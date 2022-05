Amor de madre de Tenerife a Ucrania

Montse Delgado celebra hoy el Día de la Madre en la Isla como anfitriona de Svetlana Zagurskaya y Ruslana Guda. La tinerfeña y las ucranianas representan dos de las principales características del amor maternal sin condiciones. Por un lado, la solidaridad de quien ha abierto su casa a las que huyen de la guerra; por otro, la fuerza en la lucha por sus hijos de las refugiadas tras la invasión rusa de su país. El Día las reunió en la plaza de La Concepción de La Laguna. Todos juntos disfrutarán hoy de un Día de la Madre con sorpresas. Como cualquier otra familia unida por lazos indestructibles.

Montse transmite una enorme actividad a sus bien llevados 70 años. Es madre de tres hijos –Adolfo, Alexis y Laura– y abuela ya de cuatro nietos –Ángel, Aidé, Adrián y Jessenia–. Mejor dicho de cinco porque hay que incluir en la lista desde hace una semana –llegaron el sábado 23 a la Isla– a la pequeña Nascha (Anastasia). Esta muñequita de seis años, hija de Ruslana, es la estrella del grupo. Disfruta de los columpios con su abuela adoptiva siempre vigilante y más tarde se zampa un perrito caliente en el mítico local lagunero Casa Peter.

Ruslana tiene otra hija Polina, de 13 años, que completa la familia. Svetlana, por su parte, está en Tenerife con Julia, de 24, y Timofei, de 14. Además de Zarina, hija de una amiga que es médico del Ejército de Ucrania. Zarina ha sido clave en la llegada a Tenerife porque otra amiga suya, Marina, que estuvo antes de acogida, fue la conexión con Victoria, coordinadora del viaje. Sirve de intérprete en una tarde de encuentro y muchas emociones. Controladas porque como resume Svetlana: «No lloramos delante de la gente». Ya lo hacen de noche y en soledad. Su dolor es íntimo. Solo se les rayan los ojos ante la pregunta de si esperan volver pronto a casa. La respuesta es de una sola palabra: «Ojalá».

Montse, lagunera y residente en Aguere, tiene experiencia en la acogida. Después de la explosión en la central nuclear de Chernóbil (abril de 1986), abrió su casa, junto a su marido Agustín, siempre en un discreto segundo plano, el mismo que ella quiere, a niños bielorrusos. Fueron los principales damnificados por la dirección que tomó la nube radioactiva. Así llegó Ruslan con 13 años –ahora tiene 37–. Considera a Montse y Agustín sus padres y mantienen el contacto como el primer día. Luego vendría Anatoly, que hoy es policía en la Bielorrusia de Lukashenko. Se cierra el círculo, otra vez con Ucrania de fondo, aunque de forma mucho más directa.

Montse admira «la capacidad de lucha y resistencia que tienen estas mujeres que en apenas dos meses han pasado de una vida normal a sufrir toda clase de penurias». Las considera «generosas y agradecidas, muy buena gente» pero, sobre todo, «unas luchadoras por sus hijos».

La madre de acogida ratifica que «no quieren televisión para recordar el sufrimiento». Para eso está ya Timofei que muestra su teléfono móvil con los desastres de la guerra a todo el que quiera verlos. En el lugar del Área Metropolitana donde viven gracias a la generosidad de sus anfitriones no hay tele porque no hace falta ver lo que ya han vivido en carne propia. Prefieren, por ejemplo, no recordar la matanza de civiles en Bucha. Los niños son los que más sufren y reaccionan peor. Como cuando se levantan sobresaltados de la cama en la madrugada por el paso de un avión. Por fortuna no es de guerra sino uno como el que ellos llegaron a la Isla. Ahí están sus madres para protegerlos. En apariencia fuertes porque por dentro va con ellas la pena. Pero que no lo noten Julia, Timofei, Zarina, Polina y la pequeña Nascha.

Montse, madre y abuela veterana, mima a esta familia ucraniana que vino «con lo puesto». Que no les falte de nada. Incluida por supuesto la comida. Los chicos son auténticas limas. «Échales huevos fritos», sentencia una Montse a la que se le ve muy feliz. Recuerda su colaboración con los niños bielorrusos y vuelve a sentir toda la fuerza de la solidaridad. El jueves pasado tuvieron jornada de asueto en Las Teresitas y la fiesta de mañana promete. No adelanta nada. Que se imponga la sorpresa en un día tan especial para madres e hijos. Tiene clarísimo que «mi casa es la suya todo el tiempo que haga falta». Valora la situación actual como «diferente» a la de los niños bielorrusos, «precisamente porque aquí están sus madres». Ahora está en pleno proceso de empadronamiento de estos nuevos miembros de la familia «porque es un trámite fundamental».

Encuentro familiar

La tarde es soleada pero fresquita en La Laguna. La plaza de La Concepción rebosa animación en primavera. Las terrazas están llenas y la gente pasea arriba y abajo. Personas ajenas a una cruda realidad muy cercana. Tanto como en otro clásico, el Bar Benidorm, donde destaca un grupo de mujeres y niños. Todas y todos, rubios con ojos azules. Madres de Ucrania con sus hijos que han encontrado en Tenerife refugio temporal frente a los horrores de la guerra.

Svetlana y Ruslana tienen la misma edad, 44 años. Se han encontrado aquí, en Tenerife. La primera es muy habladora cuando se suelta. Procede de Irpin, en el oeste del país, muy cerca de Kiev, y la familia ha vivido la guerra en carne propia. Primero con un refugio durante seis días, junto a 160 personas, en la iglesia de la localidad. Luego cuando salieron hacia la frontera de Polonia en un periplo terrible. Un convoy de vehículos sin defensa que paraba si aparecía la aviación rusa para internarse en el bosque y volver luego a los coches. Así llegaron a su destino entre explosiones y restos de tanques destrozados. Timofei se encarga de mostrar los vídeos de forma casi constante. Ente ellos, el de la destrucción, que vivieron en directo, de un Antonov Mrya, el avión más grande del mundo.

Zarina conoció otro ejemplo de la dureza de la guerra. Cuando los rusos volaron el puente de Irpin ella y su mamá iban justo detrás de una familia cuyos miembros murieron por una bomba. Los corredores humanitarios no son seguros porque «los rusos muchas veces no los respetan».

En Ruslana domina la introspección y habla muy poco. Procede de Járkov, la segunda ciudad ucrania, en el este, muy cerca del Dombás prorruso. Era funcionaria del Ayuntamiento y salió con rapidez a poco de iniciarse la guerra que no sufrió de forma tan directa.

Ambas tienen familia en Rusia. Mientras la de Svetlana apoya la causa ucraniana, la de Ruslana es favorable a las tesis de Putin. Pero las dos tienen claro que «no odiamos al país, a Rusia ni a su gente. El culpable es quien ha ordenado esta barbaridad (Putin)».

Están de acuerdo también en que casi nadie esperaba la invasión y la guerra, pese a la amenaza de Rusia, «aunque algunos había ya con la maleta preparada». Svetlana trabajaba en una guardería y una mamá le avisó de que no llevaría a la niña aquel 24 de febrero porque había empezado la guerra en Ucrania.

Los dejaron atrás

Las dos han dejado atrás a parte de su familia. Los padres de Svetlana, ya mayores, han salido hace apenas tres días del sótano en el que estaban refugiados. La casa de la madre de Timofei y Julia ya no existe porque fue destruida por los bombardeos. Su marido Alexander quedó en Ucrania. También Sergei, el de Ruslana, un hermano con la familia y sus padres.

Hay un pequeño momento de distensión en el que luce la eterna sonrisa de quienes han sufrido tanto en tan poco tiempo. El marco es Eurovisión, con Ucrania de favorito, y el Mundial de Fútbol de Qatar en el que su país opta a clasificarse. Esperan el éxito en ambos casos para dar una pequeña alegría a una tierra devastada.

Agradecimiento especial para la acogida en Tenerife. Se sienten parte de la familia y valoran que «somos personas con un carácter muy similar, alegre y abierto». Confiesan que «nos sentimos como en casa. Se preocupan a diario nos apoyan y nos brindan su cariño. Solo podemos decir gracias por su energía y positividad». Todos juntos disfrutarán hoy del Día de la Madre en España, el primer domingo de mayo. En Ucrania, se celebra el segundo del mes. Un motivo para volver a celebrarlo en familia. Al estilo ucraniano.

Madre no hay más que una, dice el refrán popular. Pero este caso demuestra que puede haber más, siempre unidas por el cordón umbilical que significa la maternidad. Que le pregunten a Montse, a Svetlana y a Ruslana. Amor de madre de Tenerife a Ucrania.