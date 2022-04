El arte de la lana

Las hábiles manos artesanas de la tinerfeña Sandra Trujillo abrieron ayer el IX Festival de Lana de Canarias, que se celebra en La Orotava. Trujillo mostró a una decena de aprendices las técnicas que la han convertido en toda una experta del fieltro con aguja. Es una técnica que permite trabajar la lana con tal destreza que se pueden hacer verdaderas obras de arte como muñecas.

El festival, que se desarrolla hasta el sábado en el municipio orotavense, reivindica la importancia de un sector «en peligro de extinción». Lo asegura Trujillo, la primera experta en dar un taller ayer por la tarde en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. «Este festival me parece fantástico para que sobrevivan unas técnicas de tratamiento de la lana que forman parte de nuestra cultura desde la época aborigen», asegura poco antes de comenzar su taller.

Sandra Trujillo recuerda que el fieltro con aguja es una técnica «mucho más depurada» que la más empleada para trabajar con lana, el abatanado, la forma más genérica de manipular este tejido y con la que se realizan prendas de vestir, mantas, lámparas o calzados. «Con el fieltro con aguja se pueden crear piezas más creativas y elaboradas. En este taller he dado nociones básicas porque es una fórmula compleja que requiere mucho trabajo», detalla.

Algunas de las obras que ha creado Sandra Trujillo se pueden disfrutar en la galería de arte del Hotel Iberostar Sabila, de Costa Adeje. Allí están expuestos un tapiz con una colección de esculturas y una liebre con un hada de gran tamaño. «Hace años que conocí esta técnica, me gustó y me he especializado. No es muy habitual en Canarias, sino en países europeos como Alemania», comenta la artesana tinerfeña.

El IX Festival de Lana de Canarias ofrece hoy (19.00 horas) una conferencia online sobre pastoras nómadas, titulada Zagala y Rabadana. También hoy (17.00 a 19.00 horas), en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, en La Orotava, tendrá lugar un taller de ganchillo para hacer marcapáginas con forma de oveja.