Guerrero considera que «no puede ser que una única fuente de energía, el gas natural, marque el precio de la tarifa eléctrica». Explica al respecto que «hay un tipo de producción de electricidad cuyo combustible es gratuito; otro cuesta dinero y oscila de forma brutal en los últimos tiempos».

El mercado mayorista español de la electricidad es marginalista, por lo que todos los productores venden al precio de la energía más cara. Guerrero valora: «El objetivo de la UE es un mercado único de la energía con unas reglas iguales para todos». Eso no es posible ahora, con las renovables todavía sin un gran peso. La UE plantea ponerle una tarifa más baja al gas natural con la idea de financiar la diferencia y que las empresas sigan ganando lo mismo.

El informe ACER (órgano regulador europeo) se anuncia para abril. Mientras, «la tarifa sube cada día». Las grandes eléctricas se benefician de un sistema que les permite una rentabilidad fija con actividad económica «de bajo riesgo». Guerrero apunta: «Tienen acuerdos bilaterales con los generadores de otras energías; las pequeñas comercializadoras, no, y deben ir a comprar al mercado libre». A esto añade «la guerra» porque, opina, «si se ponen de acuerdo Ucrania y Rusia, en dos semanas se estabiliza el precio». Sin olvidar la mala prensa de todo lo que suena a energía fósil como «un efecto inflacionista». La opción es «suministrar el gas más barato a las eléctricas para que bajen el precio». Sobre una posible nacionalización de estas últimas aclara: «Es pura demagogia porque las empresas irían a los tribunales... Y ganarían».

Podemos reclama la fuerza eólica

Sí Podemos Canarias reclama al Cabildo «cumplir con el acuerdo para estudiar la implantación de la energía eólica marina y geotérmica en la Isla». El grupo político apuesta por eso y considera «fundamental» que estas instalaciones sean «avaladas por un estudio que garantice el respaldo». Sí Podemos Canarias sacó adelante de forma unánime el desarrollo del estudio el 29 de junio de 2020. La resolución también contempla que el Cabildo no fomentará ni apoyará la implementación de energías eólicas marinas (off shore) hasta que no se aborde un estudio serio y, luego, se adopte un pronunciamiento con base en las conclusiones técnicas. El grupo insular denuncia que el gobierno ha respondido a una pregunta en el último pleno que no se está trabajando en este sentido, lo que supone, según Podemos, una muestra más del total desinterés y falta de compromiso a la hora de materializar acuerdos».