El Ayuntamiento de El Rosario desarrolló un estudio durante 2021 para conocer de forma pormenorizada el trabajo diario al que se enfrentan los técnicos del departamento de Aguas y optimizar su labor a través del análisis estadístico de las roturas de tubería en las redes de abastecimiento del municipio. Este documento, denominado Informe del estado de las redes de abastecimiento del Ayuntamiento de El Rosario 2021, determina que durante los doce meses del año pasado se produjeron 411 averías en la red de agua municipal. Para poner en contexto esta cifra hay que contemplar que en 2020 las reparaciones por fugas llegaron a ser 541, es decir, que en 2021 se produjeron 130 averías menos, lo que supone un 24% de reducción de fugas.

Gil lamenta la escasa inversión durante 30 años para renovar tuberías, por ser unas «obras que no se ven»

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, se mostró satisfecho con esta tendencia, pero reconoció que aún queda mucho por hacer. «Los datos son positivos y demuestran el esfuerzo que lleva realizando este Gobierno desde 2015 por mejorar nuestra red de agua con inversiones millonarias, pero ni mucho menos nos conformamos», explicó el regidor local. Tal es así que desde hace meses las calles de Radazul Bajo están patas arribas para cambiar por completo toda la red hidráulica de este núcleo del litoral gracias a una inversión de 1,4 millones de euros.

Los pasos que se han ido dando en esta materia desde 2015 en zonas como Lomo Pelado, Las Rosas, distintas zonas de La Esperanza, Machado o Tabaiba Baja han permitido la reducción de las averías. Sin embargo, el alcalde insistió: «El agua que perdemos a través de nuestras tuberías sigue siendo demasiada debido a la antigüedad de la red, pero vamos cambiándola de forma progresiva». Y lamentó Escolástico Gil: «El problema es que en 30 años no se invirtió ni un euro en renovar tuberías porque son obras que no se ven y no interesan; era más llamativo un pabellón deportivo. Nosotros somos un gobierno verde y estamos aquí para cambiar las cosas y poner el foco en lo que de verdad importa: conseguir un planeta más sostenible».

La red de abastecimiento de El Rosario consta de unos 317 kilómetros de tuberías, la mayor parte de ellas de una antigüedad considerable. Además, se da la circunstancia de que en muchas zonas el diseño de red existente se ha quedado pequeño debido al incremento de abonados provenientes de nuevas edificaciones, demandando mayor caudal y mejoras al servicio.

Por otro lado, debido a la orografía de buena parte del municipio, cuyo desnivel entre las medianías y el litoral es considerable, la gestión de las presiones suelen llevarse a cabo a través de las válvulas reductoras de presión. De ahí que otra gran parte de los trabajos que llevan a cabo los técnicos de Aguas sea el de la instalación de estos dispositivos, que permiten aumentar la vida útil de las tuberías. Todo ello se desprende del informe que firma el jefe técnico de Aguas, José Roque, área de la que es titular el concejal Miguel Ángel Yanes.

317 kilómetros de tuberías. El Ayuntamiento de El Rosario cifra en 317 kilómetros la longitud con la que cuenta la red de abastecimiento del municipio, que se caracteriza por su antigüedad.

En cuanto a las zonas de El Rosario, en las que más averías se produjeron destacan La Esperanza (103), el Polígono La Campana (88) y Costanera (46). Con respecto al núcleo industrial, el informe especifica que, de haberse ejecutado su reforma por parte del Cabildo, tal y como estaba previsto, el porcentaje de fugas de agua en 2021 en El Rosario habría disminuido entre un 32 y un 40%, en lugar del 24%. Cabe recordar que la obra de reforma del Polígono lleva parada más de un año tras suspenderse el contrato con la empresa adjudicataria por graves incumplimientos en su ejecución.

Pese a ello, la reparación de fugas en la red hidráulica representa solo una mínima parte de las 2.505 actuaciones que llevó a cabo el área de Aguas en 2021, que se completan con el cambio y altas de contadores, reparaciones en las acometidas domiciliarias y otras intervenciones.