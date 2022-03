La emocionante despedida de un profesor de matemáticas

Jesús Gonzalo Guzmán González ha dedicado 35 años de su vida a la docencia de las matemáticas en Secundaria. Durante 30 años compartió su pasión por los números con el alumnado del IES La Orotava-Manuel González Pérez, donde este jueves le brindaron una emotiva y merecida despedida. Cientos de alumnos, profesores y personal no docente dedicaron un aplauso unánime a este enamorado de las matemáticas que hoy, en su primer día como jubilado, sólo tiene palabras de agradecimiento para sus alumnos y compañeros de los últimos 35 cursos.

El vídeo de su salida del centro, emocionado ante la sorpresa que le brindaron sus compañeros y alumnos, se ha compartido a través de la red social Facebook y da una idea del cariño y del respeto cosechado por este docente tras más de tres décadas de ejercicio ininterrumpido de la enseñanza. Este viernes 25 de marzo de 2022, aún con la nostalgia y las dudas del que acaba de dejar su trabajo de siempre, Gonzalo Guzmán aseguraba a EL DÍA que no esperaba esa despedida y que su intención era la de marcharse “sin hacer mucho ruido”. No fue posible, tuvo que salir del centro escoltado por cientos de personas, en un momento “emocionante y emotivo” que su protagonista confiesa que no podrá “olvidar nunca”.

Reconoce que lo deja agradecido y orgulloso: “Siempre me sentí querido, me marcho con la sensación de que he recibido más de lo que he dado. Nunca dejó de gustarme mi trabajo, ni las matemáticas, y he disfrutado hasta el último día con mis alumnos. He sido feliz viendo a mis alumnos aprender nuevos conceptos y creo que esa felicidad la he podido transmitir en mis explicaciones. He sido una persona afortunada porque siempre he disfrutado dando clases”.

“He estado a gusto en lo personal y en lo profesional en el que ha sido el instituto de mi vida, el IES La Orotava, a donde llegué en 1992, después de pasar por otros institutos como el IES Alonso Pérez Díaz, de Santa Cruz de La Palma, donde hice el rodaje en mis dos primeros cursos en los años 80”, recuerda este licenciado en matemáticas.

Gonzálo Guzmán se crió en el seno de una familia humilde del casco de Icod de los Vinos, en la calle Key Muñoz, y su infancia no fue nada fácil. Con apenas diez años perdió a su padre y tuvo que “madurar de golpe” para salir adelante con la ayuda de su madre y de su hermana María Candelaria, también docente jubilada. Aún se emociona al recordar los esfuerzos que hizo su madre y el papel clave que ejerció en su vida Antonio Acevedo, un matemático y entrenador de baloncesto en el CB Hércules, que le transmitió su amor por las matemáticas. “Para salir de la situación en la que estábamos, y poder mejorar en la vida, tanto mi hermana como yo nos centramos en los estudios y no nos ha ido mal”, concluye.