El Juzgado de Instrucción Número de 3 de Granadilla ha emitido un auto en el que acuerda el sobreseimiento de la causa abierta contra la pareja de activistas que estuvieron 11 días subidos a dos grúas para exigir la paralización de la construcción de un hotel en la zona de la Tejita (Granadilla) a manos de la promotora Viqueira.

El auto, avanzado por 'Mírame Televisión' y hechos público este viernes, recoge que no cabe ni el delito de coacciones ni el de desobediencia grave porque no hay ningún acto de fuerza física ni se registraron daños en la grúa.

Además, el hecho de no querer bajar de la grúa, pese a las advertencias de la Guardia Civil, refleja precisamente el carácter pacífico y pasivo de la protesta.

Según la magistrada, pretender que el no querer bajar de la grúa sea un delito de desobediencia grave es una limitación al derecho fundamental de reunión y manifestación y tendría un efecto de "desaliento y desincentivador".

La juez también descarta el delito de usurpación ya que la ocupación de la propiedad se limitó a las grúas y no a toda el terreno aparte de que son instalaciones no permanentes y que los activistas no tenían intención de prolongar su estancia más allá de lo que durarán las manifestaciones.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de reforma y la magistrada abre la puerta también a que la empresa pueda reclamar perjuicios económicos por la acción de los activistas.