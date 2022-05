El sindicato Stap dice que no hay pruebas del uso de un pinganillo en las oposiciones a Policía Local de Tacoronte

El llamado Caso Pinganillo, por el supuesto uso de este dispositivo para intentar copiar en una oposición a Policía Local en Tacoronte, da un nuevo giro y el Sindicato de Trabajadores de Administraciones Públicas de Canarias (Stap Canarias) niega la mayor y asegura que «no existe ninguna prueba de que la persona señalada usara ningún pinganillo ni ningún otro elemento irregular, simplemente se ha montado un circo porque entró una llamada al móvil de un opositor, que estaba junto a los de los demás aspirantes a muchos metros de distancia». Stap Canarias, a través de Domingo Chávez, informa de que ha decidido defender al opositor señalado «porque es familiar de un afiliado que ha pedido auxilio a nuestros servicios jurídicos». Y además advierte de que «algunos van a tener que demostrar todo lo que han dicho sin tener ninguna prueba».

«Hay algo aquí que huele raro. Estos sistemas son reprochables, pero en el caso de Tacoronte entendemos que no ha habido absolutamente nada de eso. Se ha montado un circo con el tema del pinganillo, pero luego hemos averiguado que los móviles se retiraron y se pusieron a una distancia enorme. Sonó uno y un miembro del tribunal lo cogió y montó todo este rollo. Sindicalmente, tras analizar todo, no podemos colaborar para que se realicen acusaciones falsas a nadie, porque además esto puede tener unas consecuencias posteriores para determinadas personas que están sufriendo una crucifixión mediática al ser presentados como delincuentes y golfos», afirma Chávez.

«¿Dónde están las pruebas de culpabilidad de todo lo que se está diciendo? No hay nada de nada. Nuestros servicios jurídicos van a pedir por vía judicial todas las actas del tribunal para comprobar si son coherentes con la realidad o alguien se atreve a decir algún disparate. Acusaron a un chico de que se marchó indispuesto del examen. Claro, se puso malo al ver que le estaban manipulando su teléfono y estaban violando sus derechos», insiste este sindicato.

Domingo Chávez recalca que su sindicato está en contra de «cualquier tipo de trampa en unas oposiciones» y pide «todas la transparencia del mundo», aunque matiza que «en tantos años hemos vivido tantas situaciones que vemos que sólo en ocasiones se monta un circo. Aunque por ahí se hayan producido momentos mucho más escandalosos con políticos o miembros de tribunales implicados».

Stap Canarias considera que una vez analizados los testimonios de personas presentes en el momento del inicio de la polémica, «hay cosas que no quedan claras y aquí cada palo que aguante su vela. Antes de montar un circo hay que tener muy claro que esas acusaciones tienen fundamento».

Pese a que el afectado no es afiliado a Stap Canarias, sólo familiar de un afiliado, este sindicato ha decidido «tomar medidas en defensa de la legalidad y de los derechos de los ofendidos». A su juicio, «el que da la información públicamente es un temerario y va a tener que responder por», supuestamente, «acusar en falso sin poder demostrar nada de lo que está diciendo. Esa es la situación».

«Si hubiera alguna prueba y estuviera acreditado el fraude, evidentemente el afectado tendría que asumir las consecuencias, pero en este caso no sólo no hay pruebas, sino que se sigue manteniendo la acusación sin retractarse», sostiene Chávez. Y añade que «esto está complicando todo porque ya incluso nos planteamos si a alguien le interesa perjudicar concretamente a este chico señalado, al que parece que se le quiere impedir opositar y aprobar por sus propios méritos».

Stap Canarias critica al alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz (NC), «que ha dicho disparates que no se sostienen, por lo que estamos esperando que lleve este asunto a la Fiscalía para nosotros poder personarnos y exigir que se aporten las pruebas de las acusaciones que están dejando en tan mal lugar a una persona». Según este sindicato, el opositor acusado de copiar mediante un pinganillo «fue registrado, pero no encontraron nada; lo afrentaron como a un delincuente. Fue algo improcedente, pero eso también nos permite probar de forma flagrante que no hubo nada. ¿De qué lo van acusar? ¿Dónde está el pinganillo? Lo tendrán que aportar. ¿Dónde están esos aparatos de grabación y de emisión? Tendrían que acreditarlo, pero eso no va a poder ser, así que ¿de qué lo van a acusar? No hay ninguna prueba de nada. Es una situación rocambolesca y nosotros no podíamos formar parte de esto sin intervenir».

Chávez entiende que «alguien va a tener que retractarse de todo lo que se ha dicho y asumir responsabilidades, incluso quizás la imputación de algún delito. El daño mediático que se ha hecho a estos opositores es grave, porque no se ha respetado su presunción de inocencia. No se puede marcar a una persona sin pruebas».

Fuentes del Ayuntamiento de Tacoronte aseguran a EL DÍA que al menos hasta el pasado viernes no habían recibido el acta definitiva del tribunal de la oposición paralizada por este incidente, que se retomará el próximo mes de julio.