa

José Julián Mena reivindica, desde la Alcaldía de Arona, ese aeropuerto «que esté a la altura del destino. Hay un claro consenso en demandar inversiones para esta infraestructura. No obstante, el nivel de conocimiento que tenemos de lo que se ha acordado no permite, de momento, profundizar más. Llevamos muchos años reivindicando que el aeropuerto Tenerife Sur tenga una consideración de primer nivel, no solo estéticamente, sino desde un punto de vista tecnológico, en lo que se refiere a la gestión de equipajes y pasajeros. Si este proyecto va en esa línea, por tanto, será bienvenido».

Aunque se congratula de que «se den pasos» hacia el objetivo, el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, indica que este es un periodo muy político y advierte de que «los procesos administrativos» pueden ralentizar la realización de una obra «imprescindible y prioritaria» para la Isla. Como ejemplo de esa lentitud pone «el retraso en la puesta en funcionamiento de la Terminal 2».

Tiempo de anuncios

Emilio Navarro no esconde su satisfacción como alcalde de Santiago del Teide y como presidente insular del PP: «Ya era hora de que el PSOE nos diera una alegría por el Tenerife Sur. Satisface que el trabajo de tantos años de reivindicaciones tenga eco y frutos y que AENA entre en razón y cumpla con la comarca y con Tenerife. El aeropuerto del Sur es una asignatura pendiente y no dejaremos de exigir. No olvidamos que esto es un anuncio y que estamos en un tiempo político propicio para hacerlos. Ahora les toca cumplir».

El benjamín (por juventud y experiencia en el cargo) de los alcaldes, Luis Javier González (Fasnia), entiende que la proximidad de la licitación de la redacción del proyecto de la terminal del Reina Sofía «es una magnífica noticia, porque Tenerife Sur necesita una terminal moderna y adaptada al destino que somos».

En la misma línea, Josefa Mesa, alcaldesa de Guía de Isora, también recuerda que es «una buena noticia para la comarca, la Isla y Canarias, fruto de negociaciones y trabajo. Es lo que todos intentábamos y queríamos conseguir»

José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, lamenta que a mediados de 2022 «sigamos hablando de mejorar la actual terminal, cuando lo necesario es una nueva. No podemos seguir permitiendo los parches. Ha sido un gran error no incluir la construcción de la nueva terminal en el DORA 2022-2026. El Aeropuerto Tenerife Sur es uno de los más importantes de España en tráfico de pasajeros y, sin embargo, cada vez que reclamamos mejoras e innovación debemos esperar décadas. Los habitantes de esta Isla nos merecemos una gran inversión para el Aeropuerto Tenerife Sur».