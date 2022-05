‘MSC Virtuosa’: lujo y tecnología para las vacaciones en el mar

La belleza está en el interior. Una frase que adquiere todo su sentido en la visita a bordo del MSC Virtuosa. El crucero hace su primera escala en una Isla que podría convertirse en la futura base de las operaciones en sus rutas. Su imagen externa, atracado en el Muelle Sur de Santa Cruz de Tenerife, ya impresiona, pese a que la zona aparece la mañana de domingo llena de otros barcos con turistas. Pero destaca. Son 331 metros de eslora, 43 de manga, una cúpula LED a 120 de altura, el equivalente a unos 40 pisos, 19 cubiertas, 180.000 toneladas de carga, 3.300 pasajeros, la mayoría británicos –la capacidad total son 6.300–, 1.800 tripulantes o 2.450 cabinas dobles, hasta con mayordomo en los camarotes más exclusivos. Impresionante de planta y con el aire de modernidad propio de una nave inaugurada en noviembre del año pasado. Pero dentro guarda tesoros con más valor todavía. No defrauda a la embajada local que acude a cumplir con la visita inaugural.

La jornada empieza bien temprano porque hay que aprovechar las diez horas de estancia del buque en Tenerife. Llega a las ocho de la mañana de Las Palmas y se va a las seis de la tarde rumbo a Lanzarote, Vigo y su puerto base, Southampton.

A lo grande

Todo es a lo grande en este buque insignia de la prestigiosa empresa italiana, especializada en cruceros, con bandera de Malta y construido en astilleros franceses. Tan enorme como para que cada pasajero cuente de media con 10 metros cuadrados de espacio público. Entre los barcos más avanzados medioambientalmente del mundo. Así hay que entender sus bajas emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno al aire. O la eficiencia energética con modelos inteligentes de calefacción, ventilación y aire acondicionado o un sistema avanzado de tratamiento que purifica el agua.

También es grande, o al menos largo, el estricto control de acceso, test de antígenos incluido, como corresponde al protocolo de sanidad e higiene pionero en la industria durante la pandemia que asegura los viajes de decenas de miles de pasajeros desde agosto de 2020 cuando la compañía reinició sus operaciones en Italia.

Un miembro de la tripulación ejerce de cicerone junto a la eficaz relaciones públicas, Sofía Basterra, y un acompañante de lujo, el director general de MSC España, Fernando Pacheco. Su amor por el Puerto de la Cruz, Tenerife y Canarias le delata y se desvive para que todo vaya bien. Y va.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González, encabeza la delegación tinerfeña. Intercambia las tradicionales metopas de cortesía con el capitán, Stefano Batinell –el comandante viste uniforme de gala–, un ritual que se repite cuando el barco llega a un puerto por primera vez.

Pacheco ratifica el compromiso de MSC Cruceros con Tenerife y adelanta que este próximo otoño será puerto base, de embarque y desembarque, de otro buque de la compañía, el MSC Magnifica. Su ruta de once noches tiene partida en Tenerife, para recorrer, Madeira, Málaga, Barcelona, Marsella y Génova. Además, a lo largo de este año, recalarán en escala los MSC Musica, Preziosa, Seaview, Seashore y Splendida. Para el Virtuosa se estudia ahora establecer una relación futura más potente. Tanto para el mercado canario como para los clientes extranjeros que puedan pasar aquí varios días antes o después del embarque.

Expectativas cumplidas

«.. Incorpora importantes novedades tecnológicas y medioambientales; está diseñado para ofrecer una experiencia dinámica y deslumbrante a los pasajeros con características e instalaciones innovadoras». Eso reza la publicidad y es verdad. Lo demuestra, por ejemplo, el área comercial más grande en el mar, un paseo icónico central de 112 metros, la extensión aproximada de un campo de fútbol, con una impresionante cúpula LED donde se reproducen vidrieras o frescos que cambian a lo largo del día. Otro dato: en el Art Wall del barco lucen once obras de Andy Warhol y Roy Lichtenstein, que serían la envidia de cualquier galería de arte contemporánea del mundo. En su interior, el barco alberga casi treinta restaurantes con todo tipo de cartas o una galería de especialidades y tiendas de lujo. Destaca en el atrio central una sinuosa escalera con peldaños hechos de cristal de Svarovski. Un universo lleno de boato. Se trata de espacios singulares donde encontrarse y disfrutar del ocio y el mejor entretenimiento. Grandes y chicos. Desde espacios multideporte a videojuegos, consolas o dos simuladores de un coche de Fórmula 1 hasta el lugar destinado al espectro de cero a tres años que incluye todo el mundo de lego.

Cinco piscinas se reparten por las cubiertas con un espectacular parque acuático y un espacio multiaventura en la más alta donde niños y adultos se lo pasan en grande frente a una panorámica única dada la altura de la cordillera de Anaga. Los pasajeros tuestan. o mejor dicho colorean sus cuerpos al sol de la mañana. Y menos mal que corre una ligera brisa.

La ‘estrella’ absoluta

Surge de repente a los ojos del visitante un espacio, el MSC StarShip Club, exclusivo en este barco. Aparece después de subir unos cuantos pisos. O bajarlos, uno no sabe bien porque la primera vez aquí está bastante perdido, lógico cuando existe una aplicación para poder ubicarse. Protagoniza este ámbito único Rob, anunciado como el primer camarero robótico humanoide futurista del mundo. Entre tantas personas, él, que no lo es, ocupa el lugar de estrella absoluta. No defrauda. Además de hablar en ocho idiomas y llevar su mano mecánica al corazón como saludo, es eficiente. No se le cae una gota –buen pulso, compañero– y mezcla como el mejor coctelero ron, licor de lima y jugo de piña, ingredientes elegidos al azar. Delicioso. Además, es capaz de enseñar pasos de baile. Una joya de la inteligencia artificial. Hasta luego, amigo Rob.

«Fuerza y proyección»

El presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, agradece «la apuesta decidida de MSC Cruceros por nuestros puertos, de los que es cliente asiduo». González recuerda que «nuestra instalación será puerto de embarque para su buque MSC Magnifica, en la temporada de otoño de 2022 para un itinerario por el Mediterráneo Occidental de 12 días y 11 noches de septiembre hasta noviembre». Concluye: «Siempre es un placer recibir a una compañía con oficina en nuestro puerto desde 1992 pero con 40 años de existencia que reflejan su fuerza y proyección”.

"Destino ideal"

Fernando Pacheco, por su parte, comenta que «Tenerife es un destino que llama la atención de viajeros nacionales e internacionales por sus paisajes de contrastes, la amabilidad de sus gentes y una ingente oferta turística». Estas son las razones de la apuesta «por aumentar nuestra presencia en este puerto». El objetivo pasa también por potenciar la economía local con las visitas de miles de pasajeros de todo el mundo que desean «explorar sus playas, pueblos y cumbres». Además, el anuncio de Santa Cruz de Tenerife como puerto de embarque para este otoño a bordo del MSC Magnifica «es una clara muestra de nuestra apuesta por el viajero canario, por facilitarle el acceso a unas vacaciones en el mar bajo la garantía de diversión, calidad, relajación y oferta de destinos que definen a MSC Cruceros». La compañía anuncia que tiene programadas para 2022 un total de 15 escalas en Santa Cruz de Tenerife del resto de su flota.

La compañía

MSC Crociere SA (en español, MSC Cruceros) pertenece a Mediterranean Shipping Company. Fundada en 1987 como Flotta Lauro Lines por el italiano Achille Lauro, inició sus operaciones en el mundo de los cruceros en los años 60 del siglo pasado con dos buques: el SS Angelina Lauro y el MS Achille Lauro. En 1989, la empresa fue adquirida por Mediterranean Shipping Company, la segunda mayor compañía de transporte de contenedores vía marítima con una flota cercana a los 400 buques. Ese mismo año fue renombrada StarLauro Crociere. En 1995 recibió una nueva denominación y ahí nació MSC Crociere. Actualmente es la cuarta mayor operadora de cruceros en el mundo y la segunda en Europa. Cuenta aproximadamente con una cuota de mercado del 6.4% en el mundo (dato del año 2015) y una flota de quince buques, aparte de otras as catorce embarcaciones que se van a incorporar hasta 2027. El MSC Virtuosa fue construido por Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire, Francia. Es el segundo barco de la clase Meraviglia-Plus y hermano del MSC Grandiosa.

También en estos datos generales, todo es a lo grande, el sino de la jornada de visita. En MSC Cruceros, de manera global, y en el Virtuosa en particular. Por primera vez atraca en Tenerife pero la relación entre barco y puerto promete ser larga y fructífera. Toca decir adiós a esta ciudad flotante donde el lujo y la tecnología se dan la mano en una armonía perfecta para disfrutar de las mejores vacaciones en el mar.