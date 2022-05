La moda de Tenerife inicia la senda de la recuperación

La tercera edición de Tenerife Volcanic Fashion 2022 reúne hasta mañana en el Recinto Ferial de Santa Cruz lo mejor del diseño de la Isla en una doble y novedosa vía. Por un lado, la tradicional muestra de la moda de temporada en los desfiles de pasarela, con 40 modistos y modistas canarios que presentan sus próximas colecciones. Por otro, la exposición de complementos de todo tipo, de bolsos a tocados para eventos especiales, en noventa expositores de setenta empresas distribuidos en los 8.000 metros cuadrados de la instalación. Los profesionales coinciden en la importancia del foro para el inicio de la recuperación del sector tras unos años muy complicados por la crisis sanitaria. Hay prudencia «porque será difícil» pero también «ilusión y esperanza» en salir adelante. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, inaugura la feria y destaca la variada propuesta que reúne, en la que también, asegura «queremos dar oportunidades a las nuevas generaciones». Martín esboza así el tercer pilar del evento. Junto a desfiles y complementos hay que contar con el arte «porque la moda también es arte».

Martín recorre los estands en una amplia nave dividida en siete espacios diferenciados. El presidente insular departe con los responsables de los puestos antes del acto inaugural. En este le acompañan la consejera de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso; el director de Tenerife Moda, José Sánchez Giuseppe; el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, y los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Cruz, José Manuel Bermúdez y Marco González, respectivamente.

Pedro Martín explica que esta edición es «especial por enmarcarse en la nueva normalidad, pero también por «añadir a la propuesta de moda, que ya de por si es muy rica, variada y de muchísima calidad, otros elementos vinculados a la industria textil».

El presidente hace hincapié también en la exposición permanente de los 27 artistas del proyecto Merkarte, que cuenta con un espacio junto a la pasarela central. Martín incide en que con esta iniciativa «queremos dar oportunidades a los jóvenes talentos».

Consejos sostenibles.

Siete paneles con 50 consejos sobre la sostenibilidad van dirigidos a sensibilizar a todos los actores de la cadena de la industria, no solo al fabricante. Del productor de materias primas al consumidor final pasando por los comerciantes.

Por su parte, Carmen Luz Baso marca uno de los objetivos del nuevo formato de Tenerife Volcanic Fashion, en el que por primera vez participan comercios multimarcas y de imagen personal: «Impulsar un sector, como es el de la moda, con gran poder de arrastre en otras áreas como la formación, la artesanía, el arte o la producción audiovisual». Baso destaca la participación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernández Estévez y del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Las Indias, que disponen de sus propios estands. Una manera de difundir las salidas profesionales que ofrece la formación dual relacionada con este mundo. Moda, complementos y arte reunidos para impulsar el sector de la industria textil, promocionar el talento canario y perseguir un modelo de negocio más sostenible. El resumen de la filosofía de la feria que ha contado con la inversión de 275.000 euros.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, valora «una de las ferias más esperadas en Santa Cruz». Destaca el talento y la creatividad de los diseñadores canarios y el aumento del músculo, con más empresas y más venta. «Contentos de celebrarla en nuestra ciudad para demostrar talento, creatividad e industria». El desfile del diseñador José Acosta, siempre delicado al tratar los tejido naturales, abre un espacio pasarela que promete.

Desde dentro.

«Cambiar de modelo» o «diversificar» pero «con ilusión y esperanza de salir adelante», aunque «ya no sea igual que hace dos años». Son las opiniones de los profesionales. Algunos han tenido el confinamiento y las restricciones de la pandemia como base de creatividad; a otros los frenaron en seco. Damián y Raquel tuvieron que dejar su local en el Puerto de la Cruz, donde residen, pero se han mantenido en redes sociales. Elaboran sus tintas naturales desde hace dos años aunque se dedican profesionalmente a esto desde 2015. Fomentan la serigrafía sostenible y totalmente artesanal que decora sus camisetas. Experimentan con elementos como el aguacate o el vino. Creen ambos que hay en la actualidad «una ligera mejoría».

Paz Mas explica desde el puesto de Calmas que se recicló en el confinamiento para elaborar cestas de playa únicas con la palma como material. Califica de «muy positiva» la unión en esta feria de la moda y los complementos porque «no se entiende una sin los otros».

Sol, empleada, y Lali, propietaria, explica el proceso de Pisaverde. Sus zapatos de fibra de plátano son unas de las estrellas de la feria en un espacio central destacado. También hacen bolsos y otros complementos que venden en sus tiendas de La Laguna y Las Américas. El confinamiento y los vídeos de procesos similares en Colombia y Asia les inspiraron esta idea. Todo está hecho a mano. Lali reflexiona: «No hemos dejado de trabajar y el parón nos sirvió para parar y pensar». Es relativamente optimista: «La mejoría todavía no es palpable pero tengo la esperanza de remontar».

Miguel Granados subraya que «el trabajo artesanal no es caro». Lo explica: «Hago bolsos únicos y acabados con detalle; un trabajo fino en el que uso técnicas como la de fractales de Lichtenberg –imágenes producidas por descargas eléctricas ramificadas– con corrientes de miles voltios». Confía en que el sector remontará.

Desde fuera.

No eran muchos a primera hora de la mañana pero se fueorn animando. Los visitantes representan distintos enfoques. Respondían a la idea que defiende José Sánchez Giuseppe, director de Tenerife Moda, que se desvivía porque todo saliera bien. El concepto de que «la moda es sensorial y emocional, hay que verla y tocarla. Que mande el see and buy, ver y comprar. Karen Ferrer es profesora de la Academia Icadepro y lidera a nueve chicas desempleadas, como Tiana o Alba, que se forman en el sector del comercio. Considera que «la moda remontará» y ve «fantástico» incluir los complementos «casi tan importantes o más que la ropa». Entiende que el futuro está en el Social selling, la venta por internet.

Arturo y a mujer María, son dos veteranos que vienen «a curiosear» aunque no descartan llevarnos «algo que nos guste». Ella confiesa que le atrae este mundo y se dirige a los puestos de belleza «en busca de alguna crema».

María Cruz espera «alguna sorpresa» y está dispuesta a dejarse sorprender. Valora el evento porque «la situación empresarial es muy complicada y en este sector más por la pandemia. Me gusta ayudar y esa es mi intención».

Jimena está en un curso de marquetin y comercio. Apunta la distribución de los puestos, su extensión y demás características. En el examen deberá exponer lo visto. La idea le parece «muy bien» por «la amplitud del espacio, que permite al cliente moverse, observar, elegir y si quiere, comprar». Como el resto, dentro y fuera, valora unir moda y complementos.

Elena, madre, y Sandra, su hija, quieren apoyar al sector de la moda y la artesanía como suelen hacer en este tipo de ferias. Llegan desde Santa Cruz y Sandra ya ha comprado «unos pendientes».

La moda inicia su recuperación tras dos años de crisis y Tenerife Volcanc Fashion es un factor fundamental al aunar arte, diseño y artesanía. El brindis con champán tras la inauguración está más que justificado. Merece la pena darse una vuelta durante este fin de semana por el Recinto Ferial.

Hay previstos doce desfiles de 28 firmas, entre ellas las marcas de Tenerife Moda, pero también otras de Gran Canaria, La Palma y Lanzarote. Habrá