Una campaña para proteger a las especies en peligro de Teno

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha una campaña informativa y de control en el entorno y las aguas de los Acantilados de Los Gigantes, en el litoral del Parque Rural de Teno, para concienciar de la fragilidad de la biodiversidad de estos espacios protegidos y hacer ver que las actividades humanas de ocio pueden afectar a algunas especies amenazadas y exclusivas del entorno, como el águila pescadora (guincho), el lagarto gigante de Tenerife y plantas tan singulares, como la siempreviva de Guergue.

«Varias especies de aves, entre otras el guincho o águila pescadora, nidifican y crían en esta zona, entre los meses de febrero y agosto. Por ello es necesario extremar los cuidados, no acercarse a la costa a menos de 250 metros, salvo en la Playa de Masca o la Punta de Teno, y evitar ruidos y molestias que pongan en riesgo las pocas puestas existentes», dijo la consejera de Gestión del Medio Natural, Isabel García.

En la campaña, realizada a través de la oficina de gestión del Parque Rural de Teno, dependiente del área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, se solicita no fondear fuera de los lugares ya señalados, no hacer ruidos estridentes, evitar usar altavoces y reducir en la medida de lo posible el ruido de los motores, solo utilizar la red de senderos del Parque y no salirse de ellos, y, por supuesto, no alimentar de ninguna manera a los animales silvestres ni dejar restos de comida o basura. El uso de drones está prohibido en todo el citado espacio protegido.

En Semana Santa, periodo en el que coinciden días festivos con una mejora del tiempo y las condiciones del mar, suele producirse un incremento importante de visitas a estas zonas y ello introduce un factor de riesgo añadido, por lo que agentes de Medio Ambiente realizaron labores de vigilancia y concienciación ambiental.

Esta campaña de información y sensibilización se produce gracias a la colaboración y trabajo conjunto de un amplio plantel de instituciones, coordinado desde la oficina de gestión del Parque Rural de Teno, y apoyado por la Unidad de Biodiversidad; la Unidad de Educación Ambiental, del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales, Turismo de Tenerife, todas ellas del Cabildo, además de los ayuntamientos de Buenavista del Norte y Santiago del Teide; la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Grupo de Acción Costera, los puertos deportivos del suroeste de Tenerife, y entidades conservacionistas, como el Grupo de Ornitología e Historia Natural de Canarias, entre otros. Otras entidades, empresas y personas que deseen colaborar pueden hacerlo dirigiéndose a los coordinadores de la campaña a través del correo tenoparque@tenerife.es.