El Gobierno canario autoriza otros dos parques eólicos con el rechazo municipal

El Gobierno de Canarias acuerda la ejecución de dos parques eólicos más en Arico que sumarán cinco aerogeneradores y producirán 11,75 megavatios: Parque Eólico Brisas del Mar (4,7 MW) y Parque Eólico Abades (7,05 MW), localidad esta en cuyo entorno los construirá la empresa promotora, Estudio Leyvi’s. En ambos casos, el Ejecutivo ordena la alteración del planeamiento afectado, por lo que será preciso adaptar el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y las normas subsidiarias municipales. Como en ocasiones anteriores, esta autorización no cuenta con el consentimiento previo del Ayuntamiento ariquero, según confirma el gobierno municipal.

Ambos proyectos fueron declarados «de interés general» por resoluciones emitidas el 31 de agosto de 2021 por la Dirección General de Energía, convalidadas el 1 de diciembre de ese año por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

El Parque Eólico Brisas del Mar tendrá dos aerogeneradores de 2.350 kilovatios (kW) de potencia cada uno. Con una inversión de 6.204.000 euros, generará 33 puestos de trabajo en la fase de construcción y nueve en la fase de mantenimiento y explotación.

Parque Eólico Abades dispondrá de tres aerogeneradores de 2.350 kW de potencia cada uno y su construcción requerirá de una inversión cifrada en 9.306.000 euros. En el desarrollo de la obra generará 49 puestos de trabajo, mientras que en la fase de mantenimiento y explotación tendrá 14.

En ambos casos, la consejería entiende que «existen razones justificadas de excepcional interés que aconsejan la ejecución de la obra proyectada». En los decretos publicados ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) se especifica, asimismo, que estos proyectos «no estarán sujetos a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular», al amparo del apartado 2 del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Abuso de poder

La polémica está servida. El alcalde de Arico, Sebastián Martín, muestra su «total rechazo» a lo que considera «un nuevo atropello, otra plaga más del PSOE sobre el municipio. El consejero Valbuena sigue faltando a su palabra de no conceder más parques eólicos por interés general, todo ha sido mentira».

El regidor repudia el expolio en que se traduce «el aprovechamiento del suelo ariquero para el vertedero o los parques eólicos, como ejemplos evidentes», frente al agravio que implica «el rechazo al enorme interés turístico de Arico, expresado con el proyecto singular que contempla tres hoteles entre La Punta y Abades. Iniciativa que paralizó la misma Consejería de Transición Ecológica».

En ese escenario, el alcalde incluye estos dos parques eólicos y el que contempla la Autoridad Portuaria en el mar, «frente a Las Maretas, La Caleta, Las Arenas y Tajao». Todo ello le lleva a afirmar que «la acción del PSOE sobre Arico solo se puede calificar como de un rotundo abuso de poder».

Martín, quien recuerda que el Plan General de Ordenación «lleva años en alguna gaveta de la consejería de Valbuena», lamenta que el municipio «siga esperando por un colegio y un centro de salud en la costa, el informe de rehabilitación de la presa de El Río o una compensación justa por el vertedero». El regidor apostilla: «Lo único que va rápido en Arico es la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos. Es impresentable».

Otro incumplimiento

Ante las últimas decisiones del Gobierno canario en esta materia, el concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Andrés Martínez, refresca que «tras la reunión que mantuvo el alcalde con la directora general de Energía, supuestamente se nos iba a tener en cuenta, cosa que no solo ha incumplido, sino que nos hemos enterado de estas autorizaciones a través del Boletín Oficial de Canarias. No vamos a permitir que el Ejecutivo siga manteniendo al margen al municipio».

Martínez denuncia que «se han saltado el Plan de Ordenación del Territorio, otra vez, y nos obligan a cambiar las normas subsidiarias, aniquilando por completo la autonomía municipal». Remarca que «Arico no está en contra de las energías renovables, pero estas no son las formas de hacer las cosas». El concejal vuelve a la hemeroteca para asegurar que Valbuena mantuvo que no autorizaría ningún parque eólico ni fotovoltaico vía decreto de interés general. «Desde que es consejero se han autorizado cinco parques eólicos y uno fotovoltaico, entre los que se encuentran estos dos, ambos próximos a Abades».

El también segundo teniente de alcalde anuncia que el Ayuntamiento de Arico recurrirá a las instancias administrativas y jurídicas correspondientes «en la defensa de los intereses de los vecinos y del municipio».