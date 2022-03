El PP pide «la recuperación del IGIC de las empresas atrapadas en un concurso»

El Partido Popular en el Cabildo presenta una moción a la próxima Comisión Plenaria de Presidencia en la que propone que el Cabildo lidere el proceso para que las empresas canarias puedan recuperar el IGIC «atrapado en un concurso.

Águeda Fumero explica que el PP defenderá que se inste al Gobierno del Estado a tener esto en consideración, «como herramienta para respaldar a las empresas en Canarias, que en esta cuestión se encuentran en desventaja con las del resto de España».

La consejera popular cita a Thomas Cook, cuya quiebra «dejó a muchas empresas canarias con el IGIC pagado de facturas que nunca llegaron a cobrar del turoperador». Jurisprudencia de 2020 permitió a las firmas peninsulares y de Baleares recuperar el IVA de las facturas que no pudieron cobrar pero no fue así en Canarias, ya que no es aplicable al IGIC

Después de más de dos años desde la quiebra del turoperador británico, las empresas canarias siguen arrastrando este problema, que se traduce en unos 5 millones de euros, mientras que a las del sector turístico del resto de España, ya se les está devolviendo el IVA correspondiente a las facturas impagadas tras la quiebra.

Plan de Movilidad

El PP también anuncia que reclama información sobre las primeras conclusiones del Plan Insular de Movilidad del Cabildo. El portavoz popular, Manuel Fernández, valora: «Es necesario agilizar los plazos para disponer de esta herramienta, ya que mientras los miembros del gobierno están en sus despachos, los tinerfeños se dejan la vida en las colas».

El Cabildo anunció que a finales de enero desvelaría las primeras conclusiones del Plan, pero «se quedó en otro anuncio vacío, puesto que no han hecho público ningún dato», señala Fernández.

El consejero recuerda que «desde el mandato pasado, el Partido Popular ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de que la Isla dispusiera de un Plan de Movilidad». Y añade: «Presentamos diferentes iniciativas que fueron sistemáticamente rechazadas por los partidos que formaban parte del gobierno entonces, PSOE y CC».