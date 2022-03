Los trabajadores del ‘caso de los contratos’ admiten que solo pasaron facturas

Dos trabajadores que presuntamente fueron contratados de forma ilegal por el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo por su vinculación al Partido Popular (PP) admitieron ayer que no firmaron ningún contrato con el Consistorio, sino que solo se limitaron a pasar facturas. Así lo indicaron en la primera sesión de un juicio en el que se trata de dilucidar si el exalcalde Haroldo Martín (CC) y el concejal Fermín Correa –que perteneció al PP y después fue edil no adscrito– cometieron delitos de prevaricación, por los que les piden diez años de inhabilitación.

Haroldo Martín y Fermín Correa declararán en la segunda jornada del juicio

La génesis del procedimiento está en una denuncia que presentó en 2014 el exalcalde socialista Manuel Correa, que declaró durante la sesión celebrada este martes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Este último manifestó que el Ayuntamiento de La Victoria es pequeño y que por ello era imposible que Martín no supiera lo que estaba ocurriendo. Según mantuvo, el número de trabajadores municipales es reducido y en cada pleno, en el apartado de ruegos y preguntas, se planteaba quiénes eran aquellas personas que estaban trabajando también en el Consistorio y en qué régimen se encontraban.

Ni Haroldo Martín ni Fermín Correa declararon ayer. Uno y otro, de cuyas defensas se encargan los abogados Esteban Sola y Pedro Revilla –respectivamente–, solicitaron hacerlo una vez que se hubiera practicado toda la prueba de cargo, por lo que intervendrán en la segunda jornada del juicio, que se celebrará el 8 de abril a partir de las 9:30 horas. También están citados para el próximo mes el secretario municipal de la época y otros testigos.

Las palabras de Manuel Correa, acusación pública y que tiene a Alfonso Delgado como letrado, chocan con la argumentación mantenida en los últimos años por Haroldo Martín, que ha sostenido públicamente que desconocía los hechos. «No tengo absolutamente nada que ver con las dos contrataciones que hizo Fermín Correa y me he limitado a pagar unas facturas, que llegaban con el visto bueno del concejal delegado y sin ningún tipo de reparo», expresó el exalcalde de CC en una entrevista en este periódico en enero de 2019. «En cuanto la interventora puso el primer reparo, di la orden de cortar los pagos. Luego hubo dos facturas anteriores, pendientes de abono, que se pagaron para no incurrir en enriquecimiento ilícito», dijo el nacionalista en aquella misma ocasión.

En la cita de ayer, que duró aproximadamente cuatro horas, también testificó la interventora, que se refirió a un reparo que había levantado el exalcalde Haroldo Martín.