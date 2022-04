CC reclama la reordenación urgente del tráfico en el entorno del Hospital del Norte

Coalición Canaria reclama al Cabildo de Tenerife que actúe de forma urgente en la reordenación del tráfico en los accesos y el entorno del Hospital del Norte, en el municipio de Icod de los Vinos. La diputada autonómica de Coalición Canaria en Tenerife y secretaria de organización de los nacionalistas tinerfeños, Rosa Dávila, y el alcalde de Icod de los Vinos, Francis González (CC), han exigido medidas en las entradas y salidas de este centro sanitario y en el barrio de Buen Paso, donde se ubica una importante zona comercial e industrial.

La diputada autonómica visitó recientemente Icod de los Vinos y criticó que «la Corporación insular desatienda de manera muy grave un punto de alta influencia viaria de entrada y salida de vehículos en esta zona, tanto al Hospital del Norte como al barrio de Buen Paso». A juicio de Rosa Dávila, «el caos en esta zona es algo constante y los vecinos muchas veces se juegan la vida para, simplemente, poder cruzar de un lado a otro o coger una guagua», criticó la dirigente nacionalista.

El alcalde de Icod de los Vinos considera urgente una mejora en la zona, «ya que necesitamos que sea una carretera segura y transitable». A su juicio, el barrio de Buen Paso «está fragmentado, y los vecinos tienen que cruzar literalmente y a diario por el medio de la carretera».

Francis González asegura que esta reordenación del tráfico en Buen Paso «estaba recogida en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) cuando Carlos Alonso era el presidente del Cabildo de Tenerife». Sin embargo, sostiene que «con la llegada del PSOE y de Pedro Martín al Gobierno insular, este plan ha sido simplemente desechado».

Rosa Dávila anunció que llevará este asunto hasta el Parlamento de Canarias y articulará las medidas que sean necesarias ante la Cámara regional para «evitar que el Cabildo de Tenerife perpetren un auténtico atropello contra el interés general del municipio y de sus vecinos y vecinas». En el caso de que se opte por no intervenir en esta zona.

La diputada de Coalición Canaria criticó la «falta de liderazgo del presidente Pedro Martín, que una vez más no atiende las demandas de una zona de Tenerife». En su opinión, existe una «nefasta gestión al frente del área de Carreteras insular por parte del consejero Enrique Arriaga (Cs), que ha convertido en un auténtico desaguisado la gestión de un área tan importante como la encargada de la movilidad en la isla».

«El PSOE y el presidente insular Pedro Martín vuelven a demostrar que no tienen un plan ni una estrategia para el futuro de la isla de Tenerife», denuncia la secretariainsular de organización de Coalición Canaria, que también reclama a las administraciones competentes, tanto al Cabildo tinerfeño como al Gobierno de Canarias, «que no miren para otro lado y asuman su responsabilidad en la limpieza de la zona del aparcamiento del Hospital del Norte». Y recuerda que «tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias deberían encargarse no sólo del mantenimiento adecuado de la zona, sino también de ampliar la zona de aparcamiento del Hospital del Norte de Tenerife», que se colapsa en los momentos de mayor afluencia de pacientes.