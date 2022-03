Un año de cárcel para un exalcalde y tres exconcejalas de Santa Úrsula

El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García (que militaba en AISU) y tres exediles que formaban parte de su junta de gobierno en abril de 2009 han sido condenados recientemente a un año de cárcel y nueve años de inhabilitación por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife por aprobar de forma irregular las licencias de primera ocupación de 46 viviendas de la urbanización La Quinta, según ha adelantado Mírame TV este martes. La sentencia, aún recurrible, les condena por un delito de prevaricación urbanística, cometido al conceder las citadas licencias sin que la empresa constructora hubiera finalizado las obras de urbanización.

El origen de esta condena está en la Junta de Gobierno celebrada el 3 de abril de 2009, en la que el entonces alcalde de Santa Úrsula, el nacionalista Ricardo García, y las ediles de AISU en aquel momento María Eugenia Medina, Inmaculada Arbelo y Magadalena Luis aprobaron estas licencias de primera ocupación en contra del criterio de los técnicos, que advirtieron de que no podían concederse hasta que finalizara las obras de urbanización y entraran en funcionamiento todos los servicios proyectados.

La magistrada entiende que hubo prevaricación y censura especialmente la actuación del exalcalde, del que dice, según ha desvelado Mírame TV, que «a Ricardo García le da igual que el informe técnico sea negativo, que no exista el informe jurídico y que se hayan contravenido los términos de la concesión de la licencia o que haya que utilizar dinero público que está presupuestado o destinado a otro fin para finalizar unas obras que corresponden a una entidad privada, porque lo importante de todo esto no es la legalidad ni la entrega de una vivienda en condiciones óptimas para la habitabilidad, sino que el promotor tiene que sacarse la urbanización de encima». La jueza también condena a las exconcejalas por considerar que «no es suficiente para excluir la responsabilidad criminal alegar una supuesta ignorancia de las normas básicas relativas a funciones principales de un ayuntamiento, como es la concesión de licencias municipales, alegando que me dijeron, es que yo creí, es que yo no sabía».

Ricardo García ya fue condenado en 2019 a siete años de inhabilitación por contrataciones irregulares

Ricardo García ya aceptó en julio de 2019 una condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa por la contratación ilegal de 22 personas entre 2005 y 2011. También el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz concluyó entonces que Ricardo García, «actuando en el ejercicio de su cargo público de alcalde de Santa Úrsula, con ánimo de parcialidad y con pleno conocimiento de que sus resoluciones eran contrarias a la legalidad», contrató para el Ayuntamiento a un total de 22 personas «sin respetar los criterios de acceso que fija la legislación».