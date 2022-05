«Tanto el Cabildo como el gobierno municipal han sido incapaces de sacar adelante los grandes proyectos por los que todos los portuenses llevamos esperando mucho tiempo, como el proyecto de rehabilitación de Playa Martiánez, el puerto o el Parque San Francisco», sostiene el coordinador insular del Partido Popular (PP), Lope Afonso. Manifiesta la «necesidad urgente» de que las administraciones «se alineen con los agentes del sector turístico para trabajar desde la colaboración y el diálogo en defender el modelo económico que ha traído prosperidad a Tenerife», en el que enmarca los proyectos portuense, «que están en el aire debido a la desidia y dejadez de las administraciones competentes para sacarlos adelante».

Lope Afonso se pronuncia en tales términos tras un encuentro de trabajo con directivos de Ashotel Norte, cuya finalidad es «mantener canales de diálogo fluido con los representantes del sector turístico» en un momento que «es estrictamente necesario trabajar de forma coordinada para defender el modelo económico que trajo prosperidad a Tenerife».

En este encuentro de trabajo, propiciado por el Partido Popular de Puerto de La Cruz, que preside Ángel Montañés, participaron el consejero popular en el Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández; el vicepresidente de Ashotel Norte, Enrique Talg, además de miembros de la patronal como Manuel Siverio y Oliver Martín.

Lope Afonso plantea la necesidad de mantener diálogo y colaboración con el sector turístico

En este marco, Fernández valora que «en la actualidad, el Cabildo no le da al turismo la importancia que tiene para nuestra Isla, algo que constatamos en hechos como la dejadez a la hora de ejecutar proyectos importantes en zonas turísticas, la falta de inversión en este ámbito o la circunstancia que desde el Partido Popular denunciamos en numerosas ocasiones, que no es otra que el sorprendente hecho de que la Corporación insular no tenga un consejero dedicado en exclusiva a turismo, en el momento económico más complicado para el sector».

Colaboración

Lope Afonso y Manuel Fernández coincidieron en reivindicar que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz «deben trabajar de la mano del sector y revertir la situación que han provocado en los últimos años». En este punto, el PP afirma que ambos gobiernos dieron la espalda al turismo «cuando el mercado vivía sus peores momentos».

Los dirigentes populares trasladaron a los representantes en el norte de la Isla de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife que «en el último debate del estado de la Isla defendimos una propuesta de resolución, que fue aprobada por todos los grupos políticos, para que desde el gobierno de la Isla se dedique más inversión a la rehabilitación de espacios públicos turísticos». Un planteamiento que en el PP basan en que «entendemos que el futuro del turismo en Tenerife y en el Puerto de la Cruz pasa por mantener los niveles de excelencia que nos permitan consolidarnos como un destino competitivo», exponen Lope Afonso y Manuel Fernández.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Puerto de La Cruz, Ángel Montañés, pone de manifiesto su «preocupación por la ausencia de estrategia turística en nuestro municipio». Una evaluación que se produce después de que «durante décadas estuviéramos a la vanguardia en este ámbito, pero las políticas erráticas en materia turística están lastrando nuestra principal industria».