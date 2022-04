El artista del papel de periódico

«Es raro que una persona que trabaje en el Parlamento de Canarias no tenga alguna obra mía de artesanía». Paco Rodríguez, ujier de la Cámara canaria ya retirado, se pasó muchos años viendo cómo se tiraban tongas y más tongas de periódicos. Quería darle otra vida a todo ese papel. Por eso empezó a introducirse en el mundo de la artesanía con papel y cartón. Tanto que hoy se le puede considerar un artista.

Francisco Rodríguez Rodríguez trabajó durante más de 30 años en el Parlamento de Canarias. Nació en Santa Úrsula en 1955, pero a los 8 años se mudó al chicharrero barrio de La Salud. Aunque es electricista de profesión, realizó unas oposiciones para llevar el mantenimiento de la Cámara. Obtuvo la primera plaza. Realizó diferentes tareas en el Parlamento –entre ellas elaborar boletines y grabar las sesiones– hasta que terminó como ujier. Ahora, ya jubilado, se dedica a su gran afición: la artesanía con papel de periódico.

Un día entró a YouTube en busca de información sobre cómo reciclar el papel que se iba a la basura. Observó varios vídeos en los que se hacían cestas y cajas con mimbre, una fibra natural. Era la cestería. «Entonces se me ocurrió utilizar las técnicas de la cestería pero con papel de periódico. Lo llevé a mi terreno», explica Paco. Cuando empezó, contaba con una gran ventaja: tenía mucha materia prima en su trabajo con todos esos periódicos que se tiraban. El otro elemento decisivo es la cola blanca.

De los diarios saca tiras lo más largas posibles. Una vez realizadas, se les da forma de tubo gracias a una aguja de crochet. Todo lo demás es dar forma a sus diseños: cestas, joyeros, floreros, muñecas... «Hay que tener mucha delicadeza para dar la forma», revela. Luego, con la cola blanca, da consistencia al papel para que obtenga rigidez y fuerza, y así no se deshaga. «Se hace exactamente igual que con el mimbre».

El chicharrero usa las técnicas de la cestería y la aguja de crochet para sacar tiras de papel de periódico

Paco Rodríguez lleva 6 años trabajando la artesanía de papel de periódico. Se prejubiló hace 3 años pero sigue yendo al Parlamento a llevarse los periódicos viejos. Hace las figuras y se las regala a la gente. Su idea inicial era realizar jarrones y joyeros, pero le pedían cosas concretas. Así se puso a realizar otro tipo de objetos. Ha realizado bandejas para café, relojes con forma de búho, lámparas, mariposas, portamóviles...

Doblar sin usar tijeras

Mezcla el origami con su trabajo. El origami consiste en doblar el papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de diversas formas. Por ejemplo, hace pajaritas con origami y el resto con el periódico y la cola blanca. Con la experiencia, Paco busca nuevos desafíos. Por ejemplo, ha empezado a usar, además de papel de periódico, otro material para el reciclaje: papel de regalo. Ahora bien, deja claro que mientras exista el papel de periódico, no cambiará el componente principal de su artesanía.

El proceso final de elaboración es bastante sencillo. El primer paso es el montaje. Esto se lleva a cabo si es una figura con varios detalles, como puede ser una mariposa, un reloj, un búho o una muñeca. El segundo pasó es pegarlo y complementarlo con la cola blanca para darle la resistencia final. El último paso, solo en algunas ocasiones, es la decoración a base de pintura. «A mí no me gusta pintar las obras, pero a la gente les gusta más», comenta. A Paco le gusta que se aprecie que el trabajo está realizado con papel de periódico. Además de pintar algunas figuras, puede llegar a añadir distintos elementos para complementarlos. Por ejemplo, a las muñecas les pone adornos para hacerlas más vistosas.

Con el tiempo ha ampliado su producción e incorporado bandejas, adornos o lámparas

Muchas horas de trabajo

Cada obra lleva su proceso. Son muchas horas, en las que hay que tener mucha calma. «Lo hago porque me gusta. Es una simple afición, como otro cualquiera. Si no se tiene paciencia, es imposible disfrutar del trabajo. Tiene que ser divertido, no una obligación».

Otro factor clave a la hora de ejecutar una pieza es la imaginación. «Con el papel de periódico se pueden hacer muchísimas cosas; solo hay que adaptarse al material». La ayuda de internet es fundamental para poder llevarlas a cabo, ya que «nadie nace aprendido». «Me ha ayudado mucho a evadirme del mundo. Es como cualquier otro pasatiempo», concluye el artista.

En las dos imágenes se observa al tinerfeño Paco Rodríguez mostrando algunas de las obras de artesanía que realiza a base de papel de periódico reciclado.