Los Amigos del Sáhara llaman a movilizarse este sábado en Canarias

La reciente declaración del Gobierno de España a favor de las tesis de Marruecos en el eterno conflicto del Sáhara Occidental impulsan la solidaridad de los canarios con el pueblo saharaui. Asociaciones, plataformas y personas a título individual llaman a los ciudadanos de las Islas a concentrarse mañana del sábado bajo el lema "No en mi nombre, Sáhara no se vende, ¡Sáhara decide!". El motivo es "el cambio de postura y la traición" que supone el apoyo del Gobierno de España a convertir el territorio que fuera colonia española hasta 1975 en una autonomía del reino alauita. En Tenerife el escenario será frente a la Subdelegación del Gobierno en la calle Méndez Núñez de Santa Cruz, a partir de las 11:00 horas.Así lo han explicado hoy en una rueda de prensa celebrada en La Laguna representantes de los colectivos convocantes: Movimiento de Solidaridad, Plataforma Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui, Diáspora Saharaui y Asociaciones de Solidaridad y Amistad Canarias de apoyo al Pueblo Saharaui (ACSPS y ACAPS).

"El momento es ahora"

"El momento de nuestra solidaridad es ahora" defendieron la activista de la Unión de Mujeres Saharauis Sukeina Ndiaye, residente en el Sur de la Isla, Conchi Reyes en nombre de la Plataforma Canaria de Solidaridad con el Sahara Occidental. y Hamdi Mansur, delegado del Frente Polisario en Canarias. Un argumento: "El Sáhara Occidental no forma parte de la integridad territorial marroquí" sino que "es un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización con su derecho reconocido por Naciones Unidas a la autodeterminación y la independencia". Insisten en que "España es la potencia administradora del territorio. independientemente de cualquier declaración unilateral o acuerdo con terceros y no puede desligarse de sus responsabilidades". Para los convocantes "amparar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental supone para el Gobierno de España y los partidos que lo sostienen dar cobertura legal a las violaciones de los derechos humanos denunciadas por diferentes organizaciones internacionales y al expolio de sus recursos naturales".

Comparativa

Una comparativa con el conflicto de Ucrania: "Como vemos ahora mismo, un orden internacional democrático y justo significa que todos los pueblos tienen derecho a la paz, la solidaridad, el desarrollo y la autodeterminación". Asimismo "deben ejercer la soberanía efectiva sobre sus riquezas y recursos naturales, procurando libremente su desarrollo económico, social y cultural". Supone también "eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial". Frente a ello, "España, con su ilegal postura de apoyo al ocupante marroquí, presenta complicaciones adicionales para el proceso de paz de la ONU en el Sáhara Occidental". Eso , pese a que "la prioridad es entablar negociaciones directas, sin condiciones previas".

"Traición"

Valoran estos colectivos que "ante la falta de avances y la situación de guerra reinante desde el 13 de noviembre 2021", así como "conscientes de la extrema gravedad de la situación y el cambio radical del gobierno de España", realizan un nuevo llamamiento este sábado 26 de marzo a las 11 de la mañana "a la población canaria, a sus fuerzas políticas, sociales y sindicales, a sumarse a estas concentraciones, para mostrar su rechazo ante la inaceptable cesión frente al chantaje marroquí". Además de "exigir al gobierno que se haga cumplir la legalidad internacional que consagra un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, rechazado constantemente por Marruecos". Por último, solicitan al Ejecutivo autónomico y a su presidente "que rechacen rotundamente la postura del gobierno central". También que "como siempre ha hecho", esté "al lado de la justicia, la legalidad internacional y en defensa de la Autodeterminación de nuestros vecinos y vecinas saharauis". Concluyen: "Sin ponerse al lado del invasor". Este sábado adelantan "gritaremos alto y fuerte: No en mi Nombre, Sáhara No se Vende, ¡Sáhara decide. Por un Sáhara libre y en paz"

Escenarios

Los canarios está llamados a concentrarse en seis islas a falta de confirmar en las dos restantes. Además de en Tenerife están previstas en Fuerteventura, también frente la Subdelegación del Gobierno, en este caso a las 12:00 horas; en una ubicación similar y las 11:00 en Gran Canaria, El Hierro y La Palma. En Lanzarote, también a las 11:00 frente al Cabildo Viejo.