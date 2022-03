Luis Javier González llega a la Alcaldía de Fasnia con diálogo, consenso y cooperación

Diálogo, consenso y cooperación son los tres pilares en los que sustentará su gestión Luis Javier González, quien ayer celebró su 35 cumpleaños asumiendo la Alcaldía de Fasnia. Relevó a su compañero de partido, Damián Pérez, con los seis votos del Grupo Municipal Socialista frente a los cuatro de Coalición Canaria que consiguió Pedro Hernández. Su objetivo es progresar en el desarrollo del municipio a través de los proyectos y políticas puestas en marcha por el PSOE hace 11 años y con las ideas renovadas de un grupo que se mantiene «unido» y cohesionado. El propósito lo resume como responsable de Juventud, un área que seguirá gestionando: "Me niego, me niego a resignarme y a aceptar que el futuro de los jóvenes pasa por salir de aquí. Me niego. Pelearé porque no sea así".

Para que Luis Javier González prometiera ayer el cargo de alcalde tuvieron que renunciar a ello Silvia Tejera Felipe, Juan Elías Cabrera y Raquel Díaz Cruz, concejales que le anteceden en la candidatura. Convertido en el regidor número 11 de Fasnia desde el advenimiento de la etapa democrática, también es secretario general municipal de los socialistas. "Nos toca refrescar un proyecto, el mismo pero con un grupo renovado, joven y preparado" Luis Javier González - Alcalde de Fasnia Alcaldes, parlamentarios y concejales del PSOE lo acompañaron en un pleno que convirtió en emotivo y que siguió con atención el secretario general insular y presidente del Cabildo, Pedro Martín, para a quien el alcalde reconoció el apoyo que presta a Fasnia "por equilibrio económico y territorial, como él dice. ¡Qué falta hacías, Pedro, qué falta hacías y qué bien has venido para Fasnia!". La regeneración del litoral de Los Roques, la suministración de los depósitos de agua potable y parte de la red, la pista de Lomo Los Pinos y, en trámite, la escollera de Las Eras. Son obras por las que dio las gracias a Martín, a las que, en clave de futuro inmediato, suma "la necesaria rehabilitación del antiguo cine", el asfalto de calles y carreteras, la reparación de caminos agrícolas, el albergue de La Zarza, la rehabilitación del terrero, la ampliación del CEO Guajara y de la plaza de La Constitución, la mejora de la red de agua, además de la recuperación y puesta en marcha de la Escuela Infantil de Las Eras. "¡Qué falta hacías, Pedro Martín, qué falta hacías y qué bien has venido para Fasnia!" Luis Javier González - Alcalde de Fasnia "Nos ha tocado refrescar un proyecto, que será el mismo pero con un grupo renovado, joven y preparado", defiende Luis Javier González, quien tuvo palabras para cada uno de sus concejales, especialmente para Silvia Tejera –presidió el pleno–, "mis manos y pies en este Ayuntamiento". Tendió la mano a la oposición (CC) para trabajar desde la colaboración en pro de resolver los problemas de este municipio. En sus palabras hubo mucho agradecimiento, incluidos a sus compañeros de bufete, a su partido y a sus padres. De forma singular, se dirigió al ya exalcalde, Damián Pérez Viera, "una persona honesta y buena. Gracias por allanar el camino y marcar el rumbo del municipio. Estaremos siempre agradecidos".