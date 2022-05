Una comunidad energética única en las Islas Canarias en Adeje

La innovadora comunidad energética "Adeje Verde" lanzada por E.ON Innovación y el municipio del suroeste de Tenerife, Adeje, es la primera de este tipo. La solución permitirá a los residentes y a las entidades locales producir, compartir y utilizar colectivamente su propia electricidad renovable, con el objetivo de llegar a satisfacer hasta el 100% de sus necesidades energéticas con fuentes renovables locales.

“Adeje Verde” cuenta con un enfoque innovador de participación ciudadana basado en la nueva Directiva sobre el Mercado de la Electricidad (artículo 16) del Paquete de Energía Limpia de la UE de 2019, que indica que el exceso de energía solar fotovoltaica (FV) ya no tiene que ser devuelto en su totalidad a la red y, en su lugar, puede ser cedido a los vecinos. Esta normativa constituye la base del proyecto, que constará de varios "círculos" locales, cada uno de ellos equipado con una planta fotovoltaica en el tejado en su centro y dirigido por un prosumidor (productor y consumidor de energía).

¿Cuáles son los beneficios de Adeje Verde?

En el municipio de Adeje hay 360 días de sol al año, por lo que el acceso a la energía solar es fácilmente alcanzable. Sin embargo, tener paneles solares propios ya no es una obligación, ya que la energía producida localmente se puede compartir. Cada sistema fotovoltaico puede proporcionar el exceso de energía solar a un número de vecinos en un radio de 500 metros alrededor del activo de producción. Esto hace posible que aquellos que no pueden permitirse un sistema fotovoltaico propio o no tienen acceso a un tejado propio, puedan participar en la comunidad Adeje Verde. De este modo, no sólo se combinará el suministro energético actual con la energía verde, sino que se maximizará el consumo de la energía proporcionada por los paneles solares, ahorrando así en los costes energéticos totales.

Un modelo a seguir para alcanzar los objetivos de energía sostenible

La nueva comunidad energética de Adeje Verde será una parte importante de la transformación de las Islas Canarias ya que el Gobierno canario pretende que todas las islas funcionen con un 100% de energías renovables para 2040, por lo que está llamado a ser un piloto de cómo el resto de la región puede producir y utilizar su propia energía sostenible y convertirse en un modelo paneuropeo.

Luis Hernández, Director de Comunidades y Redes Energéticas de E.ON Innovation, señala: "Haremos posible que la energía verde proporcione electricidad a la gente: en Adeje estamos creando la primera comunidad que corresponde a las nuevas directrices europeas, que se aplicarán en toda Europa en los próximos años. España es pionera con esta nueva normativa y aquí estamos creando un proyecto y un modelo a seguir para otros enfoques paneuropeos que permitan a los ciudadanos contribuir de forma sencilla y activa a una transición energética más rápida, sostenible y asequible."

Hacia un municipio más sostenible

El primer sistema fotovoltaico se ha instalado en el tejado de la Escuela Municipal de Música de Adeje. Más de 200 hogares en un radio de 500 metros a la redonda construirán el primer círculo de la comunidad energética. En el verano de 2022 comenzarán a autoconsumir colectivamente la energía de esta planta fotovoltaica. La planta fotovoltaica de la escuela producirá unos 149.200 kilovatios-hora (kwh) al año, lo que reducirá las emisiones de CO2 en 116 toneladas anuales.

E.ON Innovación trabajará en la ampliación de la disponibilidad de nuevas FV en Adeje para que cada vez más círculos puedan conectarse para ampliar la comunidad energética. Esto permitirá a la gente que no tiene espacio para sus propios FVs disfrutar de los beneficios de la energía solar. El objetivo general es que todos los ciudadanos de Adeje tengan la oportunidad de acceder a la energía solar local de su barrio para convertirse en la comunidad energética de más rápido crecimiento de Europa, reduciendo los costos energéticos y la emisión de carbono de cada hogar. De esta manera se puede lograr la transición a la energía verde local y luchar contra el cambio climático.

Si quieres ser uno de los primeros en cambiarse a la energía solar producida localmente, visita la web www.adejeverde.com y sácale partido a tu tejado o conéctate a uno de los tejados verdes de Adeje Verde, alquilando los paneles solares que necesites para tu consumo diurno. Tú cambias el color de la energía.