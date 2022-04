La Dolorosa Predilecta acerca la semana de la fe

La Semana Santa de La Laguna comenzará mañana sus procesiones diarias hasta el Domingo de Resurrección. Ayer vivió una antesala con el desfile de Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de La Concepción, popularmente conocida como La Predilecta, que recorrió el casco histórico acompañada de la Cofradía del Santísimo Cristo del Rescate y Nuestra Señora de los Dolores. Tal y como ocurriese el pasado domingo, y pese a tratarse de procesiones situadas fuera de los días centrales de esta tradición, las calles laguneras volvieron a congregar a más espectadores que en las últimas ediciones que se celebraron antes de la pandemia.

La imagen la donó a La Concepción en 1803 el comerciante portugués Felipe Carvalho Almeida

La eucaristía dio paso al desfile por el centro de Aguere de una hermandad que sale en varias ocasiones durante la Semana Santa; no en vano, el pasado domingo ya lo hizo acompañando al Cristo del Rescate. Este colectivo fue fundado en 1979 (la última vez que recorrió la ciudad antes de que irrumpiese el coronavirus y trastocase todo, en 2019, cumplió 40 años) y viste una «túnica de color negro por la cofradía de la Piedad y el Lignum Crucis, capuchón y capa de color azul cielo por la Purísima Concepción, y a la cintura se ciñe una faja de color rojo por la Hermandad del Santísimo», según se describe en la página web de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna.

«Considerada la predilecta de su autor, el grancanario José Luján Pérez, la imagen fue cedida a la iglesia de La Concepción en abril de 1803 por el portugués Felipe Carvalho Almeida, natural de Madeira. Desde entonces, la efigie presidió los cultos que la Hermandad del Santísimo Sacramento celebraba cada Viernes de Dolores», se explica en el portal sobre esta talla destacada de la Semana Santa de La Laguna.

Ahora bien, pudiera ser que en la denominación haya más de leyenda que de historia. Al menos así se desprende del artículo Dolorosas de Luján Pérez en la Semana Santa de La Laguna, del historiador del arte Juan Alejandro Lorenzo Lima y publicado en el libro Una espada atravesará tu alma: la Virgen Dolorosa, arte y devoción en La Laguna. Lorenzo Lima expone en el citado trabajo que José Luján Pérez residió en la vivienda de Felipe Carvalho Almeida, «un marino portugués que pocos años antes se había instalado en La Laguna, donde obtuvo gran popularidad por sus actividades mercantiles». Carvalho y su esposa, Ana Olivera, fueron quienes cedieron a La Concepción la imagen de esta Dolorosa. Los textos de la época, expone el historiador, recogen que Felipe Carvalho fue un importante coleccionista.

«En concreto, la efigie fue mostrada a los cofrades en la junta general del 11 de abril de 1803, y desde entonces manifestaron gran interés por ella. Incluso, en la misma junta expresaron su deseo de colocarla en uno de los retablos de la parroquia y de que se le empezara a dar culto con la mayor prontitud, ‘según sea posible’ a la Hermandad», recoge el artículo, en el que se añade: «Unos meses más tarde, en enero de 1804, el mayordomo de la cofradía encargó al orfebre Diego Calderín la hechura de su puñal de plata, una pieza que –al igual que la escultura de la Virgen- pudo ser bendecida en las funciones del Viernes de Dolores de ese mismo año de 1804».

Más allá de la calidad de la talla y de la devoción que ha generado a través de los tiempos, el vínculo entre Carvalho y Luján Pérez, por un lado, y el apego entre el autor y la obra, por otro, no están tan claros. Lorenzo Lima lo explica así en Dolorosas de Luján Pérez en la Semana Santa de La Laguna: «(...) Los documentos investigados no detallan un contacto entre artista y comitente para encarga la obra, o –menos aún– la actitud adoptada por el mismo Carvalho, quien ‘después de mucho insistir consiguió que el escultor se la regalase’. Quizá, algunos relatos del siglo XIX y las posteriores biografías del imaginero han exagerado mucho en ese aspecto o en la relación que Luján mantuvo con este comerciante portugués, pues de ella tampoco conocemos referencias en escrituras notariales, crónicas, cartas o diarios de la época».

A partir de mañana se encadena una semana de procesiones por las calles laguneras

El texto prosigue: «De igual modo, en la medida de lo posible, también debería estudiarse la atención que el escultor grancanario depositó en la efigie, una pieza –insistimos– muy significativa en su catálogo. Este hecho –al igual que otros, no documentado y difundido por la tradición popular– le ha permitido obtener a la escultura el tan estimado sobrenombre de Predilecta, aunque es probable que esa denominación obedezca a otras razones, y no necesariamente a un especial interés del artista en la pieza. Además, no olvidemos que ese tipo de relatos –algo muy común en efigies con éxito devocional– coincide con otras imágenes de artistas contemporáneos o con algunas obras realizadas por el propio artífice».