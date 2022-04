El Norte reclama igualdad en las inversiones en los hospitales de Tenerife

El norte de Tenerife reclama igualdad en las inversiones en los hospitales comarcales. Tras décadas de demandas infructuosas y desequilibrios, con la infraestructura sanitaria pública concentrada en el área metropolitana, la comarca ha recibido con sorpresa y cierta indignación el anuncio del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo (PSOE), de que está previsto invertir 40 millones de euros para transformar el Hospital del Sur en una instalación de tercer nivel. El olvido del Hospital del Norte en estos planes ha generado una reacción casi unánime entre los alcaldes de la comarca, de diferentes partidos políticos, que simplemente reclaman igualdad en las inversiones en los hospitales comarcales y el mismo trato en materia sanitaria para los vecinos del Sur y del Norte de Tenerife.

Alcaldes de PSOE, PP, CC, SSP y NC comparten la opinión de que el Hospital del Norte y el Hospital del Sur deben desarrollarse a la par, sin generar nuevos desequilibrios en inversión ni en la cartera de servicios. En la comarca cuesta entender, por ejemplo, cómo es posible que si el hospital del Norte se inauguró en 2012, tres años antes que el del Sur, allí estén funcionando los quirófanos desde abril de 2021 y en el Norte continúen cerrados. O que las urgencias pediátricas sólo funcionaran durante tres meses de 2017 y nunca volviera a implantarse en el Norte.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), entiende las demandas norteñas y este viernes 8 de abril de 2022 instó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a que «dé los pasos administrativos que correspondan para que saque cuanto antes a licitación la redacción del proyecto y ejecución de las obras de ampliación del Hospital del Norte para equiparar estas instalaciones y sus servicios a los que ya se han anunciado para el Hospital del Sur».

"Pido a Sanidad que dé los pasos que correspondan para que saque a licitación la redacción del proyecto y ejecución de obras de ampliación del Hospital del Norte para equiparar sus instalaciones y servicios a lo anunciado para el Hospital del Sur" Pedro Martín (PSOE) - Presidente del Cabildo de Tenerife

Pedro Martín asegura que el Cabildo «está a disposición del Gobierno de Canarias en todo lo que se requiera para impulsar la ampliación del Hospital del Norte» y mostró su confianza en que la licitación «se publique en el plazo más breve posible para que las empresas interesadas en concurrir a este proyecto puedan presentar cuanto antes sus propuestas y conseguir que este proyecto eche a andar».

Martín recordó que «esta misma semana hemos adoptado una importante decisión en el Cabildo para desbloquear la construcción de un nuevo centro sociosanitario en La Orotava que permitirá trasladar en su momento a las personas mayores que están en el Hospital del Norte y liberar una de sus plantas». El presidente insular apoya las demandas de la comarca y recuerda que «el Hospital del Norte es una necesidad y desde el Cabildo de Tenerife defendemos la ampliación de sus instalaciones y de su cartera de servicios para que sea realmente un hospital de referencia para toda la población de la zona». Un compromiso claro por una instalación que «es propiedad del Cabildo de Tenerife, que asume la totalidad de los gastos de mantenimiento, agua y luz».

El alcalde de Los Realejos y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, es contundente y claro: «Considero que el Norte se está quedando atrás víctima de las desigualdades de trato desde las administraciones insular y regional y el no hospital es sólo un ejemplo más de lo que sucede con quienes aquí vivimos. Es una vergüenza que se nos trate de esta manera».

«Este no hospital es un ejemplo más, es una vergüenza que se nos trate de esta manera» Manuel Domínguez (PP) - Alcalde de Los Realejos

José Daniel Díaz (Nueva Canarias), alcalde de Tacoronte, entiende que «el Norte sigue siendo el gran olvidado en materias como sanidad o infraestructuras». A su juicio, «falta inversión sanitaria en el Norte y la impresión es que existe un desequilibrio, un déficit inversor. No tenemos urgencias pediátricas ni otros muchos servicios sanitarios de gran importancia y esas carencias impiden que, por ejemplo, se reduzcan los atascos en la TF-5 porque la gente tiene que acudir al HUC».

«El Norte sigue siendo el gran olvidado en sanidad e infraestructuras» José Daniel Díaz (NC) - Alcalde de Tacoronte

El mandatario de Icod de los Vinos, Francis González (CC), considera que «desgraciadamente, se nota que no hay mucho interés por el Hospital del Norte. Ni siquiera por la limpieza y mantenimiento de sus aparcamientos que, ya en dos ocasiones, ha tenido que limpiar el Ayuntamiento porque la imagen era lamentable, casi indecente». El dirigente de CC opina que «hasta que no se entienda este hospital como el verdadero hospital del Norte, más allá de San Juan de la Rambla también, no avanzaremos demasiado». En su opinión, «es triste que después de todo lo que ha costado y todo lo que se ha luchado por este hospital, ahora Sanidad no anuncie para el Norte nada similar a lo que anuncia para el Sur». Y se pregunta: «¿Dónde están ahora muchos de los que se manifestaron en mayo de 2018 por un verdadero hospital?».

«Desgraciadamente, se nota que no hay mucho interés por el Hospital del Norte» Francis González (CC) - Alcalde de Icod de los Vinos

El alcalde de San Juan de la Rambla, Ezequiel Domínguez (PSOE), también es contundente: «No sólo se está quedando atrás, sino que nuevamente es una muestra del agravio comparativo entre el Norte y el Sur. Estamos hablando de un hospital del Norte que muestra deficiencias claras en lo que a materia asistencial se refiere y luego estamos hablando de una inversión muy importante para que el Hospital del Sur se convierta en un centro de nivel 3. Lo mínimo que debería plantearse es la misma inversión para ambos centros, o en su defecto, igualar sus servicios. La población del Norte tiene el mismo derecho que la del resto de la isla. Basta ya de ser siempre los que salimos mal parados. El Gobierno de Canarias tiene la oportunidad y el deber de compensar los desequilibrios realizados en el pasado por otros mandatarios. Estamos seguros de que, tal como se ha hecho hasta el momento, seguirán en esta línea de resolver errores históricos».

«Lo mínimo sería plantearse la misma inversión para los dos hospitales» Ezequiel Domínguez (PSOE) - Alcalde de San Juan de la Rambla

Antonio Hernández (PP), alcalde guanchero, no podía ocultar ayer su enfado: «Me parece absolutamente inadmisible ese desequilibrio inversor, lo que viene a demostrar que al norte de Tenerife se le trata como una comarca de segunda. Tenemos las mismas necesidades sanitarias que el Sur y encima tenemos una peor conectividad, porque también es claro el desequilibrio inversor en carreteras. Es una situación que se hace insostenible y que tenemos que seguir sufriendo los que residimos aquí». Para el mandatario de La Guancha, «la historia está demostrando una vez más, que importamos poco al Gobierno de Canarias y al Cabildo. El mal llamado Hospital del Norte se empezó a construir mucho antes que el del Sur y mira por donde nos están adelantando por la izquierda, espero que no sea por el color político mayoritario en el Sur».

«Me parece absolutamente inadmisible ese desequilibrio inversor, lo que viene a demostrar que al norte de Tenerife se le trata como una comarca de segunda" Antonio Hernández (PP) - Alcalde de La Guancha

«Somos la comarca más empobrecida de Canarias y seguimos recibiendo un trato que no se ajusta a la situación que padecemos. El Norte merece el mismo respeto. Hemos sufrido un abandono histórico y continuamos siendo testigos de ese abandono por parte de las administraciones públicas», censura Antonio Hernández, quien exige que «se respete a todos los ciudadanos de la comarca y que, por tanto, se priorice también la inversión para el Hospital del Norte. Lo justo y correcto sería convertir ambos en hospitales reales, algo que se llevan prometiendo muchos años. Y a juzgar por los anuncios que ha hecho ahora el Gobierno de Canarias, parece que el Norte no está entre sus prioridades».

Juan Acosta, alcalde de Santa Úrsula y médico, también considera que el Hospital del Norte debe contar las mismas prestaciones que el del Sur: «Es necesario que reciba la misma inversión para que también pueda convertirse en un centro hospitalario de nivel 3, y de esta manera complemente a los ubicados en el área metropolitana. El Norte tiene una población más que suficiente, además de los turistas que recibe, que justificarían dicha inversión, por la que también llevamos décadas esperando».

Una espera sanitaria a la que Acosta añade los «importantes problemas» de movilidad, en cuanto al tráfico rodado que se dan en Tenerife, «más acentuados incluso en esta parte de la Isla». Por ello, «tener un hospital en condiciones, tanto en el Sur como en el Norte, también aliviaría la sobrecarga de trabajo de los hospitales metropolitanos, sobre todo en algunas especialidades».

«Tener un hospital en condiciones, tanto en el Sur como en el Norte, también aliviaría la sobrecarga de trabajo de los hospitales metropolitanos, sobre todo en algunas especialidades» Juan Acosta (AISU) - Alcalde de Santa Úrsula

Antonio González Fortes (SSP), alcalde de Buenavista, recuerda que la propuesta que defendía la anterior consejera de Sanidad, Teresa Cruz (PSOE), antes de la pandemia «ha sido totalmente abandonada»: «En cuanto a servicios, tenemos el mismo centro que hace tres años y no hay visos de que eso cambie. Y esa es una mala noticia para los habitantes del norte de Tenerife. Siempre insisto en la equiparación y en el equilibrio entre Norte y Sur. No se pueden seguir prestando más servicios en el Sur que en el Norte, y este tipo de anuncios inciden en ello».

«No se pueden seguir prestando más servicios en el Sur que en el Norte» Antonio González (SSP) - Alcalde de Buenavista del Norte

El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez (CC), añade que «no sé si serán 40, 30 ó 20 millones, pero lo que está claro es que el Norte necesita seguir mejorando su hospital y poner en funcionamiento instalaciones que ya están montadas, como los quirófanos, pero siguen sin utilizarse». En su opinión, «aparte de ampliar los servicios, hay que poner en marcha los que pueden funcionar para que sea un auténtico hospital como el HUC».

El alcalde de Garachico, José Heriberto González (CC), compartió a través de Facebook que se alegra «enormemente» por los ciudadanos del sur de Tenerife por «este importantísimo avance en su situación sanitaria, pero esto debe conllevar que el nuestro, el semihospital del Norte, debe convertirse en lo mismo. Los ciudadanos del Norte merecemos exactamente lo mismo».

"Los ciudadanos del Norte merecemos exactamente lo mismo» José Heriberto González (CC) - Alcalde de Garachico

José Heriberto González recalca que «pediría lo mismo, o sería incluso más reivindicativo aún, si en el Gobierno de Canarias estuviera mi partido, como ya hice en su momento. Esto no debe ser instrumentalizado políticamente. Todos debemos estar juntos e ir en la misma dirección. Colaboraré con todas mis fuerzas con la Consejería de Sanidad desde la lealtad institucional porque lo único que me interesa es que las personas que vivimos aquí tengamos los mejores servicios sanitarios posibles, a la altura de los de las demás comarcas de Tenerife. La zona metropolitana los tiene desde hace muchos años, en un futuro cercano los tendrá la zona sur. Nosotros, los norteños, no nos podemos quedar atrás. Es de justicia».