El Cabildo exige entrar en la dirección del Hogar Santa Rita y se persona en la causa penal abierta

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife y presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Marián Franquet, anuncia en declaraciones a EL DÍA que los servicios jurídicos insulares se personarán en el proceso judicial abierto para aclarar si existió algún tipo de delito en la gestión del Hogar Santa Rita durante los peores meses de la pandemia y que, además, solicitarán «formalmente» entrar en el patronato de la fundación que dirige y gestiona de forma directa la mayor residencia geriátrica de Canarias, en Puerto de la Cruz.

El Cabildo de Tenerife quiere implicarse así de forma directa en la gestión de este gran centro de mayores, que recibe alrededor de 6 millones de euros de dinero público cada año por sus plazas concertadas con el IASS. Marián Franquet aclara que tras la suspensión cautelar de 80 de esas 374 plazas concertadas, debido a que no se encontraban ocupadas, el último informe técnico sobre el Hogar Santa Rita «propone ahora tratar de recuperarlas, ya que la situación de nuestros residentes se considera adecuada».

«Teníamos plazas sin ocupar y por eso se redujeron, ya que el convenio nos obligaba a pagarlas aunque estuvieran libres», explica Franquet, quien detalla que en los últimos meses se han realizado «varias inspecciones técnicas a los usuarios del IASS, que son aproximadamente un tercio del total, pero es importante aclarar que no tenemos capacidad para inspeccionar la situación de los usuarios que no dependen de nosotros».

«Teníamos plazas sin ocupar y por eso se redujeron, ya que el convenio nos obligaba a pagarlas aunque estuvieran libres» Marián Franquet - Consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife

«Hemos trabajado con el Hogar Santa Rita en estos meses para tratar cuestiones que veíamos mejorables y, ahora mismo, el informe técnico concluye que el servicio es adecuado y que los mayores están en buen estado. No se detectan problemas de desnutrición ni de sarna. Ante esta situación, la propuesta es la de tratar de recuperar esas 80 plazas que se habían retirado, aunque no sabemos si será posible debido al brote actual de Covid en Santa Rita, que impide los ingresos, y también porque debido a la polémica que existe, muchas familias prefieren otros centros», aclara la consejera.

Franquet matiza que «otra cosa distinta es la gestión del Hogar Santa Rita, donde sí que estamos detectando mucha opacidad en cuestiones como la gestión económica o los recursos humanos. Opacidad que desde el Cabildo no hemos logrado clarificar porque no conseguimos que nos den los datos que pedimos». Ante esta situación, desde el Cabildo se solicitará formalmente a la Fundación Canaria Hogar Santa Rita «ser miembros de su patronato, pero eso es voluntad y decisión de la fundación. Nosotros entendemos que con todo el dinero que invierte el Cabildo en las plazas concertadas y con toda la responsabilidad que tenemos, debemos estar ahí para saber qué es lo que está pasando y poder intervenir».

Como presidenta del IASS, Marián Franquet afirma que «la gestión del gerente no es la adecuada y creemos que se tiene que buscar un perfil profesional para poder gestionar una residencia de este tipo. El voluntarismo y la buena fe están bien, pero necesitamos personal cualificado para dirigir esto. Y así se lo hemos trasladado a la fundación: se tienen que profesionalizar y debe producirse un cambio en la gerencia».

Desde el IASS también se insta a la fundación que gestiona el Hogar Santa Rita a que cambie de gerente

Franquet explica que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife para que se personen en la causa penal abierta en los juzgados «porque toda la información que tenemos hasta la fecha es periodística y le hemos pedido a la fundación que nos aporten documentos sobre esta demanda y los autos judiciales, pero no nos han dado absolutamente nada y no tenemos información oficial de ningún tipo. Y como tenemos usuarios allí, nos tenemos que personar».

Además, Franquet anuncia que seguirán realizando «inspecciones periódicas y, en unos meses, volveremos a tener un informe completo. Seguiremos estando allí para controlar la calidad de los servicios. En estos momentos estamos tranquilos, aunque no nos guste el modelo de macroresidencia, que seguimos creyendo que debe cambiar. Ahora sabemos que los mayores no están en condiciones que nos preocupen desde el punto de vista higiénico o nutricional. Se han corregido cosas, pero la opacidad en la gestión no la entendemos y por eso queremos entrar en el patronato».